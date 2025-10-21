Ft
Magyar Péter Pottyondy Edina Orbán Viktor karton

Már Pottyondy is besokallt: hosszasan sorolta Magyar Péter nevetséges húzásait

2025. október 21. 20:23

A karton-Orbán, a folyamatos önfényezés és az „ellenzéki sajtó cseszegetése” verte ki a biztosítékot az ellenzéki aktivistánál.

2025. október 21. 20:23
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Magyar Péter a budapesti békecsúcs bejelentése után igyekezett úgy tenni, mintha az ő javaslata lett volna, hogy Budapesten tartsák meg a találkozót. Pottyondi Edinánál – sokminden más mellett – ez is kiverte a biztosítékot.

Az ellenzéki influenszer egy a YouTube-csatornájára feltöltött videóban úgy fogalmazott: „Az orosz-amerikai tárgyalás hírére Magyar Péter is mondott egy nagyot. Sajnos. Hiszen ő már nem az elitellenes protestindulat vezető influnenszere, hanem a kormányváltást akaró társadalmi többség vezetője, akinek nem megugrania kell Orbán Viktort, hanem túllépni rajta.” 

Pottyondy a budapesti békecsúcs Magyar Péter saját ötleteként való beállítására is reagált, szerinte „felesleges játszani a Szijjártó Pétert olyan komikus mondatokkal, hogy ők javasolták, hogy a tárgyalások legyenek Budapesten.” 

Ja, hát biztos Magyar Péter Facebook-posztja miatt állapodtak meg Trumpék a magyar fővárosban.”

– fogalmazott Pottyondy, hozzátéve, hogy „Ezen teljesen jogosan röhög a Megafon”. Az ellenzéki humorista szerint „ennél az önfényezésnél talán többet érne egy felkészült tiszás külügyminiszter-jelölt”. Az ellenzéki megmondó tovább sorolva Magyar Péter antipatikus húzásait példaként említette a karton-Orbán színreléptetését, a folyamatos kommentháborút és – ahogy ő fogalmazott – „az ellenzéki sajtó cseszegetését” is.

„Én mondjuk nem hiányolnám a karton-Orbán hurcolászást, meg a kommentelgetést, meg az ellenzéki sajtó cseszegetését sem, ahogy tök fölösleges csúszni-mászni a miniszterelnöki vitáért” – fogalmazott. Szerinte „a Tisza fölényesen vezet minden ellenzéki kutatásban. Akarjon Orbán Viktor vitázni, hát ő áll sz.rabbul”. Végül egy szinte lehetetlennek hangzó javaslatot is tett Magyar Péternek: „Ami eddig erőből és lendületből ment Magyar Péternek, azt mostantól türelemből és nagyvonalúságból lenne érdemes megoldani...”

***

Nyitókép forrása: képernyőmentés

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 21. 21:57
Kezdődik, nyírják egymást a szarok... Csak így tovább patkányok!
Válasz erre
1
0
Jose
2025. október 21. 21:52
Elég nagy szégyen Edinkára nézve, hogy nem látja, hogy Petinek nincsenek meg a kvalitásai az elvárások teljesítéséhez. Hogy egy bunkó, szar alak, aki a világ legócskább, legbénább, legszerencsétlenebb miniszterelnöke lenne. Ez viszont róla állítja ki a bizonyítványt. Ez a bukta.
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. október 21. 21:46
Pottyon majd 1-2 pofon 2526-ban a marslakóknak, ha ebből több marad, mint 1-2 kg hamu.
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. október 21. 21:43
ez a liba egy duplafalú libsi búrában él.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!