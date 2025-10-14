Egyre valószínűbbé válik Magyar Péter félelme: a végső döntés Varga Judit kezében van

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter megerősítette, hogy egyeztetett Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel esetleges közéleti visszatéréséről. A Hetek podcastműsorában a tárcavezető elismerően beszélt egykori kormánytársáról, kiemelve, hogy Varga Judit mind emberi, mind szakmai, mind politikai értelemben meghatározó alakja volt a Fidesz politikai közösségének.

Minden olyan gesztus, amellyel ő a politikai közösségünk melletti kiállásról tesz tanúbizonyságot, bennünket erősít, és ennek mi nagyon örülünk”

– fogalmazott Bóka, hozzátéve, hogy a döntés a visszatérésről kizárólag Varga Judit kezében van.

A hírre Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált közösségi oldalán. Azt írta, nem kívánja kommentálni volt felesége magánéleti vagy politikai döntéseit, és a következő fél évben sem fog róla rosszat mondani nyilvánosan. Egy korábbi interjúban azt is jelezte: