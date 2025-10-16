Fel kell dolgoznunk a családi nézetkülönbséget – Velkey György a Mandinernek

„Készültünk az adományok átvételére, ehelyett egy velünk nem egyeztetett politikai demonstrációt kaptunk” – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, akinek fia néhány hete lett Magyar Péter kabinetfőnöke. Ismert: a Tisza vezére a Bethesda kórház előtt jelentette be, hogy Velkey György László lesz a közvetlen munkatársa.

A főigazgató most őszintén beszélt a Mandirnernek arról, hogyan élte meg a helyzetet, milyen most a családi életük, továbbá hogy váratlanul érintette-e a fia döntése.

„Számunkra roppant fontos a kereszténységünk, a nemzethez tartozásunk, a családközpontúság. Az utóbbi bő másfél évtizedben ezek az értékek társadalmi szinten is erősödni tudtak, kulcsfontosságúak lettek, s nem túlzás: ezek mentén az ország és közvetlenül a környezetem is rengeteget tudott aktívan hozzátenni a mindennapokhoz” – egy sok szempontból ellentétes trendeket mutató nagyvilágban – fogalmazott Velkey György. Úgy látja, a következő nemzedékeknek ezek jelentősége nem olyan nagy, „ebből adódhat az a fajta nézetkülönbség, ami az utóbbi hetekben a családunkat számunkra is váratlanul a napi hírek világába sodorta” – mutatott rá.

A főigazgató interjúnkban értékelte az elmúlt évek egészségügyi eredményeit is, és elmondta, hogy miért lépett be az Egészséges Digitális Polgári Körbe. Kérdeztük Takács Péter nagy port kavart állításáról a háziorvosokra vonatkozóan, és Görög Zita Bethesda-kampányáról is.

