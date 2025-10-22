Washingtoni ámokfutás: autóval hajtottak bele a Fehér Házba (VIDEÓ)

Bontják a Fehér Házat: itt vannak ez első képek
Az építőmunkások markológépekkel bontják le a Fehér Ház keleti szárnyának egy részét.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eset hátteréről vagy a sofőr motivációjáról.
Letartóztattak egy személyt Washingtonban, miután járművével nekihajtott a Fehér Ház egyik kapujának kedd este – írta a Világgazdaság a Secret Service közleményére hivatkozva.
A hivatalos tájékoztatás szerint a sofőr helyi idő szerint 22:37-kor ütközött neki egy olyan kapunak, amelyet a Secret Service járművei használnak.
Az illetőt a helyszínen őrizetbe vették. A járművet a Secret Service és a washingtoni rendőrség közösen vizsgálta át, és nem találtak benne robbanóanyagot, így azt biztonságosnak nyilvánították.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eset hátteréről vagy a sofőr motivációjáról. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a nyomozásról későbbre ígértek tájékoztatást.
Nyitókép: Daniel SLIM / AFP
