A világ legjobb szállodái közé választották a Melea – The Health Concept Hotelt

A világ egyik legrangosabb szállodaipari versenyén, a World Luxury Hotel Awards-on vehetett át elismeréseket a sárvári Melea – The Health Concept Hotel. Az intézmény két globális és egy regionális kategóriában is díjnyertes lett: Best Luxury Holistic Retreat, Best Luxury Spa & Healing Retreat, Best Luxury Wellness Hotel in Eastern Europe – álla a hotel sajtóközleményében.

A World Luxury Hotel Awards a globális luxusszállodaipar szereplőinek legmagasabb szintű elismerése, amelyet 2006-ban alapítottak. A díj a luxusszállodákon és wellness-központokon át, egészen a Michelin-csillagos éttermekig osztályozza a világelső intézményeket. Nemcsak nemzetközi elismertséget, de platformot is biztosít az iparági szereplőknek arra, hogy bemutassák eredményeiket, megosszák történeteiket és ezáltal inspiráljanak másokat.

Azok az intézmények, amelyek ebben a nemzetközi elismerésben részesülnek, nemcsak a szakmai elköteleződés és szenvedély példái, de a kiválóságot is új szintre emelik. 2024-ben az egyik legfontosabb díjat (Az év globális szállodája) nem más, mint a londoni The Ritz Hotel kapta meg. A Melea Hotel Best Luxury Holistic Retreat, Best Luxury Spa & Healing Retreat, valamint Best Luxury Wellness Hotel in Eastern Europe kategóriákban lett díjnyertes. A World Luxury Hotel Awards díjazottainak palettájára világszínvonalú longevity koncepciójának elismeréseként került fel: holisztikus, 360 fokos szolgáltatási köre a legmodernebb diagnosztikai mérésekre, táplálkozási irányelvekre és innovatív kezelésekre épül.

„Ez a megtisztelő elismerés visszaigazolja szakmai elhivatottságunkat és azt az innovatív szemléletet, amelyre Magyarország első longevity szállodájaként építjük szolgáltatásainkat. A díj megerősít bennünket abban, hogy a Melea filozófiája – ahol a vendégélmény és a szolgáltatás minősége az első– valódi értéket teremt és van létjogosultsága a hazai szállodák piacán” – nyilatkozta Szilasi Cintia, Cluster Sales Vision Developer.

A Melea célja nem csupán a pillanatnyi feltöltődés, hanem a hosszú távú egészségügyi megoldások biztosítása vendégei számára. Ez egyaránt magában foglalja az egészségfelmérést, a különféle prevenciós kezeléseket és a hiteles tudásmegosztást is. „A Melea nemcsak egy hotel, hanem egy életmódközpont, ahol az egészség és az életminőség megőrzése áll a fókuszban. A módszereink magukban foglalják többek között a tudományosan megalapozott étkezést, amely nemcsak egészséges táplálékot, de gourmet gasztronómiai élményt is nyújt a vendégeknek, cáfolva a köztudatban a diétáról élő képet. A komplex mérésekre alapozó, gyakorlati életmód-tanácsadásunk célja, hogy belső harmóniát és külső megújulást nyújtson. Szolgáltatásaink elérhetők mindazok számára, akik most indulnak el az életmódváltás útján, vagy feltöltődésre, énidőre vágynak” – mondta el Nagy Gergő Medical Spa Manager, belgyógyász szakorvos.