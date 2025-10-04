„Ilyen nincs, és mégis van! Váczi Zoltán volt focista beudvarolta magát a Tiszához. Ezek után a Telex és társai szerint a gonosz propaganda betámadta, például egy olyan »apróság« miatt, hogy horogkereszt van a karjára tetoválva. Hogy lehet ilyen aljas a propaganda!?

Pláne, hogy Váczi úrnak teljesen hihető, sőt, szívszorító magyarázata van: a Blikknek elárulta, nagyapja zsidó származása miatt koncentrációs táborban halt meg. Elmondása szerint a tiltott önkényuralmi jelképet két éve tetováltatta a karjára, azért, hogy soha ne felejtse el, a »mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal«. Ez nem pusztán érthető, teljesen logikus is!

Szóval most az ügyvédjével mindenkit beperelelnek, aki len.cizza. Sok sikert hozzá!”