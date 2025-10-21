Már Pottyondy is besokallt: hosszasan sorolta Magyar Péter nevetséges húzásait

Az ellenzéki influenszer egy a YouTube-csatornájára feltöltött videóban úgy fogalmazott: „Az orosz-amerikai tárgyalás hírére Magyar Péter is mondott egy nagyot. Sajnos. Hiszen ő már nem az elitellenes protestindulat vezető influnenszere, hanem a kormányváltást akaró társadalmi többség vezetője, akinek nem megugrania kell Orbán Viktort, hanem túllépni rajta.”

Pottyondy a budapesti békecsúcs Magyar Péter saját ötleteként való beállítására is reagált, szerinte „felesleges játszani a Szijjártó Pétert olyan komikus mondatokkal, hogy ők javasolták, hogy a tárgyalások legyenek Budapesten.”