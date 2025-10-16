A szakértő kijelentette: A nyugdíjkassza, köszöni szépen, jól van – azt is elmondta, miért

Donald Trump bejelentésével Magyar Péter megkapta politikai pályafutásának eddigi legnagyobb pofonját
Rosszul öregedtek a vásárosnaményi szavak.
Szalai Piroska arra is kitért, milyen brutális hatásai lennének a tiszás nyugdíjadónak.
A nyugdíjkassza köszöni szépen, jó állapotban van és tudja fizetni a közel 2,4 millió jogosultat, akiből 2 millió az, aki öregségi nyugdíjat kap – hívta fel rá a figyelmet Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a HírTV Híradójának nyilatkozva.
Szalai Piroska rámutatott, 2010-ben egymillióval kevesebb foglalkoztatott volt, ennyivel kevesebben fizettek nyugdíjjárulékot, így a nyugdíjkassza akkor sokkal nagyobb kockázatokat viselt, mint most.
A munkaerőpiaci szakértő hozzátette, nemcsak a foglalkoztatottak köre, hanem a foglalkoztatottak egy főre jutó keresete is bővült azóta, ezáltal pedig a befizetett járulékok is.
Szalai Piroska szerint
a 20 százalékos nyugdíjadónak, amelyről a Tisza Párt szakértője beszélt, brutális társadalmi következménye lenne.
„Ha a mostani átlagnyugdíjhoz képest 54 ezer forinttal kevesebbet visz havonta a postás vagy utalnak a nyugdíjasnak, akkor azt hiszem, hogy a nyugdíjasnak nagyon át kell gondolni, hogy mire nem költ, mit nem ad az unokáknak vagy hogyan spórol a közeljövőben a karácsonyon” – fogalmazott.
Szalai Piroska teljes elemzését itt nézheti vissza:
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán