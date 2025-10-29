Akinek fénymásoló volt a jele az oviban – Magyar Péter Orbán Viktor árnyékában – Kijött a The Man harmadik epizódja

A The Man legújabb részében Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel ezúttal Magyar Péter politikai karakterét veszik górcső alá.

A műsorban sorra veszik azokat a pillanatokat, amikor a Tisza Párt vezetője feltűnően emlékeztet Orbán Viktorra – a beszédstílustól a testbeszédig, a retorikai fordulatoktól a gesztusokig.

A két műsorvezető azt vizsgálja, miként vált Magyar Péter a politikai színpad visszhangjává – ahol a díszletek is ismerősek, és a mondatok már elhangzottak valahol korábban.

Nem az a kérdés, hogy tudatos-e amit csinál, hanem hogy van-e még benne egyetlen eredeti gondolat is, amit nem „mástól vett kölcsön”.

Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!