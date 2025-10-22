Öveket becsatolni: a FAZ szerint Magyar Péter a demokrácia, Orbán Viktor a diktatúra – „Ez a magyar választás tétje”

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerzője szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója provokáció az EU-val szemben, amely Orbán Viktor miniszterelnököt támogatja, akit mindkét vezető „féltestvérnek” tekint.

Berthold Kohler kiemeli, hogy Putyin korábban, az alaszkai találkozó végén meghívta Trumpot Moszkvába a „legközelebb Moszkvában” megjegyzésével,

de Trump inkább Budapestet választotta helyszínként.

A szerző bírálja Orbán Viktor EU-n belüli „blokkoló politikáját”, különösen az ukrajnai támogatások és orosz szankciók ügyében, és szigorúbb fellépést sürget az EU részéről.