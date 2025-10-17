Ft
Tisza Magyar Péter Caramel

Caramel beütötte az utolsó szöget Magyar Péter politikai koporsójába

2025. október 17. 09:09

A zenész is kezd kifarolni mellőle.

2025. október 17. 09:09
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Többször megírtuk, hogy sorra fordulnak Magyar Péter ellen, fogalmaznak meg vele szemben erős kritikát az egyébként baloldali, liberális megmondóemberek. Elég, ha Fodor Gáborra, Nagy Attila Tiborra vagy éppen Bartus Lászlóra gondolunk.

Volt egy időszak, amikor merő véletlenségbőlegyszerre érezték úgy a hazai zenészek, hogy fel kell szólalniuk a kormány ellen. Sokan durva kritikát fogalmaztak meg, trágárkodtak is, ezzel táptalajt biztosítva a Fidesz elleni rigmusoknak.

Majka, aki még ennél is tovább merészkedett, a miniszterelnök lelövését imitálta több koncertjén, az egyik legutóbbi interjújában már igyekezett finomítani a tettét. Most pedig a Partizán műsorában Molnár Ferenc Caramel mondta el Gulyás Márton kérdésére, hogy valójában mit is akart üzenni az ominózus szegedi koncertjén, amikor a következőket mondta:

»Ezek a f…szfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket«

A műsorban már szelídebb hangot ütött meg, már ő is kezd kifarolni a Brüsszelből irányított Magyar Péter mellől.”

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kisstomi-2
2025. október 17. 11:21
Ki is az a Caramel, miért kellene hogy érdekeljen az ő véleménye ? Tipikus esete ez annak, mikor felteszik a szart a polcra és elhiszi magáról, hogy ő bizony egy lekvár ! Felejtsük el, lapozzunk !
kir2vik
2025. október 17. 11:20
Jól van, Caramel, sok okos gyerek volt Oxfordban, de te nem. Maradj az éneklésnél, ezzel is megütötted a főnyereményt.
Unknown
2025. október 17. 11:09
Nehéz elképzelni, miért állt a Tiszások mögé, talán mert hitt bennük, hogy nyerhetnek. Így születhetett karamell napraforgó énje.
nyugalom
2025. október 17. 10:37
Talán többet kellett volna iskolaba járni, a es inkabb nem okoskodni, politizalni!
