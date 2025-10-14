Ft
visszatérés Magyar Péter Varga Judit

Egyre valószínűbbé válik Magyar Péter félelme: a végső döntés Varga Judit kezében van

2025. október 14. 16:03

Már egy miniszterrel is egyeztetett a korábbi tárcavezető.

2025. október 14. 16:03
null

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter megerősítette, hogy egyeztetett Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel esetleges közéleti visszatéréséről. A Hetek podcastműsorában a tárcavezető elismerően beszélt egykori kormánytársáról, kiemelve, hogy Varga Judit mind emberi, mind szakmai, mind politikai értelemben meghatározó alakja volt a Fidesz politikai közösségének.

Minden olyan gesztus, amellyel ő a politikai közösségünk melletti kiállásról tesz tanúbizonyságot, bennünket erősít, és ennek mi nagyon örülünk” 

– fogalmazott Bóka, hozzátéve, hogy a döntés a visszatérésről kizárólag Varga Judit kezében van.

A hírre Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált közösségi oldalán. Azt írta, nem kívánja kommentálni volt felesége magánéleti vagy politikai döntéseit, és a következő fél évben sem fog róla rosszat mondani nyilvánosan. Egy korábbi interjúban azt is jelezte: 

ha a Fidesz Varga Juditot indítaná a hegyvidéki választókerületben, ő nem szállna versenybe ellene.

Októberben Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szintén támogatásáról biztosította Varga Juditot, amikor egy videós kérdezz-felelekben úgy fogalmazott: „Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

A kormányzati és pártközösségi támogatás tehát adott, de a végső döntés Varga Judit kezében van.

Nyitókép: Facebook / Varga Judit

petronius50
2025. október 14. 16:49
Tehetséges és korrekt politikus. Erősíteni fogja a kormánypárt erőit. Megnézném Poloska P. arcát, amikor jövő áprilisában brutális vereséget fog szenvedni.
Zsolo
2025. október 14. 16:49
Nem vagyok jogvégzett állampolgár, de az igazságérzetem azt súgja, hogy MP nem "csak" a feleségét hallgatta le, hanem a magyar kormány egyik legfontosabb miniszterét. Ez pedig igen súlyos nemzetbiztonsági kockázat. Ez nem tűnt még fel egyik "jogiokostojásnak"sem? Már régen börtönben lenne a helye hazaárulásért.
herbert
2025. október 14. 16:46
Judit egy dologban tehetséges: bevazelinezett angolnaként tud kicsúsznia a személyes felelősség alól. (Schadl-ügy, Pegazus-ügy.)
llnnhegyi
•••
2025. október 14. 16:44 Szerkesztve
Varga Judit Asszony bevonása a közpolitikába helyes testtartás!! Okos intelligens szép, ruganyos! Egy hiányzó NEM miatt, neki is vezekelni illik!
