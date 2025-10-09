A Nobel-díjjal nem csupán a dicsőség jár – mutatjuk, mit kap mellé Krasznahorkai László
A Svéd Akadémia döntése szerint az idei díj nemcsak szimbolikus dicsőséget, hanem komoly anyagi jutalmat is hoz számára.
Ez mind mi vagyunk, ez a mi mércénk.
„Krasznahorkai. Engem lenyűgözött Az ellenállás melankóliája, hatalmas műnek tartom. A Herscht 07769-be beletörött a bicskám, a Sátántangót még nem olvastam, már látom, hogy ez hiba.
Egy biztos: elképesztően magasan van a léc a magyar irodalomban, és nem csak ott. Kertész, Karikó, Krausz, Krasznahorkai – ez mind mi vagyunk, ez a mi mércénk. (Most majd ebből is politikát fognak facsarni. Nem érdekel.)”
Nyitókép forrása: Bencsik Gábor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Svéd Akadémia döntése szerint az idei díj nemcsak szimbolikus dicsőséget, hanem komoly anyagi jutalmat is hoz számára.