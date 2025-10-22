Magyar Péter ettől sikítófrászt fog kapni: a neves német lap szerint Orbán Viktor már biztosan nyert!
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett magyarországi találkozójának már most van egy győztese: a házigazda Orbán Viktor – írja a Die Zeit.
„Nincs lélegzetvételnyi szünet, nincs talpalatnyi föld szégyen nélkül. Otthonunk, a hazánk szégyen. A propaganda chatbotokkal, szórólapokkal, köztévén és magáncsatornákon megállás nélkül csaholva támad. Beivódik az ember bőrébe, rárakódik a hajára, kikezdi az idegrendszerét.”
„Új túlélési képességet kell fejlesztenünk a nagy magyar tundrán: hogyan menjünk el mérgezési tünetek nélkül az uszító kormányzati plakátok előtt? Azok előtt, amelyekkel a kormánypárt a közös pénzünkből szemeteli tele a köztereket, hogy fenntarthassa az állam totális kisajátítását. Ha egyedül vagyunk, úgy teszünk, mintha ott sem lennének, mintha nem a mi nyelvünkön szólnának, mintha nem a mi városunkat, országunkat csúfítanák és fémjeleznék. Ha gyerekkel járunk-kelünk, gyorsan arrébb rángatjuk, ne nézzen oda, ne lásson ilyet, ne így nőjön fel. Ha anyánkkal, apánkkal haladunk, nem nézünk a szemükbe, mert nem tudunk választ adni a kérdésre, miért hagytuk, hogy így legyen.
Hiába ezernyi trükk és lelki mutatvány, újabb sarok, újabb szégyen. Nincs menekvés.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett magyarországi találkozójának már most van egy győztese: a házigazda Orbán Viktor – írja a Die Zeit.
Sokra nem megyünk, ha magunkra zárjuk az ajtót, mert akkor a közösségi médiában, a videómegosztón vagy a palacsinta alapreceptjét kínáló oldalon kúszik be a politikai hirdetés tilalmát megszegő hergelés. Hová lesz az étvágy? Hogyan merjünk így mesét keresni a gyereknek, ha majd megszakítja az aljas manipuláció?”
Nyitókép: Fischer Zoltán