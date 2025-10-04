Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza horogkereszt szimbólum Váczi Zoltán

Váczi Zoltán sajátos magyarázatot adott a horogkeresztes tetoválására

2025. október 04. 22:27

A volt focista, aki a Tisza rendezvényén szónokolt, elmondta, miért viseli magára tetováltatva a tömeggyilkos náci rezsim jelképét.

2025. október 04. 22:27
null

Emlékezetes, Váczi Zoltán volt labdarúgó szeptember elején megjelent Magyar Péter egyik fórumán Vecsésen, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”

Egy későbbi interjúhoz készült egyik fényképen pedig jól látszott a csuklójára tetovált horogkereszt.

Ezt is ajánljuk a témában

Miután értelemszerűen a közbeszédben és a sajtóban témává vált az egyébként tiltott, a német nemzetiszocialista rendszer által használt önkényuralmi jelkép, amit minden különösebb magyarázat nélkül villantott elég egyértelmű módon a volt focista, 

Váczi idejét látta felháborodni a „támadásokon”, és a Blikknek állt elő egy indoklással.

A bulvárlapnak a volt focista azzal védekezett, hogy „Soha nem akartam erről a nyilvánosság előtt beszélni, mert ez az én magánügyem, ami senkire sem tartozik. A nagyapám zsidó származása miatt, koncentrációs táborban halt meg, a nácik gyilkolták meg, ők küldték gázkamrába. A 82 éves anyám is zsidó, és rengeteget mesélt nekem az apjáról. Mélyen megérintett ez a családi dráma, és azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal”.

A történet több ponton is érdekes. Kezdve ott, hogy ha „soha nem akart erről a nyilvánosság előtt beszélni”, akkor miért ennyire látható helyre tetováltatta fel a náci rezsim szimbólumát? Ha most nem akart beszélni róla, miért nem takarta el a fotózás idejére?

S ha így van, akkor vajon nem zavarja a Tisza pártot támogató egyes személyek részéről az antiszemita vagy éppen zsidóellenes és romaellenes uszítás?

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Mindemellett valószínűleg nem túl gyakori, hogy valaki éppen a számára gyűlöletes rendszer szimbólumát tetováltassa magára, és olyasmiről sincs tudomásunk, hogy ez divat lenne a zsidó származású magyarok körében.

Mi mindenesetre megkerestük a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét és az EMIH Magyar Zsidó Szövetséget, hogy mennyire létező gyakorlat ez, egyáltalán ismernek-e hasonló példákat, s egyáltalán mennyire elképzelhető egy zsidó származású ember részéről, hogy így „emlékeztesse” magát arra, kik gyilkolták meg a nagyapját. Ha választ kapunk, frissítjük a cikket.

Nyitókép: 24.hu/Mohos Márton/képkivágás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2025. október 04. 23:46 Szerkesztve
Ez a jobb mint a Csanád sztori, gondolom a palesztinpártiaknak meg majd úgy mutogatja hogy mennyire zsidóellenes.. )
Válasz erre
0
0
h040183
2025. október 04. 23:37
Várj, kitatlálom... Mert az ő karján AZ MÁS!!! Ugye? :)
Válasz erre
1
0
NewWorldOrder
2025. október 04. 23:32
Csak egy tiszás lehet ennyire hülye. Csak a hülyék tobzódnak a tisza-szektában.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. október 04. 23:00
Váczi Zoltán nem vetette meg az alkoholt, elmondása szerint már fiatalkorában rászokott. És bár mindig rosszul volt tőle, az italozást továbbra is folytatta, egészen addig, amíg Békéscsabáról a Vasasba nem került. Addig gyakran ment másnaposan, sőt, részegen meccset játszani, amit többször éreztek is rajta. Ez akkoriban nem okozott gondot, hiszen a lila-fehér csapatnál elmondása alapján remek volt a csapatszellem, és ehhez hozzátartozott az italozás is. Az akkori edzője, Pásztor József ezt nem is kérte számon rajta, hiszen teljesítménye mindvégig nagyon jó volt. Egy emlékezetes, 1995-ben lejátszott mérkőzésen, mikor is a Békéscsaba 5:2-re ütötte ki a Ferencvárost, Váczi a mérkőzést megelőző napon másfél üveg whiskyt ivott meg, majd nagy unszolásra beállt játszani és 3 gólpasszt adott. A dohányzást soha nem hagyta abba, rendszeresen 2-3 csomaggal szívott el naponta. Állítása szerint az alkoholfogyasztás együtt jár az élsporttal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!