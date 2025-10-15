Ft
kormány szakember Tisza Magyar Péter

Dörzsöljük meg szemeinket: a Tisza Párt frontvonala tele van árulókkal

2025. október 15. 17:57

Amíg az érintettek a „rendszernek” dolgoztak, nem voltak jó szakemberek, miután beálltak a Tiszába, már azok – vagy mégsem?

2025. október 15. 17:57
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Találják ki, kiről mondta Magyar Péter, hogy a magyar politikai életben nincs hozzá fogható felkészültségű és gondolkodású ember! Jó, segítek: Orbán Viktorról. És nem,

nem a tavaly feb­ruári ébredése (értsd: nem szerzett meg egy jól fizető állást Mészáros Lőrinc cégénél) előtti időszakból származik az idézet, hanem a Partizánnak adott interjújából.

Akkor fogadkozott imigyen: „Én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Aztán mégis. Ha komolyan vesszük a Tisza Párt elnökének közelmúltban elhangzott mondatait, akkor ő a családját és a kötődéseit árulta el. A közösségét. A sajátjait. Lázár János úgy fogalmazott a minap, hogy Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették. 

A kegyelmi ügy óta turbulens, különösen heves és indulatos magyar közélet újabb és újabb fordulatai közepette valahogy nem árt tudatosítani, rögzíteni, egyértelműsíteni a tényt:

a tizenöt éve kormányzó párt legújabb, sokak szerint esélyes kihívója egy árulás nyomán került az ellenzék élére.

A neki tapsolók persze hozsannáznak – ahogy egy tiszás aktivista egy vidéki fórumon elmondta: igenis örülnek, hogy rögzítette a felesége által elmondottakat –, hiszen csak azt látják, valaki végre beteljesítheti kielégítetlen vágyukat, ami röviden így írható le: O1G. Ez a fordulat ettől még virtigli árulás. Ráadásul egy olyan fazon részéről, aki haszonélvezője lehetett az orbáni kormányzásnak. 

És ha jobban megnézzük, a Tisza frontvonala tele van árulókkal.

Amennyiben megengedőbbek vagyunk: csalódott és sértett opportunistákkal. Például Rost Andrea nem nyerte el a Magyar Állami Operaház főigazgatói székét, összekülönbözött a vezetéssel, s máris átevickélt a túloldalra. Pedig korábban hevesen mosolygott a miniszterelnöki szelfin… Ruszin-Szendi Romulusz megbukott vezérkari főnökként, és addig avászkodott, amíg beúszott a Tiszába. Kérdés persze, ott mennyire örülnek neki azóta, hogy botrányt botrányra halmoz.

Tarr Zoltán a kormánynak dolgozott, miniszteri beszédeket írt, ám alighanem kevesellte a megbecsülést – nosza, karrierista Tarzanként ugrott, amint meglátta a másik indát.

Anyagilag bizonyosan jól járt, ám esetében is érvényes lehet a „Ruszin-klauzula”: annyi a gond vele, hogy lassan púp lesz a pártelnök hátán. Csakhogy ez egy másik történet… Aztán ne feledjük Kulja doktort se! Ha szigorúak akarunk lenni, s miért ne akarnánk, akkor ő a saját hivatásrendjének fordított hátat egy jól fizető állásért, az egészségügyért pedig érdemben nem tett semmit. 

balbako_
2025. október 15. 18:39
Aki a Fideszben nem vitte sokra szüntelen nyalizása ellenére - vagy éppen ezért - az most Szaros kapcájaként akar felkapaszkodni az uborkafára. Erről van szó! Ezek az emberek elérték az alkalmatlansági küszöbüket de nem nyugszanak bele. A Szarosnál a szerényebb képességek is kifizetődőek lehetnek, hiszen maga a Szaros is Fidesz által kiselejtezett, tehetségtelen törtető nímand.
Válasz erre
5
0
nogradi
2025. október 15. 18:17
Lázár megmondta, Varga Juci szabadította az orszàgra MP-t, Jucinál kell reklamálni
Válasz erre
1
10
agnesi
2025. október 15. 18:15
Undorito ez a Butyok. Remelem a volt , fantasztikusan okos es ugyes - felesege elolep a politikai porondra!
Válasz erre
5
1
nogradi
2025. október 15. 18:14
Jó hír, MZP-vel nem foglalkozott ennyit a közpénzbitorló lakájmédia. Nagy baj lehet a számokkal vagy csak összekeveredtek a papírok mint Varga Jucinál?
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!