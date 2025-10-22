Ft
10. 22.
szerda
kampány Parászka Boróka Orbán Viktor

Orbánnak nem szégyene van, szégyene lesz

2025. október 22. 11:02

„Nincs lélegzetvételnyi szünet, nincs talpalatnyi föld szégyen nélkül. Otthonunk, a hazánk szégyen. A propaganda chatbotokkal, szórólapokkal, köztévén és magáncsatornákon megállás nélkül csaholva támad. Beivódik az ember bőrébe, rárakódik a hajára, kikezdi az idegrendszerét.”

2025. október 22. 11:02
null
Parászka Boróka
Parászka Boróka
Magyar Narancs

„Új túlélési képességet kell fejlesztenünk a nagy magyar tundrán: hogyan menjünk el mérgezési tünetek nélkül az uszító kormányzati plakátok előtt? Azok előtt, amelyekkel a kormánypárt a közös pénzünkből szemeteli tele a köztereket, hogy fenntarthassa az állam totális kisajátítását. Ha egyedül vagyunk, úgy teszünk, mintha ott sem lennének, mintha nem a mi nyelvünkön szólnának, mintha nem a mi városunkat, országunkat csúfítanák és fémjeleznék. Ha gyerekkel járunk-kelünk, gyorsan arrébb rángatjuk, ne nézzen oda, ne lásson ilyet, ne így nőjön fel. Ha anyánkkal, apánkkal haladunk, nem nézünk a szemükbe, mert nem tudunk választ adni a kérdésre, miért hagytuk, hogy így legyen.

Hiába ezernyi trükk és lelki mutatvány, újabb sarok, újabb szégyen. Nincs menekvés.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Sokra nem megyünk, ha magunkra zárjuk az ajtót, mert akkor a közösségi médiában, a videómegosztón vagy a palacsinta alapreceptjét kínáló oldalon kúszik be a politikai hirdetés tilalmát megszegő hergelés. Hová lesz az étvágy? Hogyan merjünk így mesét keresni a gyereknek, ha majd megszakítja az aljas manipuláció?”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 38 komment

namégmitnem
2025. október 22. 11:54
Otthonod, hazád - Románia - a szégyen, aminek te vagy a legnagyobb szégyene, Parascescu.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 22. 11:52
"a közösségi médiában, a videómegosztón vagy a palacsinta alapreceptjét kínáló oldalon kúszik be a politikai hirdetés tilalmát megszegő hergelés. Hová lesz az étvágy? Hogyan merjünk így mesét keresni a gyereknek, ha majd megszakítja az aljas manipuláció?" -- igen, pont ezt érzem én is, kedves uram/hölgyem (libsik esetében mindig bizonytalan vagyok) már évek óta, de persze önt csak a magyar kormány politikai kommunikációja zavarja, a libsik ideológiai nyomulása nyilván rendben van, nemdebár?
Válasz erre
2
0
nzoltan-818
2025. október 22. 11:51
Boróka te csak magaddal foglalkozz, mert neked eddigi egész életed egy szégyen és árulás.
Válasz erre
1
0
ultimax
•••
2025. október 22. 11:49 Szerkesztve
Parázika Boróka.. Kisangyalom ez a legnagyobb problémád? Az óriásplakátok? Nem tudsz valami értelmeset kezdeni az életeddel? Valami tartalmas, jó, értékteremtő életet élni? Nem veled van a probléma? Ismered azt, hogy a tétlen kutya az ólban a bolháit ugatja, a vadászó észre sem veszi őket?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!