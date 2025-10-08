„Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne, csak hát ma oda költözött a »politika« – már amennyiben ez politika.

Hogy mit hazudozik a tiszás tábor szemétláda vezére? Hát mindent is, hát onnan indult, hogy »soha nem leszek EP képviselő, ez viccnek is rossz, különben is, az a világ legnagyobb kamuállása«, meg hogy »soha nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni«, de most komolyan, tényleg nem mindegy, mit pofázik ez a fingzsák? Úgyis el lesz takarítva, és az igazság pillanata után eltakarodik majd az országból is, már most azt szokta üvöltözni a menetrend szerinti idegrohamai alkalmával, miszerint »én egy lapra tettem fel mindent, nekem nincs visszaút« – hát nincs, az Ephialtészoknak soha nincs visszaút, takarodni fogsz, és a szar neved örökre összefonódik az emberi minőség legaljával, a pöcével.

Mindettől függetlenül fontosak a tények. A tényeknek pedig Francesca a leghűségesebb asszonya.”