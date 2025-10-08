Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán mantra Tisza Párt Gerzsenyi Gabriella Móna Márk Ceglédi Zoltán

Ceglédi szerint elérkeztünk a fordulóponthoz: komoly változás történt a Tiszánál (VIDEÓ)

2025. október 08. 06:24

„Legyen egy önálló kérdése!” – üvölti fennhangon a tiszás EP-képviselő, miután visszakérdezte az ellenzéki mantrát, és csípőből beleállt az álhírterjesztésbe.

2025. október 08. 06:24
null

Móna Márk, a Mandiner riportere fel akarta tenni azt a kérdést Gerzsenyi Gabriellának, a Tisza Párt EP-képviselőjének, hogy kollégája, Tarr Zoltán – aki egyébként a tíz legkevesebbszer jelen lévő EP-képviselő közé tartozik – miért mondta azt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. 

Gerzsenyi viszont megkérte a kollégánkat, fennhangon üvöltve, hogy ne Tarr Zoltánnal „jöjjön nekem”, hanem hogy 

„legyen egy önálló kérdése”, miután megkérdezte Mónától, hogy „mikor fogják kivizsgálni, ki az a Zsolti bácsi?”

A videó kapcsán megjegyezte Ceglédi Zoltán, hogy „szerintem itt az igazán fontos változás az, hogy a Tisza is beleáll a Zsolti bácsi-ügybe. Eddig volt egy következetes stratégiai csend, erről írtam a korábbi posztban. A jelek szerint ezt már nem tudták fenntartani.”

Kapcsolódó vélemény

Transzparens Újságírásért

Transzparens Újságírásért Alapítvány

Idézőjel

A politika és a thrash találkozása az újmédiában – Hogyan épült fel a “Zsolti bácsi-rágalom”?

Az egész egy politikai aktorok által tudatosan formált és eszkalált botránysorozat volt.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandee1
2025. október 08. 07:50
OSVÁTH ZSOLTI BÁCSI? GRÉCZY ZSOLTI BÁCSI? BITE ZSOLTI BÁCSI? Hm? MELYIKRE GONDOLSZ, TE TETVES RIBANC?
Válasz erre
1
0
bandee1
2025. október 08. 07:48
KÁR ÉRTE, HELYES POFIJA VAN.KÁR , HOGY TISZÁS. DE TALÁN EGY TAKNYOSRA SZOPATÁST MEGÉR, AZTÁN A DISZNÓK ELÉ VETNÉM!
Válasz erre
1
0
valaki-954
2025. október 08. 07:47
Azt beszélik a közemberek, hogy meg van a keresett "Zsolt bácsi". Valójában a 444 híroldalán olvasható a nyilvánosság előtt merevedő falloszát izgalmi állapotban mutogató szexmániás, DK-s Zsolt bácsi igazi története. "Gréczy Zsolt, a DK országgyűlési politikusának meztelen képeinek sorát küldték el névtelen emailcímről több magyar szerkesztőségnek az utóbbi napokban. Kifejezetten explicit képek is vannak közöttük a képviselő nemi szervéről. A levél írója szerint Gréczy megismerkedésük után ilyen képeket küldözgetett neki,… A DK-nál tehát nem tagadják, hogy a képek valódiak, … „...megtiszteltetésnek is nevezhetné, hogy ő lett a Fidesz boszorkánykonyhájának célpontja” mondta az elkövető egy TV műsorban. … „A képviselő ezeket állítólag fiatal nőknek küldözgette” , olvasható a 444 oldalán. Sokan gondolják úgy, hogy akiről egyáltalán feltételezhető a "Zsolti bácsi" történet, akkor az csak egyetlen ismert figurára illik rá. a gátlástalanul szexmániás Gréczy Zsolti bácsira.
Válasz erre
1
0
feketerigo
2025. október 08. 07:31
csinos ez a nő sokkal szivesebben látnám mint azt a vágósúlyban lévő kancsal schmitd marikát, meg mint lévai szemetelős anikót. végre nem egy kurva. aki a hatalomért szétteszi a lábát.
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!