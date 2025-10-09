Ft
10. 09.
csütörtök
Tisza Párt adatvédelem titkosszolgálat hiszti Magyar Péter akció ország

Ez az, „adatbázist összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták” duma kb. ugyanolyan színvonaltalan kamu, mint az „ország, amivel nincs kiadatási egyezményünk”

2025. október 09. 12:08

Gondolkodom rajta, hogy letöltöm ezt az appot, és megnézem, hogy tényleg van-e benne olyan feauture, ami legalább elvben alapot adhat arra a szemforgató adatvédelmi hisztire.

2025. október 09. 12:08
null
Lattmann Tamás
Lattmann Tamás
Facebook

„Rögzítsük: ez az, »adatbázist összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták« duma kb. ugyanolyan színvonaltalan kamu, mint az »ország, amivel nincs kiadatási egyezményünk«. Titkosszolgálati, az. 

Amúgy milyen az a »titkosszolgálati«, ami nem »összehangolt«? Van olyan is?

Amúgy gondolkodom rajta, hogy letöltöm ezt az appot, és megnézem, hogy tényleg van-e benne olyan feauture, ami legalább elvben alapot adhat arra a szemforgató adatvédelmi hisztire, amit a kormány csinál körülötte. (Mert még egyszer: hogy milyen székhelyű fejlesztő hova számláz, az nem az.)

Bár miután megszólalt Péterfalvi fő-adatvédő, biztos vagyok benne, hogy nincs, elég jól ismerve az ürge korábbi teljesítményeit a témában. Márminthogy a Fidesz érdekeinek védelme témájában, merthogy más nem sok van...”

Nyitókép: Képernyőfotó

lepenyleso
2025. október 09. 12:57
Nagyon jó ötlet. A bankszámla számát és a pin kódját se felejtse el beírni.
kakukk_madar
2025. október 09. 12:55
Hülye is ez a Latmann, vallástalan - nemzettelen fehérjehalmaz. Az oljfinomításhoz, geopolitikához, biztonságpolitikához, adatvédelemhez és most újabban az IT- hez is ért. Közben csak egy idióta FF.
zakar zoltán béla
2025. október 09. 12:50
Tegnapelőtt pompás bohóc duót alkottatok Kukorelli műVész úrral a Kommentben.
szilvarozsa
2025. október 09. 12:46
Gondolkodott, gondolkodott ... De mégsem töltötte le. Annyi vér azért nincs a pucájában, hogy a saját farkával verje a csalánt.
