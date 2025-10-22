Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Putyin Moszkva Trump Orbán Viktor

Öveket becsatolni: a FAZ szerint Magyar Péter a demokrácia, Orbán Viktor a diktatúra – „Ez a magyar választás tétje”

2025. október 22. 10:21

A német lap szerzője bírálja Orbán Viktor EU-n belüli „blokkoló politikáját”, különösen az ukrajnai támogatások és orosz szankciók ügyében, és szigorúbb fellépést sürget az EU részéről.

2025. október 22. 10:21
null

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerzője szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója provokáció az EU-val szemben, amely Orbán Viktor miniszterelnököt támogatja, akit mindkét vezető „féltestvérnek” tekint.

Berthold Kohler kiemeli, hogy Putyin korábban, az alaszkai találkozó végén meghívta Trumpot Moszkvába a „legközelebb Moszkvában” megjegyzésével,

 de Trump inkább Budapestet választotta helyszínként.

A szerző bírálja Orbán Viktor EU-n belüli „blokkoló politikáját”, különösen az ukrajnai támogatások és orosz szankciók ügyében, és szigorúbb fellépést sürget az EU részéről.

Berthold Kohler szerint a magyar választók a következő választáson dönthetnek: Európa vagy Oroszország, demokrácia vagy diktatúra.

A német szerző hangsúlyozza: Ukrajna nyugati támogatása elengedhetetlen.

Ezt is ajánljuk a témában

Végül a cikk kitér arra, hogy – a csúcs kapcsán – Budapest történelmi szempontból is szimbolikus helyszín: 1994-ben itt írták alá azt a megállapodást, amelyben Oroszország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vállalták Ukrajna szuverenitásának és határainak tiszteletben tartását.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandi0723-2
2025. október 22. 11:51
Önellentmondásba, keveredik a FAZ szerzője! Diktatúra-valasztás ezt meg, hogy! Az itt károgó mindenszaristák, modjanak már olyan dolgot, amiért a hatalom vegzálta őket! Na, hölgyeim-uraim lehet sorolni!
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2025. október 22. 11:24
Aztán mitül is demokratikus ez a kis selyemmajmocska? Jaaa, hogy a balos libes Lügenpressénél!
Válasz erre
3
0
csulak
2025. október 22. 11:18
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat.
Válasz erre
1
0
betakentaur
2025. október 22. 11:18
Begyújtósnak még használható. Munkahelyről elhozok néha egy-egy régebbi példányt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!