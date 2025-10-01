„Ha nem lenne elég az országnak, hogy van egy ilyen agresszív kiskakasunk, akkor még itt vannak az alkalmatlan emberei is.

Itt van ugye az adóemelő Tarr Zoltán, aki be akarja csapni a választókat.

A genderpropagandista Bódis Krisztina.

A pisztollyal mászkáló Ruszin-Szendi Romulusz.

A magából állandóan hülyét csináló Kulja András.

Ez az egész gyülevészet 6-7 ember. Ilyenkor mégiscsak fel kell tenni a kérdést, – még azoknak is, akik egyébként nem kormánypárti szavazók –, hogy ezek egyébként normálisak?”