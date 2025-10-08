Ceglédi szerint elérkeztünk a fordulóponthoz: komoly változás történt a Tiszánál (VIDEÓ)

Móna Márk, a Mandiner riportere fel akarta tenni azt a kérdést Gerzsenyi Gabriellának, a Tisza Párt EP-képviselőjének, hogy kollégája, Tarr Zoltán – aki egyébként a tíz legkevesebbszer jelen lévő EP-képviselő közé tartozik – miért mondta azt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Gerzsenyi viszont megkérte a kollégánkat, fennhangon üvöltve, hogy ne Tarr Zoltánnal „jöjjön nekem”, hanem hogy

„legyen egy önálló kérdése”, miután megkérdezte Mónától, hogy „mikor fogják kivizsgálni, ki az a Zsolti bácsi?”

A videó kapcsán megjegyezte Ceglédi Zoltán, hogy „szerintem itt az igazán fontos változás az, hogy a Tisza is beleáll a Zsolti bácsi-ügybe. Eddig volt egy következetes stratégiai csend, erről írtam a korábbi posztban. A jelek szerint ezt már nem tudták fenntartani.”