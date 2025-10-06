Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vályi István Aranyosi Látó János Juhász Péreren tiszás holdudvar Dobrev Puzsér

A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba

2025. október 06. 10:11

Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot.

2025. október 06. 10:11
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Jelentés a tegnapi álhírbörzéről: Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló, amúgy meg már nem is akarnak senkiről semmi rosszat mondani, de nem hallgatnak tovább. Világos, ugye?

A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba.

A káromkodásokban gazdag négy órás gyűlöletparádén Puzsér »moszkvázott«, Aranyosi humorista újságírót vert, a főinformátor Látó János megfutamodott, a rágalmazó Juhász mártírkodott és mellébeszélt, de legalább nem félt, a nímandok trágárkodtak, a közönség fázott és unta.

Ezt is ajánljuk a témában

Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot. 

Ébresztő, jobboldaliak!

Ezt a támadást végigharcoltuk, visszavertük amennyire lehetett, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot. Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a parlament falai közé jutott.

Meg kell értenünk a folyamatot. A Válaszonline cikkétől, Jámbor Andráson, Káncz Csabán, Vályi Istvánon át, a drogos Juhász Péreren és a futóbolond Látó Jánoson keresztül egészen a Dobrev-RTL csapatig bezárólag. 
Értenünk kell a hálózatot és a működését.

Ezek ugyanis meggyaláztak egy embert (Semjén Zsoltot) a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával, de ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet, szólok előre.

 A propagandasajtójuk pedig lelkesen végigkíséri, uszítja az embereket. 

Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre. Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük. 

Az infantilis ripacstól a mocskos szájú és végtelenül primitív influenszerekig mindenki beállt az oldalukon, de elbuktak. Mint ahogy azok a jobboldaliak is, akik hallgattak, pedig tudták, hogy csak alaptalan rágalom. 

Tanulság: ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk. 

Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk.

A következő hat hónap nem lesz könnyebb. Ezek egy lapra tettek fel mindent. Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem. Ez már a tiszás »szeretetország, gyilkos ösztönökkel, felkorbácsolt indulatokkal. Tekinthetjük szánalmas bohócoknak ugyan, de veszélyesek, ezért ne becsüljük alá az aljasságukat és hatalomvágyukat.”

Nyitókép: Facebook / Juhász Péter

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. október 06. 10:25
A liberálbolsevikok kizárólag az erőből értenek, ezért határozott, kőkemény politizálásra van szükség! (Antall József megpróbált úriember módjára politizálni, nem ment vele sokra, kinevették, kigúnyolták, a legenyhébb vád az volt ellene, hogy restaurálni akarja a Horthy - rendszert!)
Válasz erre
1
0
westend
2025. október 06. 10:19
ez az ostoba drogosjuhi azt képzeli ha a gyűlöletbagázsával szelfizget, akkor megússza.. Nagyon remélem hogy nem. Mert az aljasságnak is van határa.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!