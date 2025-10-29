Ft
10. 29.
szerda
A teljesség igénye nélkül, íme Magyar Péter néhány pontban

2025. október 29. 12:36

Érdekes, hogy aki mindenkit hazugnak nevez, annak pont a saját mondatai állnak a legnagyobb ellentétben…önmagukkal.

2025. október 29. 12:36
null
Kinga Szerint
Facebook

 „Érdekes, hogy aki mindenkit hazugnak nevez, annak pont a saját mondatai állnak a legnagyobb ellentétben…önmagukkal.

A teljesség igénye nélkül, íme Magyar Péter néhány pontban.

(A képeket csak Magyar Péter hitelességét alátámasztó jelleggel csatolom.)

- Politizálásról való lemondás: először tagadta, hogy politizálna (»rossz vicc«), majd létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, végül a Tisza Párt élére állt.

- Mentelmi jog eltörlése: kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte, de amikor saját botránya kipattant, nem mondott le róla.

- Lehallgatási ügy tagadása: az EP-ben is hazudott, amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját...ezt is szemrebbenés nélkül letagadta.

- Pfú a szír elnöki repülőgép esetére szerintem mindannyian emlékszünk: azt állította, hogy a bukott szír elnök gépe Budapestre érkezett, aztán nem
vagy 

- amikor kiposztolt egy pár soros fecnit, amiről azt állította, hogy az egy Rogán-féle jegyzőkönyv. 

- Többször kijelentette, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, majd mégis felvette a mandátumot. (Mondjuk ebből annyi igaz, hogy nem gyakran ül bent.)  

- Bennfentes kereskedelem: tagadta, hogy bennfentes információ alapján vett részvényeket, de a jegybank vizsgálata szerint mégis így történt. (tök meglepő)

- Adatbázisbotrány:  azt állította, hogy orosz módszerekkel végrehajtott titkosszolgálati akció zajlott ellenük, valamint a gépeikre katonai kémszoftvert telepítettek...majd kiderült, hogy csak balfékek és saját kezelési gond okozta azt az  adatszivárgást, amiben az aktivistákat vállalhatatlan jelzőkkel – például »alkesz«, »rokinyugis« – címkéztek. 

- Fidelitas-tagság tagadása: szerinte sosem volt tagja, de egy dokumentum ezt cáfolta. 

- Téves állítás Deutsch Tamásról: egy TV műsorban azt mondta, Deutsch nem vett részt az EP-vitán, pedig ott volt és felszólalt, – ezt ráadásul saját munkatársa cáfolta meg.  - Kórházi »botrány«: azzal hergelt, hogy szakdolgozóhiány miatt állt le a Szent Imre Kórház, valójában hőhullám miatti telítettség volt.

- Árvízi hergelés: szerinte nem voltak katonák a gátakon – valójában természetesen ott voltak, csak ő »nem látta«. (Jómagam is pakoltam katonákkal a zsákokat.)

- Vitnyédi »migránstábor« – nem volt igaz:

Helyieket hergelte, de kormányzati cáfolat után kiderült, nem épül ott semmi ilyen.

- Média1 és ATV: két külön médium is bizonyítékokkal cáfolta azt az állítását, hogy nem hívták meg – az ATV-ből ki is vonult. 

- Előrehozott választás áprilisban, előrehozott választásra meglesz a 106 jelölt: azóta is várjuk...”

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
states-2
2025. október 29. 13:26
Bukik a kommunista csürhe ezzel a pszichopatával ugyanúgy, ahogy az előző futóbolonddal, Makizayjal is bukott.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 29. 13:07
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
zsanett-kúnrum
2025. október 29. 12:54
nekem a 2000 titkosrendőr szorult be.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 29. 12:45
Hazudik. DE az agyhalott, tiszaszar patkányoknak ez kell...... Suba subához, guba gubához...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!