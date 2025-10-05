Botrány Münchenben: Magyar Péterék rendezvényén Trianont dicsérték, az erdélyieket gyalázták

„úgy érzem, nagyon sok ember részéről, hogy bizakodva és reménykedve néznek Magyar Péter politikai aktivitására Erdélyből, és neki itt is lesz elég dolga, hogy segítsen a szellemi romeltakarításában, amit a Fidesz itt is okozott a klientúra kiépítésével”.

Müncheni előadásában pedig egy, a magyar balliberális közgondolkodásban részleteiben régóta jelenlévő nemzetpolitikai víziót vázolt fel. A felszólalás közben Kátai végig mellette ült, és gyakran helyeselt.

Külföldiek szavazati joga

Gáspárik feltette a nagy kérdést: „Ha nem fizetsz adót, akkor miért szavazol? Mi közöd hozzá?” Mint fogalmazott a tiszás, ezt ő sosem tudta felvállalni. „Akkor mit keresek itt, és miért szólok bele mondjuk a Tisza-szigetek véleményébe, vagy miért próbálom befolyásolni az embereket a saját véleményemmel?” – tette fel a nagy kérdést.

Gáspárik az előadása során a nemzetállam eszméje ellen is felszólalt. Szerinte akik nemzetállamokban gondolkodnak, azok nem veszik figyelembe, hogy egy „nemzetállamba a kisebbség nem fér bele”, és „ha Románia egyszer valóban nemzetállapot építene”, az erdélyi magyarok vagy mehetnének Németországba mosogatni, vagy lehetnének egy életen át Magyarországon a „nem lopós románok”.