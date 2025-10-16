A szakértő kijelentette: A nyugdíjkassza, köszöni szépen, jól van – azt is elmondta, miért

A nyugdíjkassza köszöni szépen, jó állapotban van és tudja fizetni a közel 2,4 millió jogosultat, akiből 2 millió az, aki öregségi nyugdíjat kap – hívta fel rá a figyelmet Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a HírTV Híradójának nyilatkozva.

Szalai Piroska rámutatott, 2010-ben egymillióval kevesebb foglalkoztatott volt, ennyivel kevesebben fizettek nyugdíjjárulékot, így a nyugdíjkassza akkor sokkal nagyobb kockázatokat viselt, mint most.

A munkaerőpiaci szakértő hozzátette, nemcsak a foglalkoztatottak köre, hanem a foglalkoztatottak egy főre jutó keresete is bővült azóta, ezáltal pedig a befizetett járulékok is.

Szalai Piroska szerint