Háború Ukrajnában
Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
Melea – The Health Concept Hotel World Luxury Hotel Awards szálloda

A világ legjobb szállodái közé választották a Melea – The Health Concept Hotelt

2025. október 29. 11:59

Azok az intézmények, amelyek ebben a nemzetközi elismerésben részesülnek, nemcsak a szakmai elköteleződés és szenvedély példái, de a kiválóságot is új szintre emelik.

2025. október 29. 11:59

A világ egyik legrangosabb szállodaipari versenyén, a World Luxury Hotel Awards-on vehetett át elismeréseket a sárvári Melea – The Health Concept Hotel. Az intézmény két globális és egy regionális kategóriában is díjnyertes lett: Best Luxury Holistic Retreat, Best Luxury Spa & Healing Retreat, Best Luxury Wellness Hotel in Eastern Europe – álla a hotel sajtóközleményében. 

A World Luxury Hotel Awards a globális luxusszállodaipar szereplőinek legmagasabb szintű elismerése, amelyet 2006-ban alapítottak. A díj a luxusszállodákon és wellness-központokon át, egészen a Michelin-csillagos éttermekig osztályozza a világelső intézményeket. Nemcsak nemzetközi elismertséget, de platformot is biztosít az iparági szereplőknek arra, hogy bemutassák eredményeiket, megosszák történeteiket és ezáltal inspiráljanak másokat. 

Azok az intézmények, amelyek ebben a nemzetközi elismerésben részesülnek, nemcsak a szakmai elköteleződés és szenvedély példái, de a kiválóságot is új szintre emelik. 2024-ben az egyik legfontosabb díjat (Az év globális szállodája) nem más, mint a londoni The Ritz Hotel kapta meg. A Melea Hotel Best Luxury Holistic Retreat, Best Luxury Spa & Healing Retreat, valamint Best Luxury Wellness Hotel in Eastern Europe kategóriákban lett díjnyertes. A World Luxury Hotel Awards díjazottainak palettájára világszínvonalú longevity koncepciójának elismeréseként került fel: holisztikus, 360 fokos szolgáltatási köre a legmodernebb diagnosztikai mérésekre, táplálkozási irányelvekre és innovatív kezelésekre épül. 

„Ez a megtisztelő elismerés visszaigazolja szakmai elhivatottságunkat és azt az innovatív szemléletet, amelyre Magyarország első longevity szállodájaként építjük szolgáltatásainkat. A díj megerősít bennünket abban, hogy a Melea filozófiája – ahol a vendégélmény és a szolgáltatás minősége az első– valódi értéket teremt és van létjogosultsága a hazai szállodák piacán” – nyilatkozta Szilasi Cintia, Cluster Sales Vision Developer. 

A Melea célja nem csupán a pillanatnyi feltöltődés, hanem a hosszú távú egészségügyi megoldások biztosítása vendégei számára. Ez egyaránt magában foglalja az egészségfelmérést, a különféle prevenciós kezeléseket és a hiteles tudásmegosztást is. „A Melea nemcsak egy hotel, hanem egy életmódközpont, ahol az egészség és az életminőség megőrzése áll a fókuszban. A módszereink magukban foglalják többek között a tudományosan megalapozott étkezést, amely nemcsak egészséges táplálékot, de gourmet gasztronómiai élményt is nyújt a vendégeknek, cáfolva a köztudatban a diétáról élő képet. A komplex mérésekre alapozó, gyakorlati életmód-tanácsadásunk célja, hogy belső harmóniát és külső megújulást nyújtson. Szolgáltatásaink elérhetők mindazok számára, akik most indulnak el az életmódváltás útján, vagy feltöltődésre, énidőre vágynak” – mondta el Nagy Gergő Medical Spa Manager, belgyógyász szakorvos. 

 

