Washingtoni ámokfutás: autóval hajtottak bele a Fehér Házba (VIDEÓ)

Letartóztattak egy személyt Washingtonban, miután járművével nekihajtott a Fehér Ház egyik kapujának kedd este – írta a Világgazdaság a Secret Service közleményére hivatkozva.

A hivatalos tájékoztatás szerint a sofőr helyi idő szerint 22:37-kor ütközött neki egy olyan kapunak, amelyet a Secret Service járművei használnak.

BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5 — Scott Thuman (@ScottThuman) October 22, 2025

Az illetőt a helyszínen őrizetbe vették. A járművet a Secret Service és a washingtoni rendőrség közösen vizsgálta át, és nem találtak benne robbanóanyagot, így azt biztonságosnak nyilvánították.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az eset hátteréről vagy a sofőr motivációjáról. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, a nyomozásról későbbre ígértek tájékoztatást.