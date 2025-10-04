Váczi Zoltán sajátos magyarázatot adott a horogkeresztes tetoválására

A bulvárlapnak a volt focista azzal védekezett, hogy „Soha nem akartam erről a nyilvánosság előtt beszélni, mert ez az én magánügyem, ami senkire sem tartozik. A nagyapám zsidó származása miatt, koncentrációs táborban halt meg, a nácik gyilkolták meg, ők küldték gázkamrába. A 82 éves anyám is zsidó, és rengeteget mesélt nekem az apjáról. Mélyen megérintett ez a családi dráma, és azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal”.

A történet több ponton is érdekes. Kezdve ott, hogy ha „soha nem akart erről a nyilvánosság előtt beszélni”, akkor miért ennyire látható helyre tetováltatta fel a náci rezsim szimbólumát? Ha most nem akart beszélni róla, miért nem takarta el a fotózás idejére?

S ha így van, akkor vajon nem zavarja a Tisza pártot támogató egyes személyek részéről az antiszemita vagy éppen zsidóellenes és romaellenes uszítás?