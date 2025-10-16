Ft
A szakértő kijelentette: A nyugdíjkassza, köszöni szépen, jól van – azt is elmondta, miért

2025. október 16. 20:15

Szalai Piroska arra is kitért, milyen brutális hatásai lennének a tiszás nyugdíjadónak.

2025. október 16. 20:15
A nyugdíjkassza köszöni szépen, jó állapotban van és tudja fizetni a közel 2,4 millió jogosultat, akiből 2 millió az, aki öregségi nyugdíjat kap – hívta fel rá a figyelmet Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a HírTV Híradójának nyilatkozva.

Szalai Piroska rámutatott, 2010-ben egymillióval kevesebb foglalkoztatott volt, ennyivel kevesebben fizettek nyugdíjjárulékot, így a nyugdíjkassza akkor sokkal nagyobb kockázatokat viselt, mint most.

A munkaerőpiaci szakértő hozzátette, nemcsak a foglalkoztatottak köre, hanem a foglalkoztatottak egy főre jutó keresete is bővült azóta, ezáltal pedig a befizetett járulékok is.

Szalai Piroska szerint 

a 20 százalékos nyugdíjadónak, amelyről a Tisza Párt szakértője beszélt, brutális társadalmi következménye lenne.

„Ha a mostani átlagnyugdíjhoz képest 54 ezer forinttal kevesebbet visz havonta a postás vagy utalnak a nyugdíjasnak, akkor azt hiszem, hogy a nyugdíjasnak nagyon át kell gondolni, hogy mire nem költ, mit nem ad az unokáknak vagy hogyan spórol a közeljövőben a karácsonyon” – fogalmazott.

Szalai Piroska teljes elemzését itt nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. október 16. 20:25
Ez teljesen világos, de a libsi szavazók ezeket nem értik.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 16. 20:20
Mi tudjuk, csak az agyhalottak nem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!