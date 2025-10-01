Ft
Tisza Párt Kocsis Máté Magyar Péter vélemény

Ezek egyébként normálisak?

2025. október 01. 12:44

Ha nem lenne elég az országnak, hogy van egy ilyen agresszív kiskakasunk, akkor még itt vannak az alkalmatlan emberei is.

2025. október 01. 12:44
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Ha nem lenne elég az országnak, hogy van egy ilyen agresszív kiskakasunk, akkor még itt vannak az alkalmatlan emberei is.

  • Itt van ugye az adóemelő Tarr Zoltán, aki be akarja csapni a választókat.
  • A genderpropagandista Bódis Krisztina.
  • A pisztollyal mászkáló Ruszin-Szendi Romulusz.
  • A magából állandóan hülyét csináló Kulja András.

Ez az egész gyülevészet 6-7 ember. Ilyenkor mégiscsak fel kell tenni a kérdést, – még azoknak is, akik egyébként nem kormánypárti szavazók –, hogy ezek egyébként normálisak?”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Dixtroy
2025. október 01. 13:35
Ó, a pornós, meg a szarevő kimaradt? Hát a hazaáruló dollár bringa? Normális? Ja az nincs.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 01. 13:34
Kiskakas, igaz? Gügyigögyi... Anyádat becézgesd, Kormánypárt vagytok, szar aljas hazaárulót ne becézgess, bazdmeg!
Válasz erre
0
3
nyafika
2025. október 01. 13:33
llnnhegyi 2025. október 01. 12:57 Máté! Nem normális párt a TISZA párt! - Miféle pártról hadoválsz? Nincs bazdmeg! 26 fős pénzéhes, meg pár ezer csicska, ennyi.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. október 01. 13:31
Gügyögő Máté, kinek van kiskakasunk? Neked, a Fidesznek? Ennyire le kell menni bölcsődés szintre? Petike, bohóc? Talán belé vagy szerelmesedve, hogy becézed ezt a RÜHES PATKÁNYT?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!