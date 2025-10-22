Öveket becsatolni: a FAZ szerint Magyar Péter a demokrácia, Orbán Viktor a diktatúra – „Ez a magyar választás tétje”

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (VIDEÓ)
A kormányfő közösségi oldalán üzent, és az október 23-i Békemenetről is írt.
A német lap szerzője bírálja Orbán Viktor EU-n belüli „blokkoló politikáját”, különösen az ukrajnai támogatások és orosz szankciók ügyében, és szigorúbb fellépést sürget az EU részéről.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerzője szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója provokáció az EU-val szemben, amely Orbán Viktor miniszterelnököt támogatja, akit mindkét vezető „féltestvérnek” tekint.
Berthold Kohler kiemeli, hogy Putyin korábban, az alaszkai találkozó végén meghívta Trumpot Moszkvába a „legközelebb Moszkvában” megjegyzésével,
de Trump inkább Budapestet választotta helyszínként.
A szerző bírálja Orbán Viktor EU-n belüli „blokkoló politikáját”, különösen az ukrajnai támogatások és orosz szankciók ügyében, és szigorúbb fellépést sürget az EU részéről.
Berthold Kohler szerint a magyar választók a következő választáson dönthetnek: Európa vagy Oroszország, demokrácia vagy diktatúra.
A német szerző hangsúlyozza: Ukrajna nyugati támogatása elengedhetetlen.
Végül a cikk kitér arra, hogy – a csúcs kapcsán – Budapest történelmi szempontból is szimbolikus helyszín: 1994-ben itt írták alá azt a megállapodást, amelyben Oroszország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vállalták Ukrajna szuverenitásának és határainak tiszteletben tartását.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
