Segélykiáltás érkezett a külügyminisztertől: ez vár Ukrajnára télen

Nagy a baj Ukrajnában: Zelenszkij lényegében beismerte az ukrán energetikai infrastruktúra megroppanását
Az ukrán elnök szerint Oroszország a világ legnagyobb terrortámadását hajtja végre Ukrajna energiaipara ellen.
Andrij Szibiha humanitárius válság bekövetkezésére figyelmeztet.
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha szerdán felszólította a nemzetközi közösséget, hogy mozgósítsanak további energetikai segítséget Ukrajna számára a tél beállta előtt – írta meg az Interfax.
Mint fogalmazott, céljuk a súlyosbodó humanitárius válság megelőzése Európa közepén.
„A diplomácia és béketárgyalások helyett Oroszország továbbra is brutális támadásokat hajt végre Ukrajna ellen. Az éjszaka folyamán energetikai infrastruktúrát és lakóépületeket is találat ért országszerte” – írta Szibiha az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.
A külügyminiszter kiemelte:
az ország sürgősen rászorul további energiahordozókra, mobil áramfejlesztőkre, javítóeszközökre és pénzügyi támogatásra.
Emellett létfontosságúnak nevezte a légvédelmi rendszerek megerősítését is.
„Ismételten arra kérek minden nemzetközi partnert, szervezetet és intézményt, hogy támogassák Ukrajnát ezekkel az eszközökkel. Ez sürgős, és minden új bejelentésért hálásak vagyunk” – hangsúlyozta a miniszter.
A bejegyzésében Szibiha hangsúlyozta: itt az ideje a határozott fellépésnek. Mint fogalmazott, szükség van új, erőteljes szankciókra Oroszországgal szemben, döntésekre a befagyasztott orosz vagyonokról, valamint Ukrajna légvédelmi és nagy hatótávolságú képességeinek további megerősítésére.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
