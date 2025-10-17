„Többször megírtuk, hogy sorra fordulnak Magyar Péter ellen, fogalmaznak meg vele szemben erős kritikát az egyébként baloldali, liberális megmondóemberek. Elég, ha Fodor Gáborra, Nagy Attila Tiborra vagy éppen Bartus Lászlóra gondolunk.

Volt egy időszak, amikor merő véletlenségbőlegyszerre érezték úgy a hazai zenészek, hogy fel kell szólalniuk a kormány ellen. Sokan durva kritikát fogalmaztak meg, trágárkodtak is, ezzel táptalajt biztosítva a Fidesz elleni rigmusoknak.

Majka, aki még ennél is tovább merészkedett, a miniszterelnök lelövését imitálta több koncertjén, az egyik legutóbbi interjújában már igyekezett finomítani a tettét. Most pedig a Partizán műsorában Molnár Ferenc Caramel mondta el Gulyás Márton kérdésére, hogy valójában mit is akart üzenni az ominózus szegedi koncertjén, amikor a következőket mondta:

»Ezek a f…szfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket«

A műsorban már szelídebb hangot ütött meg, már ő is kezd kifarolni a Brüsszelből irányított Magyar Péter mellől.”