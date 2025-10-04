Merkel egyértelműen kimondta: nem igaz, hogy Orbán Viktor Putyin trójai falova az Európai Unióban
„Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom” – üzente a korábbi német kancellár.
„A korona kihatással volt az ukrajnai helyzetre.”
„Na, most, mindenki, aki engem lealusisakosozott, amiért merészeltem azt mondani, hogy lezárások vezettek a háborúhoz, az most tegye meg ugyanezt Angela Merkellel is. Aki kifejtette azt is, hogy a videókonferenciák teljesen alkalmatlanok a megbeszélésekre, úgy nem lehet kompromisszumokat kötni, márpedig Putyinnal tárgyalni kellett volna.”
