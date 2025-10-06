Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre. Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük.

Az infantilis ripacstól a mocskos szájú és végtelenül primitív influenszerekig mindenki beállt az oldalukon, de elbuktak. Mint ahogy azok a jobboldaliak is, akik hallgattak, pedig tudták, hogy csak alaptalan rágalom.

Tanulság: ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk.

Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk.

A következő hat hónap nem lesz könnyebb. Ezek egy lapra tettek fel mindent. Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem. Ez már a tiszás »szeretetország, gyilkos ösztönökkel, felkorbácsolt indulatokkal. Tekinthetjük szánalmas bohócoknak ugyan, de veszélyesek, ezért ne becsüljük alá az aljasságukat és hatalomvágyukat.”