Ebben a gazdasági mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik Magyarország

Más európai uniós országokkal összevetve is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek magyarországi növekedése – számolt be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán.

Egy friss kutatás szerint 2019 és 2025 között a magyar reálbérek körülbelül 12 százalékkal emelkedtek, amivel Magyarország messze megelőzi többek között Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Svédországot és Ausztriát is.

A vizsgált időszakban hazánkban a reálbér-növekedés mértéke több mint hatszorosa volt az uniós átlagnak – derül ki abból az elemzésből. A rangsorban Lengyelország követi Magyarországot mintegy 11 százalékos növekedéssel, míg Szlovákia 8 százalékkal került a harmadik helyre. Ezzel szemben Ausztriában és Franciaországban mindössze 2 százalék körüli volt az emelkedés, míg Olaszországban a reálbérek értéke csökkent, hozzávetőleg 4 százalékkal.