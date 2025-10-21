Már Pottyondy is besokallt: hosszasan sorolta Magyar Péter nevetséges húzásait

– fogalmazott Pottyondy, hozzátéve, hogy „Ezen teljesen jogosan röhög a Megafon”. Az ellenzéki humorista szerint „ennél az önfényezésnél talán többet érne egy felkészült tiszás külügyminiszter-jelölt”. Az ellenzéki megmondó tovább sorolva Magyar Péter antipatikus húzásait példaként említette a karton-Orbán színreléptetését, a folyamatos kommentháborút és – ahogy ő fogalmazott – „az ellenzéki sajtó cseszegetését” is.
„Én mondjuk nem hiányolnám a karton-Orbán hurcolászást, meg a kommentelgetést, meg az ellenzéki sajtó cseszegetését sem, ahogy tök fölösleges csúszni-mászni a miniszterelnöki vitáért” – fogalmazott. Szerinte „a Tisza fölényesen vezet minden ellenzéki kutatásban. Akarjon Orbán Viktor vitázni, hát ő áll sz.rabbul”. Végül egy szinte lehetetlennek hangzó javaslatot is tett Magyar Péternek: „Ami eddig erőből és lendületből ment Magyar Péternek, azt mostantól türelemből és nagyvonalúságból lenne érdemes megoldani...”
***
