„Krasznahorkai. Engem lenyűgözött Az ellenállás melankóliája, hatalmas műnek tartom. A Herscht 07769-be beletörött a bicskám, a Sátántangót még nem olvastam, már látom, hogy ez hiba.

Egy biztos: elképesztően magasan van a léc a magyar irodalomban, és nem csak ott. Kertész, Karikó, Krausz, Krasznahorkai – ez mind mi vagyunk, ez a mi mércénk. (Most majd ebből is politikát fognak facsarni. Nem érdekel.)”

Nyitókép forrása: Bencsik Gábor Facebook-oldala