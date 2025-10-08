Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarországi nemzetgazdasági Németország Svédország Lengyelország uniós Franciaország Olaszország

Ebben a gazdasági mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik Magyarország

2025. október 08. 11:36

Más Uniós országokkal összevetve is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek magyarországi emelkedése.

2025. október 08. 11:36
null

Más európai uniós országokkal összevetve is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek magyarországi növekedése – számolt be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán.

Egy friss kutatás szerint 2019 és 2025 között a magyar reálbérek körülbelül 12 százalékkal emelkedtek, amivel Magyarország messze megelőzi többek között Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Svédországot és Ausztriát is.

A vizsgált időszakban hazánkban a reálbér-növekedés mértéke több mint hatszorosa volt az uniós átlagnak – derül ki abból az elemzésből. A rangsorban Lengyelország követi Magyarországot mintegy 11 százalékos növekedéssel, míg Szlovákia 8 százalékkal került a harmadik helyre. Ezzel szemben Ausztriában és Franciaországban mindössze 2 százalék körüli volt az emelkedés, míg Olaszországban a reálbérek értéke csökkent, hozzávetőleg 4 százalékkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eurozónában és az Európai Unió egészében mindössze 1–2 százalékos növekedést mértek, az északi országokban (Dánia, Svédország, Finnország) pedig a jövedelmek vásárlóereje is visszaesett.

Nyitókép: Facebook / Nagy Márton

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2025. október 08. 11:52
DE miért 2019-től kell nézni? Nézzék mondjuk 1990 és 2025 között, az jóval beszédesebb lenne.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 08. 11:40
Nyugaton évek, ha nem évtizedek óta nem nőnek a reálbérek, mert már tényleg nincs hova. A reálbér alatt még mindig egy megvásárolható áru és szolgáltatás-kosarat értünk, mint mindig.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!