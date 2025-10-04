Váczi Zoltán sajátos magyarázatot adott a horogkeresztes tetoválására

Nincs itt semmi látnivaló: Váczi Zoltán horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett
Kezd már betelni a pohár a horogkeresztes Váczi Zoltánnál, ezért kezdte el tolni a Tisza szekerét.
A volt focista, aki a Tisza rendezvényén szónokolt, elmondta, miért viseli magára tetováltatva a tömeggyilkos náci rezsim jelképét.
Emlékezetes, Váczi Zoltán volt labdarúgó szeptember elején megjelent Magyar Péter egyik fórumán Vecsésen, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”.
Egy későbbi interjúhoz készült egyik fényképen pedig jól látszott a csuklójára tetovált horogkereszt.
Miután értelemszerűen a közbeszédben és a sajtóban témává vált az egyébként tiltott, a német nemzetiszocialista rendszer által használt önkényuralmi jelkép, amit minden különösebb magyarázat nélkül villantott elég egyértelmű módon a volt focista,
Váczi idejét látta felháborodni a „támadásokon”, és a Blikknek állt elő egy indoklással.
A bulvárlapnak a volt focista azzal védekezett, hogy „Soha nem akartam erről a nyilvánosság előtt beszélni, mert ez az én magánügyem, ami senkire sem tartozik. A nagyapám zsidó származása miatt, koncentrációs táborban halt meg, a nácik gyilkolták meg, ők küldték gázkamrába. A 82 éves anyám is zsidó, és rengeteget mesélt nekem az apjáról. Mélyen megérintett ez a családi dráma, és azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal”.
A történet több ponton is érdekes. Kezdve ott, hogy ha „soha nem akart erről a nyilvánosság előtt beszélni”, akkor miért ennyire látható helyre tetováltatta fel a náci rezsim szimbólumát? Ha most nem akart beszélni róla, miért nem takarta el a fotózás idejére?
S ha így van, akkor vajon nem zavarja a Tisza pártot támogató egyes személyek részéről az antiszemita vagy éppen zsidóellenes és romaellenes uszítás?
Mindemellett valószínűleg nem túl gyakori, hogy valaki éppen a számára gyűlöletes rendszer szimbólumát tetováltassa magára, és olyasmiről sincs tudomásunk, hogy ez divat lenne a zsidó származású magyarok körében.
Mi mindenesetre megkerestük a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét és az EMIH Magyar Zsidó Szövetséget, hogy mennyire létező gyakorlat ez, egyáltalán ismernek-e hasonló példákat, s egyáltalán mennyire elképzelhető egy zsidó származású ember részéről, hogy így „emlékeztesse” magát arra, kik gyilkolták meg a nagyapját. Ha választ kapunk, frissítjük a cikket.
