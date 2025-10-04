Ft
Aki engem lealusisakosozott, az most tegye meg ugyanezt Angela Merkellel is

2025. október 04. 06:35

„A korona kihatással volt az ukrajnai helyzetre.”

2025. október 04. 06:35
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Na, most, mindenki, aki engem lealusisakosozott, amiért merészeltem azt mondani, hogy lezárások vezettek a háborúhoz, az most tegye meg ugyanezt Angela Merkellel is. Aki kifejtette azt is, hogy a videókonferenciák teljesen alkalmatlanok a megbeszélésekre, úgy nem lehet kompromisszumokat kötni, márpedig Putyinnal tárgyalni kellett volna.”

Darthvader
2025. október 04. 08:00
Őszintén nem értem, hogy miért csak mi látjuk at ezt, hogy a harc Ukrajnában nyugati befektetők miatt van. Ez mar az EU választásokkor is világos volt, mégis ez a gyalázatos végeredmény született. Ami lehetővé teszi, hogy épp az EU akadályozza a békét. Miért nem láttak, látják?
Galerida
2025. október 04. 07:36
Amerikai barátaink nem azért fektettek be néhány milliárd dollárt Ukrajna "demokratizálásába", hogy aztán Putyin néhány barátságos lépéssel megakadályozza Ukrajna és Oroszország kirablását!
llnnhegyi
2025. október 04. 07:23
Tárgyalni most is lehetne!!! Ursula valóban náci. Ő újra nekimegy Oroszországnak.
