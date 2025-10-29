Akinek fénymásoló volt a jele az oviban – Magyar Péter Orbán Viktor árnyékában – Kijött a The Man harmadik epizódja

Megtorlás és káosz: ez várna a köztisztviselőkre egy Magyar-kormány alatt
Modernizációt ígérnek, de amit a Tisza Párt közigazgatási reformként hirdet, az valójában veszélyes amatörizmus és politikai tisztogatás.
A politikai déjà vu esete: gesztusok és szlogenek – mi eredeti, és mi az, ami csak másolat?
A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal Magyar Péter politikai karakterét veszik górcső alá.
A műsorban sorra veszik azokat a pillanatokat, amikor a Tisza Párt vezetője feltűnően emlékeztet Orbán Viktorra – a beszédstílustól a testbeszédig, a retorikai fordulatoktól a gesztusokig.
A két műsorvezető azt vizsgálja, miként vált Magyar Péter a politikai színpad visszhangjává – ahol a díszletek is ismerősek, és a mondatok már elhangzottak valahol korábban.
Nem az a kérdés, hogy tudatos-e amit csinál, hanem hogy van-e még benne egyetlen eredeti gondolat is, amit nem „mástól vett kölcsön”.
Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!