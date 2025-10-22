Ft
10. 22.
szerda
Washingtoni ámokfutás: autóval hajtottak bele a Fehér Házba (VIDEÓ)

2025. október 22. 10:26

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eset hátteréről vagy a sofőr motivációjáról.

2025. október 22. 10:26
null

Letartóztattak egy személyt Washingtonban, miután járművével nekihajtott a Fehér Ház egyik kapujának kedd este – írta a Világgazdaság a Secret Service közleményére hivatkozva.

A hivatalos tájékoztatás szerint a sofőr helyi idő szerint 22:37-kor ütközött neki egy olyan kapunak, amelyet a Secret Service járművei használnak. 

Az illetőt a helyszínen őrizetbe vették. A járművet a Secret Service és a washingtoni rendőrség közösen vizsgálta át, és nem találtak benne robbanóanyagot, így azt biztonságosnak nyilvánították.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eset hátteréről vagy a sofőr motivációjáról. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a nyomozásról későbbre ígértek tájékoztatást.

Nyitókép: Daniel SLIM / AFP

***

 

chief Bromden
2025. október 22. 11:51
"Veled nem közölték?" Köszi a folytatási lehetőséget! :D Pl. Ha nincs a szolidaritási adó, akkor nem keletkezik milliárdos tartozás helyben a volán felé és több pénz jut a karbantartásra. Itt fékhibát valószínűsítettek reggel. Viszont már megkezdték a visszautalásokat pár helyen. Kérdés, milyen szempontok alapján. :)
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. október 22. 11:42
Washingtoni ámokfutás: autóval hajtottak bele a Fehér Házba"😂😂😂✌👌 Támadás a magyar parlament ellen,Egy terrorista a dunába hajtott a rakpartról.🤣🤣😂✌👌
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. október 22. 11:09
chief Bromden 2025. október 22. 10:33 • Szerkesztve "A mi hatóságaink sem közöltek semmit az iskolába hajtó buszról." Veled nem közölték? "Moggyon" le a hatóság!
Válasz erre
0
0
Mendi
•••
2025. október 22. 11:04 Szerkesztve
Nem a házba, hanem a kerítésnek és nem bele-, hanem neki hajtottak. Egyébként minden stimmel... :)))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!