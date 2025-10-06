„Egy falu, egy cigány”, „Auschwitzből szökött zsidó nénik” – korábban sem bírt magával a riporterlökdöső Aranyosi
A humorista egymás után szállítja a vállalhatatlan kijelentéseket.
Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot.
„Jelentés a tegnapi álhírbörzéről: Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló, amúgy meg már nem is akarnak senkiről semmi rosszat mondani, de nem hallgatnak tovább. Világos, ugye?
A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba.
A káromkodásokban gazdag négy órás gyűlöletparádén Puzsér »moszkvázott«, Aranyosi humorista újságírót vert, a főinformátor Látó János megfutamodott, a rágalmazó Juhász mártírkodott és mellébeszélt, de legalább nem félt, a nímandok trágárkodtak, a közönség fázott és unta.
Ébresztő, jobboldaliak!
Ezt a támadást végigharcoltuk, visszavertük amennyire lehetett, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot. Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a parlament falai közé jutott.
Meg kell értenünk a folyamatot. A Válaszonline cikkétől, Jámbor Andráson, Káncz Csabán, Vályi Istvánon át, a drogos Juhász Péreren és a futóbolond Látó Jánoson keresztül egészen a Dobrev-RTL csapatig bezárólag.
Értenünk kell a hálózatot és a működését.
Ezek ugyanis meggyaláztak egy embert (Semjén Zsoltot) a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával, de ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet, szólok előre.
A propagandasajtójuk pedig lelkesen végigkíséri, uszítja az embereket.
Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre. Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük.
Az infantilis ripacstól a mocskos szájú és végtelenül primitív influenszerekig mindenki beállt az oldalukon, de elbuktak. Mint ahogy azok a jobboldaliak is, akik hallgattak, pedig tudták, hogy csak alaptalan rágalom.
Tanulság: ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk.
Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk.
A következő hat hónap nem lesz könnyebb. Ezek egy lapra tettek fel mindent. Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem. Ez már a tiszás »szeretetország, gyilkos ösztönökkel, felkorbácsolt indulatokkal. Tekinthetjük szánalmas bohócoknak ugyan, de veszélyesek, ezért ne becsüljük alá az aljasságukat és hatalomvágyukat.”
Nyitókép: Facebook / Juhász Péter
