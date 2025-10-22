Ft
energetikai Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország segítség Andrij Szibiha fagyhalál

Segélykiáltás érkezett a külügyminisztertől: ez vár Ukrajnára télen

2025. október 22. 11:41

Andrij Szibiha humanitárius válság bekövetkezésére figyelmeztet.

2025. október 22. 11:41
null

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha szerdán felszólította a nemzetközi közösséget, hogy mozgósítsanak további energetikai segítséget Ukrajna számára a tél beállta előtt – írta meg az Interfax.

Mint fogalmazott, céljuk a súlyosbodó humanitárius válság megelőzése Európa közepén.

„A diplomácia és béketárgyalások helyett Oroszország továbbra is brutális támadásokat hajt végre Ukrajna ellen. Az éjszaka folyamán energetikai infrastruktúrát és lakóépületeket is találat ért országszerte” – írta Szibiha az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

A külügyminiszter kiemelte:

az ország sürgősen rászorul további energiahordozókra, mobil áramfejlesztőkre, javítóeszközökre és pénzügyi támogatásra.

 Emellett létfontosságúnak nevezte a légvédelmi rendszerek megerősítését is.

„Ismételten arra kérek minden nemzetközi partnert, szervezetet és intézményt, hogy támogassák Ukrajnát ezekkel az eszközökkel. Ez sürgős, és minden új bejelentésért hálásak vagyunk” – hangsúlyozta a miniszter.

A bejegyzésében Szibiha hangsúlyozta: itt az ideje a határozott fellépésnek. Mint fogalmazott, szükség van új, erőteljes szankciókra Oroszországgal szemben, döntésekre a befagyasztott orosz vagyonokról, valamint Ukrajna légvédelmi és nagy hatótávolságú képességeinek további megerősítésére.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

hexahelicene
2025. október 22. 11:56
Egy újabb ukránokat sajnáltató cikk. Szibiháék választották a háborút. Tárgyalni is lehetett volna/lehetne.
Tuners
2025. október 22. 11:53
Nem egyeztetett képviselőtársával Goncsarenkóval Ő például saját bevallása szerint egyből nagy melegséget érez ha arra gondol hogy Volomodor Olexandrovics Zelenszkij az elnökük. Fűtsenek azzal egész télen!
Langyos hurkazsír
2025. október 22. 11:47
Ki milyen virágot szakít,olyat szagol. Ámen.
optimista-2
2025. október 22. 11:47 Szerkesztve
Nem fogtok megfagyni. Befűt nektek Putyin. Amúgy Von der Leyen elküldte már az 5 millió tekerős dinamóját ? Tudjátok, ez olyan, mint a szobabicikli, csak áramot is ad.
