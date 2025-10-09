„Rögzítsük: ez az, »adatbázist összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták« duma kb. ugyanolyan színvonaltalan kamu, mint az »ország, amivel nincs kiadatási egyezményünk«. Titkosszolgálati, az.

Amúgy milyen az a »titkosszolgálati«, ami nem »összehangolt«? Van olyan is?

Amúgy gondolkodom rajta, hogy letöltöm ezt az appot, és megnézem, hogy tényleg van-e benne olyan feauture, ami legalább elvben alapot adhat arra a szemforgató adatvédelmi hisztire, amit a kormány csinál körülötte. (Mert még egyszer: hogy milyen székhelyű fejlesztő hova számláz, az nem az.)

Bár miután megszólalt Péterfalvi fő-adatvédő, biztos vagyok benne, hogy nincs, elég jól ismerve az ürge korábbi teljesítményeit a témában. Márminthogy a Fidesz érdekeinek védelme témájában, merthogy más nem sok van...”

Nyitókép: Képernyőfotó