Dörzsöljük meg szemeinket: a Tisza Párt frontvonala tele van árulókkal

A kegyelmi ügy óta turbulens, különösen heves és indulatos magyar közélet újabb és újabb fordulatai közepette valahogy nem árt tudatosítani, rögzíteni, egyértelműsíteni a tényt:

a tizenöt éve kormányzó párt legújabb, sokak szerint esélyes kihívója egy árulás nyomán került az ellenzék élére.

A neki tapsolók persze hozsannáznak – ahogy egy tiszás aktivista egy vidéki fórumon elmondta: igenis örülnek, hogy rögzítette a felesége által elmondottakat –, hiszen csak azt látják, valaki végre beteljesítheti kielégítetlen vágyukat, ami röviden így írható le: O1G. Ez a fordulat ettől még virtigli árulás. Ráadásul egy olyan fazon részéről, aki haszonélvezője lehetett az orbáni kormányzásnak.

És ha jobban megnézzük, a Tisza frontvonala tele van árulókkal.

Amennyiben megengedőbbek vagyunk: csalódott és sértett opportunistákkal. Például Rost Andrea nem nyerte el a Magyar Állami Operaház főigazgatói székét, összekülönbözött a vezetéssel, s máris átevickélt a túloldalra. Pedig korábban hevesen mosolygott a miniszterelnöki szelfin… Ruszin-Szendi Romulusz megbukott vezérkari főnökként, és addig avászkodott, amíg beúszott a Tiszába. Kérdés persze, ott mennyire örülnek neki azóta, hogy botrányt botrányra halmoz.