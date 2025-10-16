Ez az, amire képtelen Magyar Péter: végre valaki felfedte a lapjait!

Mit jelent a Fidesz 2025-ben Magyarországon? Szerintem garanciát. Garanciát jelentünk a legfontosabb dolgokra – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön a Lázárinfó nagykanizsai állomásán.

Az Index beszámolt róla, a tárcavezető arról beszélt, hogy a kormánypárt garancia a békére, az ország függetlenségére,

valamint ezek mellett arra, hogy migránsmentes ország marad Magyarország.

Eszünk ágában sincs elfogadni a tiszások adóemelési terveit – mondta Lázár János. „Tegnap olyan dolog történt, amire még nem volt példa Magyarországon: a Tisza Párt meghirdette a nyugdíjak megadóztatását. Mi azon dolgozunk, ne csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is legyen. Az elő nem fordulhat, hogy valakinek a nyugdíja után akár csak egy forint személyi jövedelemadót kelljen fizetnie” – jelentette ki a tárcavezető.

„Garantáljuk, hogy mindenkinek legyen lakása. Történelmi dolog, hogy bevezettük a háromszázalékos lakáshitelt, erre nem volt példa az elmúlt 35 évben, minden nap ezer fiatal jelentkezik ilyen lakáshitelért. Mi azt hirdetjük, hogy munkája, családja és saját otthona legyen minden magyar fiatalnak. Egy olyan társadalmat építünk, ahol a gyerek a legfontosabb” – szögezte le az építési és közlekedési miniszter.