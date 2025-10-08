Ebben a gazdasági mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik Magyarország

Rekordszinten vásárolják a magyar állampapírokat: a lakosság továbbra is a hazai gazdaságban hisz
A magyar állam pénzügyei biztosítottak – az intézményi és lakossági befektetők is erősen támogatják a gazdaságot.
Más Uniós országokkal összevetve is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek magyarországi emelkedése.
Más európai uniós országokkal összevetve is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek magyarországi növekedése – számolt be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán.
Egy friss kutatás szerint 2019 és 2025 között a magyar reálbérek körülbelül 12 százalékkal emelkedtek, amivel Magyarország messze megelőzi többek között Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Svédországot és Ausztriát is.
A vizsgált időszakban hazánkban a reálbér-növekedés mértéke több mint hatszorosa volt az uniós átlagnak – derül ki abból az elemzésből. A rangsorban Lengyelország követi Magyarországot mintegy 11 százalékos növekedéssel, míg Szlovákia 8 százalékkal került a harmadik helyre. Ezzel szemben Ausztriában és Franciaországban mindössze 2 százalék körüli volt az emelkedés, míg Olaszországban a reálbérek értéke csökkent, hozzávetőleg 4 százalékkal.
Az eurozónában és az Európai Unió egészében mindössze 1–2 százalékos növekedést mértek, az északi országokban (Dánia, Svédország, Finnország) pedig a jövedelmek vásárlóereje is visszaesett.
