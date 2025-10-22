Segélykiáltás érkezett a külügyminisztertől: ez vár Ukrajnára télen

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha szerdán felszólította a nemzetközi közösséget, hogy mozgósítsanak további energetikai segítséget Ukrajna számára a tél beállta előtt – írta meg az Interfax.

Mint fogalmazott, céljuk a súlyosbodó humanitárius válság megelőzése Európa közepén.

„A diplomácia és béketárgyalások helyett Oroszország továbbra is brutális támadásokat hajt végre Ukrajna ellen. Az éjszaka folyamán energetikai infrastruktúrát és lakóépületeket is találat ért országszerte” – írta Szibiha az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Putin pretends to be ready for diplomacy and peace negotiations, while in reality this night Russia launched a brutal missile and drone attack on Ukraine’s Chernihiv and Sumy regions.



Energy infrastructure was under heavy strikes once again. Many communities have been left…

A külügyminiszter kiemelte: