Újabb részlet derült ki, mire készülnek Magyar Péterék: a Tisza tanácsadója kiállt a multik mellett a kisvállalkozásokkal szemben
Raskó György a multik megadóztatása miatt aggódik és csekélynek nevezi a kisvállalkozások által teremett értéket.
Érdekes, hogy aki mindenkit hazugnak nevez, annak pont a saját mondatai állnak a legnagyobb ellentétben…önmagukkal.
„Érdekes, hogy aki mindenkit hazugnak nevez, annak pont a saját mondatai állnak a legnagyobb ellentétben…önmagukkal.
A teljesség igénye nélkül, íme Magyar Péter néhány pontban.
(A képeket csak Magyar Péter hitelességét alátámasztó jelleggel csatolom.)
- Politizálásról való lemondás: először tagadta, hogy politizálna (»rossz vicc«), majd létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, végül a Tisza Párt élére állt.
- Mentelmi jog eltörlése: kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte, de amikor saját botránya kipattant, nem mondott le róla.
- Lehallgatási ügy tagadása: az EP-ben is hazudott, amikor Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját...ezt is szemrebbenés nélkül letagadta.
- Pfú a szír elnöki repülőgép esetére szerintem mindannyian emlékszünk: azt állította, hogy a bukott szír elnök gépe Budapestre érkezett, aztán nem
vagy
- amikor kiposztolt egy pár soros fecnit, amiről azt állította, hogy az egy Rogán-féle jegyzőkönyv.
- Többször kijelentette, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, majd mégis felvette a mandátumot. (Mondjuk ebből annyi igaz, hogy nem gyakran ül bent.)
- Bennfentes kereskedelem: tagadta, hogy bennfentes információ alapján vett részvényeket, de a jegybank vizsgálata szerint mégis így történt. (tök meglepő)
- Adatbázisbotrány: azt állította, hogy orosz módszerekkel végrehajtott titkosszolgálati akció zajlott ellenük, valamint a gépeikre katonai kémszoftvert telepítettek...majd kiderült, hogy csak balfékek és saját kezelési gond okozta azt az adatszivárgást, amiben az aktivistákat vállalhatatlan jelzőkkel – például »alkesz«, »rokinyugis« – címkéztek.
- Fidelitas-tagság tagadása: szerinte sosem volt tagja, de egy dokumentum ezt cáfolta.
- Téves állítás Deutsch Tamásról: egy TV műsorban azt mondta, Deutsch nem vett részt az EP-vitán, pedig ott volt és felszólalt, – ezt ráadásul saját munkatársa cáfolta meg. - Kórházi »botrány«: azzal hergelt, hogy szakdolgozóhiány miatt állt le a Szent Imre Kórház, valójában hőhullám miatti telítettség volt.
- Árvízi hergelés: szerinte nem voltak katonák a gátakon – valójában természetesen ott voltak, csak ő »nem látta«. (Jómagam is pakoltam katonákkal a zsákokat.)
- Vitnyédi »migránstábor« – nem volt igaz:
Helyieket hergelte, de kormányzati cáfolat után kiderült, nem épül ott semmi ilyen.
- Média1 és ATV: két külön médium is bizonyítékokkal cáfolta azt az állítását, hogy nem hívták meg – az ATV-ből ki is vonult.
- Előrehozott választás áprilisban, előrehozott választásra meglesz a 106 jelölt: azóta is várjuk...”
Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP