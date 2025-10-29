Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man Lentulai Krisztián Magyar Péter Kacsoh Dániel

Akinek fénymásoló volt a jele az oviban – Magyar Péter Orbán Viktor árnyékában – Kijött a The Man harmadik epizódja

2025. október 29. 18:58

A politikai déjà vu esete: gesztusok és szlogenek – mi eredeti, és mi az, ami csak másolat?

2025. október 29. 18:58
null

A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal Magyar Péter politikai karakterét veszik górcső alá. 

A műsorban sorra veszik azokat a pillanatokat, amikor a Tisza Párt vezetője feltűnően emlékeztet Orbán Viktorra – a beszédstílustól a testbeszédig, a retorikai fordulatoktól a gesztusokig.

A két műsorvezető azt vizsgálja, miként vált Magyar Péter a politikai színpad visszhangjává – ahol a díszletek is ismerősek, és a mondatok már elhangzottak valahol korábban.

Nem az a kérdés, hogy tudatos-e amit csinál, hanem hogy van-e még benne egyetlen eredeti gondolat is, amit nem „mástól vett kölcsön”.

Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szarvasbika
2025. október 29. 19:27
Fénymásoló volt a jele az oviban 🤣🤣🤣🤣🤣 Na ezen besírtam, ez most igazán szellemes volt, szerintem!
Válasz erre
1
0
states-2
2025. október 29. 19:16
Majom is lehetett a jele, az utánozó.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 29. 19:15
Bezzeg Schmitt Pali.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!