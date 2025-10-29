„Érdekes, hogy aki mindenkit hazugnak nevez, annak pont a saját mondatai állnak a legnagyobb ellentétben…önmagukkal.

A teljesség igénye nélkül, íme Magyar Péter néhány pontban.

(A képeket csak Magyar Péter hitelességét alátámasztó jelleggel csatolom.)

- Politizálásról való lemondás: először tagadta, hogy politizálna (»rossz vicc«), majd létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, végül a Tisza Párt élére állt.

- Mentelmi jog eltörlése: kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte, de amikor saját botránya kipattant, nem mondott le róla.