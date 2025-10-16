Ft
mandiner Magyar Péter interjú egészségügy Velkey György

Fel kell dolgoznunk a családi nézetkülönbséget – Velkey György a Mandinernek

2025. október 16. 11:53

A családi béke megmarad, de nem tartotta ízlésesnek Velkey György a fia és Magyar Péter Bethesda Gyermekkórháznál folytatott akcióját. A főigazgató szerint áttörésnek számít, hogy az orvosi hivatás mostanra anyagilag elismert egzisztencia lett, a magyar várólistahelyzetet pedig nem tartja rossznak a nyugati világban.

null

„Készültünk az adományok átvételére, ehelyett egy velünk nem egyeztetett politikai demonstrációt kaptunk” – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, akinek fia néhány hete lett Magyar Péter kabinetfőnöke. Ismert: a Tisza vezére a Bethesda kórház előtt jelentette be, hogy Velkey György László lesz a közvetlen munkatársa.

A főigazgató most őszintén beszélt a Mandirnernek arról, hogyan élte meg a helyzetet, milyen most a családi életük, továbbá hogy váratlanul érintette-e a fia döntése.

„Számunkra roppant fontos a kereszténységünk, a nemzethez tartozásunk, a családközpontúság. Az utóbbi bő másfél évtizedben ezek az értékek társadalmi szinten is erősödni tudtak, kulcsfontosságúak lettek, s nem túlzás: ezek mentén az ország és közvetlenül a környezetem is rengeteget tudott aktívan hozzátenni a mindennapokhoz” – egy sok szempontból ellentétes trendeket mutató nagyvilágban – fogalmazott Velkey György. Úgy látja, a következő nemzedékeknek ezek jelentősége nem olyan nagy, „ebből adódhat az a fajta nézetkülönbség, ami az utóbbi hetekben a családunkat számunkra is váratlanul a napi hírek világába sodorta” – mutatott rá.

A főigazgató interjúnkban értékelte az elmúlt évek egészségügyi eredményeit is, és elmondta, hogy miért lépett be az Egészséges Digitális Polgári Körbe. Kérdeztük Takács Péter nagy port kavart állításáról a háziorvosokra vonatkozóan, és Görög Zita Bethesda-kampányáról is.

Íme néhány fontosabb állítás a beszélgetésből:

  • A fiatal orvosok úgy jutnak néhány év alatt ötről a hatra, ahogy nekünk még kiemelt vezetői pozícióban sem sikerült évtizedek alatt
  • Az, hogy ilyen volumenű orvosi béremelést hajtottak végre, ezáltal pedig anyagilag elismert egzisztencia lett a hivatásunk, áttörésnek számít
  • Nem látványos presztízsberuházásokra, hanem a meglevő rendszer tudatos, célzott szakmai megerősítésére van szükség
  • A nyugati, illetve a magyar egészségügy legnagyobb problémája az ápolókérdés
  • Ma leginkább a magárahagyottság érzése miatt megy kevés fiatal háziorvosnak

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

