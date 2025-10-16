A rendszerváltás óta egyszer sem volt ilyen szoros a kapcsolat magyar miniszterelnök és amerikai elnök között

Itt a nagy bejelentés: már készülőben az újabb Orbán-Trump találkozó (VIDEÓ)
Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek két nappal a közel-keleti békecsúcs után.
Nem előzmény nélküli, hogy Donald Trump harsányan méltatta Orbán Viktort az egyiptomi békekonferencián. Már első találkozásuk is történelmi fordulópontot jelzett. Cikkünkben összegyűjtöttük, mikor és milyen körülmények között találkozott amerikai elnök magyar kormányfővel a rendzserváltás óta.
Nemsokára újabb Trump-Orbán-találkozó lesz – jelentette be nemrég Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban.
Ezt is ajánljuk a témában
Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek két nappal a közel-keleti békecsúcs után.
Mint mondta, már van időpont is, és a tárgyalási tematika 80 százaléka is összeállt. „Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékban is, akkor eldöntjük, mikor jelentjük be a találkozót” – tette hozzá a kormányfő.
Emlékezetes, néhány napja Orbán Viktor és Donald Trump összefutottak az egyiptomi békecsúcson, amelyen az amerikai elnök harsányan méltatta a magyar miniszterelnököt. A békekonferencia azonban nem számít kétoldalú csúcstalálkozónak. Összefoglalónkban felelevenítjük, mikor és milyen körülmények között találkozott amerikai elnök magyar kormányfővel a rendszerváltás óta.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Korábbi cikkünkben hosszan kifejtettük, miként alakult Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata az évek során. Donald Trump már elnöksége alatt is pozitívan nyilatkozott Magyarországgal kapcsolatban, azonban csak ciklusa harmadik évében hívta meg Orbán Viktort Washingtonba.
A 2019 májusában tartott találkozón Trump meleg szavakkal fogadta a miniszterelnököt. Ekkor már tizenhárom éve nem fordult olyan elő, hogy amerikai elnök látott vendégül Magyar kormányfőt a Fehér Házban.
Ezt is ajánljuk a témában
A két politikus kapcsolata az elmúlt években egyre szorosabbá vált, és Trump az elmúlt hónapokban rendszeresen emlegette a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor nagyon jó munkát végzett, biztonságot teremtett Magyarországnak”
– mondta Donald Trump az Ovális Irodában a közös sajtótájékoztatón.
„Orbán Viktor kemény ember, de nagyon jót tett az emberekkel. Tisztelik az emberek” – mondta Trump egy újságírói kérdésre válaszolva. Az emberek egyetértenek vele a migráció kezelésének kérdésében – tette hozzá. Európában sokan rengeteg migrációból fakadó problémával küzdenek, mert más politikát folytattak mint a magyar miniszterelnök. Magyarország a NATO tagja, és nagyon jó tagja, tette hozzá az amerikai elnök.
A találkozó jóval hosszabb ideig tartott, mint tervezték, és egy szűk körű megbeszéléssel kezdődött, amelyen Donald Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója.
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata elhidegült az Obama adminisztráció éveiben, de Trump alatt barátságosabb lett a hangvétel, több ügyben együttműködött a két ország.
A jó kapcsolat Trump leváltása után is megmaradt
Miután Donald Trump 2020-ban elvesztette a választást és Floridába költözött, egy ideig úgy tűnt, véget ért a politikai pályafutása.
2022 elején a volt elnök kijelentette, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását, „erős vezetőnek” nevezte, aki „erőteljes és csodálatos munkát végzett.” Miután a Fidesz megnyerte az áprilisi választásokat, a magyar miniszterelnök augusztusban Amerikába utazott, ahol találkozott Trumppal. Trump a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzésében a barátjának nevezte a miniszterelnököt, és azt írta, hogy ő és Orbán Viktor „sok érdekes témát megvitattak” és megünnepelték Orbán győzelmét. A magyar miniszterelnök a találkozót követően beszédet mondott a CPAC-en.
A Hill nevű washingtoni székhelyű lap a 2022-es találkozóval kapcsolatban lejegyezte, hogy „Orbán Viktor az amerikai konzervatívok egyik kedvence lett” az elmúlt években, elsősorban a migrációval kapcsolatos nézetei, valamint a konzervatív értékrend támogatása miatt.
A CPAC egy közleményt küldött a Hill újságíróinak, melyben azt írták, hogy Orbán és Trump: „különleges kapcsolatot alakítottak ki.”
„Mindketten megértik, hogy nem szabad, hogy a radikális, woke nagyvállalati vezetők vagy a milliárdosok irányítsanak minket, akik szerint nem lehet rábízni az átlagemberekre, hogy saját döntéseket hozzanak” – állt a CPAC közleményében.
Orbán Viktor és Donald Trump a következő alkalommal 2024. márciusában tárgyalt személyesen Mar-a-Lagóban. Ekkor Trump republikánus elnökjelölt volt.
Orbán Viktornak a Facebookra posztolt bejegyzése alapján a békéről, a béketeremtés lehetőségéről lehetett főként szó a találákozón. A magyar miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Találkozó Donald Trump elnökkel. Make America great again, Mr. President!”
A miniszterelnök egyértelművé tette, mindketten a béke mellett foglaltak állást.
Ezt is ajánljuk a témában
Összeszedtük, amit eddig tudni lehet!
Orbán Viktor 2010 óta tartó kormányzása óta három amerikai elnök volt hivatalban. A Demokrata párti Barack Obama, utána következett a republikánus Donald Trump, majd a demokrata Joe Biden, majd legutoljára a republikánus Trump térhetett vissza a Fehér Házba.
Obama és Orbán Viktor között hivatalos találkozóra nem került sor, de futólag többször találkoztak.
Először 2012-ben Chicagóban a NATO-csúcson, majd 2025-en egy gálavacsorán, 2016-ban pedig az ENSZ-ben.
Joe Biden alatt talán még hidegebb volt a két ország viszonya, mint Obama idejében. Ezidő alatt a magyar kormányfő és az amerikai elnök egyszer találkoztak, a 2024 júliusában tartott NATO-csúcson.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő Facebook-oldalán is megosztotta ezt a jelentős eseményt.
A rendszerváltástól 2010-ig
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala