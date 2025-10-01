Orbán Viktor videóüzenetben árult el kulcsfontosságú részleteket: ennek minden nyugdíjas örülni fog (VIDEÓ)
„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ha nem lenne elég az országnak, hogy van egy ilyen agresszív kiskakasunk, akkor még itt vannak az alkalmatlan emberei is.
„Ha nem lenne elég az országnak, hogy van egy ilyen agresszív kiskakasunk, akkor még itt vannak az alkalmatlan emberei is.
Ez az egész gyülevészet 6-7 ember. Ilyenkor mégiscsak fel kell tenni a kérdést, – még azoknak is, akik egyébként nem kormánypárti szavazók –, hogy ezek egyébként normálisak?”
Ezt is ajánljuk a témában
„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád