Elhunyt György Péter esztéta

György Péter 1954-ben született, és a 20–21. századi magyar művészettörténet, különösen az avantgárd kutatására specializálódott. Foglalkozott továbbá a kortárs művészet elméletével és gyakorlati kérdéseivel, valamint az új média kulturális összefüggéseivel. Az ELTE magyar–történelem–esztétika szakán végzett, szakdolgozatában a magyar avantgárd történetének egy részét dolgozta fel, később disszertációjában is ezt a témát folytatta. Első monográfiáját az Európai Iskoláról Pataki Gáborral közösen adta ki, és publikációi a kortárs amerikai, európai és magyar avantgárd mozgalmakat is tárgyalják – olvasható a Papageno oldalán.

1989 után részt vett az ELTE BTK média szakának alapításában, és tanított a New York-i New School for Social Research-ben is. Nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevőjeként több európai és amerikai városban – köztük New Yorkban, Londonban, Párizsban, Moszkvában, Edinburghban és Koppenhágában – mutatta be kutatásait. DSc dolgozata a múzeumelmélet filozófiai kérdéseivel foglalkozott, 2005 óta az MTA doktora, 2006-ban habilitált az ELTE-n filozófiai tudományokból. Több tanulmánya és könyve a múzeumokkal kapcsolatos elméleti kérdéseket tárgyalja, egy részüket idegen nyelven is publikálta, köztük a 2016-os Az ismeretlen nyelv – A hatalom színrevitele című kötetet.

Az elmúlt évtizedek során aktívan részt vett a magyar felsőoktatás média- és kommunikáció szakjainak kurrikulumának kidolgozásában, azok adaptálásában és a BA/MA/PhD rendszerbe való integrálásában. Ennek részeként jött létre a Filozófia Doktori Iskolán belül a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program, melynek létrehozásától kezdve vezetője volt.

70. születésnapján a Litera.hu egy külön írással köszöntötte, elismerve hosszú és jelentős tudományos pályafutását, valamint a magyar művészettörténet és médiakutatás területén végzett munkáját.

Nyitókép: papageno.hu