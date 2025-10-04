Ft
10. 04.
szombat
A tiltott önkényuralmi jelképet két éve tetováltatta a karjára, azért, hogy soha ne felejtse el, a „mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal”

2025. október 04. 22:32

Ez nem pusztán érthető, teljesen logikus is!

2025. október 04. 22:32
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Ilyen nincs, és mégis van! Váczi Zoltán volt focista beudvarolta magát a Tiszához. Ezek után a Telex és társai szerint a gonosz propaganda betámadta, például egy olyan »apróság« miatt, hogy horogkereszt van a karjára tetoválva. Hogy lehet ilyen aljas a propaganda!?

Pláne, hogy Váczi úrnak teljesen hihető, sőt, szívszorító magyarázata van: a Blikknek elárulta, nagyapja zsidó származása miatt koncentrációs táborban halt meg. Elmondása szerint a tiltott önkényuralmi jelképet két éve tetováltatta a karjára, azért, hogy soha ne felejtse el, a »mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal«. Ez nem pusztán érthető, teljesen logikus is!

Szóval most az ügyvédjével mindenkit beperelelnek, aki len.cizza. Sok sikert hozzá!”

Összesen 6 komment

neszteklipschik
2025. október 04. 23:45
Egyébiránt a náci jelkép a FORDÍTOTT horogkereszt. Ezen a férfin nem ez van, nem a fordított, hanem az "eredeti" irányba álló horogkereszt van rajta. Ezzel "emlékezteti magát" úgy, hogy azok, akik "ezt tették a nagyapjával", azok nem is ezt használták?? Hogy?
Válasz erre
0
0
logoff-mihaly
2025. október 04. 23:43
A kikötői kurvát meg hangulatjavító aktivistának hívjuk ezek után.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. október 04. 23:34
Az a Váczi Zoltán aki a legtöbbet linkségéről és alkoholizmusáról illetve a szerencse játékáról volt hírhedt? Megtalálta a helyét ő pont oda való...🖕Ott is eladod majd a szavazatot pár pohár sörét bunda király?
Válasz erre
0
0
romanes-eunt-domus
•••
2025. október 04. 23:28 Szerkesztve
Hát persze. Dobrevék pedig azért laktak a kommunista rezsim által a nagypapának juttatott villában, hogy mindig emlékezzenek a kommumizmus szörnyű bűneire. Ezt a formáját választották a megemlékezésnek.
Válasz erre
3
0
