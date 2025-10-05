Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Petschnig Mária Zita Kátai István Nemzetközi Tisza Szigetek találkozó Magyarország Kéri László München

Botrány Münchenben: Magyar Péterék rendezvényén Trianont dicsérték, az erdélyieket gyalázták

2025. október 05. 14:47

Vérforraló előadás hangzott el Magyar Péterék müncheni rendezvényén: elvennék az erdélyi magyarok szavazati jogát, Trianon Magyarország régi álma volt, a magyarországi erdélyiek pedig a „nem lopós” románok.

2025. október 05. 14:47
null

„Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül” – közölte a Tisza Szigetek müncheni találkozóján Gáspárik Attila, erdélyi színész, a Tisza Párt szimpatizánsa. Felszólalásában Márai Sándort, Wass Albertet és a Kossuth-díjas erdélyi szerzőket gyalázta, megkérdőjelezte a nemzetállamok létjogosultáságát és degradálóan beszélt az anyaországban élő erdélyiekről. A Tűzfalcsoport szó szerint idézte a szeptember 19-én nyilvánosságra hozott felvétel legfelháborítóbb mondatait, amelyekből szerintük kirajzolódnak a Tisza megdöbbentő nemzetpolitikai elképzelései.

erdélyi
Gáspárik Attila erdélyi színész korábban Gyurcsány Ferencet dicsérte Karácsony Gergely Podcastjében.
Forrás: YouTube / képernyőkép

Augusztus 30-31-én tartották Münchenben a Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóját, amelyen Gáspárik mellett felszólalt Magyar Péter házimédiájának, a kontroll.hunak alapembere, Kéri László és felesége, a családtámogatásokat ellenző Petschnig Mária Zita, közgazdász, valamint Kátai István színművész, az erdélyi Kossuth Tisza Sziget tagja.

Kapcsolódó vélemény

Zsigmond Barna Pál

Vendégszerző

Idézőjel

Erdélyi gyurcsányistát talált Karácsony

Karácsony Gergelynek sikerült találnia egy erdélyi gyurcsányistát, Gáspárik Attila személyében.

Gáspárik Attila korábban azt nyilatkozta Magyar Péterről hogy 

„úgy érzem, nagyon sok ember részéről, hogy bizakodva és reménykedve néznek Magyar Péter politikai aktivitására Erdélyből, és neki itt is lesz elég dolga, hogy segítsen a szellemi romeltakarításában, amit a Fidesz itt is okozott a klientúra kiépítésével”.

Müncheni előadásában pedig egy, a magyar balliberális közgondolkodásban részleteiben régóta jelenlévő nemzetpolitikai víziót vázolt fel. A felszólalás közben Kátai végig mellette ült, és gyakran helyeselt. 

Külföldiek szavazati joga

Gáspárik feltette a nagy kérdést: „Ha nem fizetsz adót, akkor miért szavazol? Mi közöd hozzá?” Mint fogalmazott a tiszás, ezt ő sosem tudta felvállalni. „Akkor mit keresek itt, és miért szólok bele mondjuk a Tisza-szigetek véleményébe, vagy miért próbálom befolyásolni az embereket a saját véleményemmel?” – tette fel a nagy kérdést.

Gáspárik az előadása során a nemzetállam eszméje ellen is felszólalt. Szerinte akik nemzetállamokban gondolkodnak, azok nem veszik figyelembe, hogy egy „nemzetállamba a kisebbség nem fér bele”, és „ha Románia egyszer valóban nemzetállapot építene”, az erdélyi magyarok vagy mehetnének Németországba mosogatni, vagy lehetnének egy életen át Magyarországon a „nem lopós románok”.

Pár perc alatt az összes Magyarországon elismert erdélyi művészbe beleállt

Később kiderült, sikeres honfitársairól is lesújtó véleménnyel van. Először Márai Sándor és Wass Albert írói munkásságát kérdőjelezte meg – és akkor még finoman fogalmaztunk.

„A Márait lehet szidni, lehet nem szidni, nem volt annyira rossz író, egy jó közepes lektűr író volt” 

– vitatta el Márai Sándor tehetségét, Wass Albertről viszont egyenesen kijelentette, hogy nem egy jó író.

„Kirángatták Wass Albertet nem tudom honnan, aki tényleg nem egy jó író. És hogy mi jó, mi rossz, hát ezt tudjuk”

 – magyarázta, sőt egyenesen odáig ment, hogy Wass Albert sikereit összemosta az antiszemitizmussal.

Később kollektíven minden Kossuth-díjas erdélyi művészről degradálóan kezdett beszélni, akik szerinte egytől egyig ismeretlenek, és csak politikai okokból kapták meg az elismerést.

„Elmondják nekünk, ki az író, ki a költő, ki a művész. Tehát olyanok kaptak mondjuk erdélyiek Kossuth-díjakat, amit egy jól felszerelt újság szerkesztőségében is tíz percbe került, hogy kinyomozzuk, hogy ki ő. Hogy miért kapta, azt tudtuk, de mit csinálhatott előtte, hogy őt díjazták?” 

– harsogta sértetten.

De nem csak az erdélyi művészek sikere esik rosszul neki, hanem azoké is akik magas rangú köztisztséget töltenek be Magyarországon. Szerinte ők olyanok, mint a Sonderkommando a második világháborúban.

Gáspárik egyik legmeredekebb kijelentése az volt, amikor Trianonról, mint valami pozitív esemény helyszínéről beszélt:

„Igazából a Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül” – jelentette ki rezzenéstelen arccal.

A müncheni Szent-Györgyi Albert Tisza Sziget a pártelnök, Magyar Péter támogatása mellett működik, elmondásuk szerint a mai napig „Péter kenyérnek” hívják a Münchenből Magyar Péternek vitt, magyar lisztel készült, frissen kisütött kovászos kenyeret.

Nyitókép: Facebook / képernyőkép 

Összesen 84 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 05. 17:04
Ez a komcsi csürhe, élén a pszichopatával, 4 éve is egy pszichopatával próbálkozott, már megint megspórolja a kampánykiadásokat a Fidesznek. Az egész csőcselék olyan idegállapotba jött a várható újabb veréstől, hogy már naponta adja fel a magas labdákat a Fidesznek.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 05. 17:03
"lendvaiildiko 2025. október 05. 16:56 Érdemes volna publikálni IV. Károly, magyar király - boldoggá is avatták - monarchia-felosztási tervezetét." Nem néztem utána, állítólag ferencferdinánd már pedzegette, hogy a románokhoz írja Erdélyt, ha (román királyság) betagozódik a monarchiába.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. október 05. 17:01
Ki ez az ismeretlen, magyarul is beszélő mocskos féreg? Madarat tolláról, embert barátjáról...mp barátja, s egy végtelen gyökértelen szarzsák. Remélem, hogy a Fidesz gyűjti a Tisza minden, a nemzet jövőjét veszélyeztető megszólalását, nyilatkozatát, s ezeket a választási kampányban egy füzet formájában meg is fogja jelentetni, s mindenkihez el fogja juttatni, hogy lássák az emberek a nemzet, családjaink gyilkosait Rákosi, Kádár, mp-hez képest egy igazi hazaszerető ember volt.......
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 05. 17:00
Azta! Azt hinnéd ilyen ember nincs!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!