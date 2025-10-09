Ft
Elképesztően magasan van a léc a magyar irodalomban

2025. október 09. 21:31

Ez mind mi vagyunk, ez a mi mércénk.

2025. október 09. 21:31
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Krasznahorkai. Engem lenyűgözött Az ellenállás melankóliája, hatalmas műnek tartom. A Herscht 07769-be beletörött a bicskám, a Sátántangót még nem olvastam, már látom, hogy ez hiba.

Egy biztos: elképesztően magasan van a léc a magyar irodalomban, és nem csak ott. Kertész, Karikó, Krausz, Krasznahorkai – ez mind mi vagyunk, ez a mi mércénk. (Most majd ebből is politikát fognak facsarni. Nem érdekel.)”

Nyitókép forrása: Bencsik Gábor Facebook-oldala

ihavrilla
2025. október 09. 22:20
Nem szeretem Krasznahorkait, de büszke vagyok Rá és büszke Magyarországra. A sok fanyalgó meg mehet a víz alá száradni.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. október 09. 22:07
Ezek nem mi vagyunk: "Egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok, Isten oda teremtett, azt a kenyeret ettem. Képtelen vagyok büszke lenni, hogy bolondok közé születtem, és hogy bolondok között éltem. Az én személyes sorsomból következik minden, nem abból, hogy magyar, ukrán vagy szlovén vagyok."
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. október 09. 21:49
bencsik! Menj el lélekgyógyászhoz! De azért ha csak te és bármelyik ellenzéki patkány lenne a szavazólapon, akkor rád szavaznék. Hajrá Fidesz!
Válasz erre
0
1
