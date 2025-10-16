Ft
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

A rendszerváltás óta egyszer sem volt ilyen szoros a kapcsolat magyar miniszterelnök és amerikai elnök között

2025. október 16. 17:17

Nem előzmény nélküli, hogy Donald Trump harsányan méltatta Orbán Viktort az egyiptomi békekonferencián. Már első találkozásuk is történelmi fordulópontot jelzett. Cikkünkben összegyűjtöttük, mikor és milyen körülmények között találkozott amerikai elnök magyar kormányfővel a rendzserváltás óta.

2025. október 16. 17:17
null

Nemsokára újabb Trump-Orbán-találkozó lesz – jelentette be nemrég Orbán Viktor a Mandinernek adott interjúban.

Mint mondta, már van időpont is, és a tárgyalási tematika 80 százaléka is összeállt. „Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékban is, akkor eldöntjük, mikor jelentjük be a találkozót” – tette hozzá a kormányfő.

Emlékezetes, néhány napja Orbán Viktor és Donald Trump összefutottak az egyiptomi békecsúcson, amelyen az amerikai elnök harsányan méltatta a magyar miniszterelnököt. A békekonferencia azonban nem számít kétoldalú csúcstalálkozónak. Összefoglalónkban felelevenítjük, mikor és milyen körülmények között találkozott amerikai elnök magyar kormányfővel a rendszerváltás óta.

Orbán Viktor és Donald Trump első találkozása

Korábbi cikkünkben hosszan kifejtettük, miként alakult Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata az évek során. Donald Trump már elnöksége alatt is pozitívan nyilatkozott Magyarországgal kapcsolatban, azonban csak ciklusa harmadik évében hívta meg Orbán Viktort Washingtonba. 

A 2019 májusában tartott találkozón Trump meleg szavakkal fogadta a miniszterelnököt. Ekkor már tizenhárom éve nem fordult olyan elő, hogy amerikai elnök látott vendégül Magyar kormányfőt a Fehér Házban.

Orbán Viktor nagyon jó munkát végzett, biztonságot teremtett Magyarországnak”

– mondta Donald Trump az Ovális Irodában a közös sajtótájékoztatón.

„Orbán Viktor kemény ember, de nagyon jót tett az emberekkel. Tisztelik az emberek” – mondta Trump egy újságírói kérdésre válaszolva. Az emberek egyetértenek vele a migráció kezelésének kérdésében – tette hozzá. Európában sokan rengeteg migrációból fakadó problémával küzdenek, mert más politikát folytattak mint a magyar miniszterelnök. Magyarország a NATO tagja, és nagyon jó tagja, tette hozzá az amerikai elnök.

A találkozó jóval hosszabb ideig tartott, mint tervezték, és egy szűk körű megbeszéléssel kezdődött, amelyen Donald Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója.

Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata elhidegült az Obama adminisztráció éveiben, de Trump alatt barátságosabb lett a hangvétel, több ügyben együttműködött a két ország.

A jó kapcsolat Trump leváltása után is megmaradt

Miután Donald Trump 2020-ban elvesztette a választást és Floridába költözött, egy ideig úgy tűnt, véget ért a politikai pályafutása.

2022 elején a volt elnök kijelentette, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását, „erős vezetőnek” nevezte, aki „erőteljes és csodálatos munkát végzett.” Miután a Fidesz megnyerte az áprilisi választásokat, a magyar miniszterelnök augusztusban Amerikába utazott, ahol találkozott Trumppal. Trump a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzésében a barátjának nevezte a miniszterelnököt, és azt írta, hogy ő és Orbán Viktor „sok érdekes témát megvitattak” és megünnepelték Orbán győzelmét. A magyar miniszterelnök a találkozót követően beszédet mondott a CPAC-en.

A Hill nevű washingtoni székhelyű lap a 2022-es találkozóval kapcsolatban lejegyezte, hogy „Orbán Viktor az amerikai konzervatívok egyik kedvence lett” az elmúlt években, elsősorban a migrációval kapcsolatos nézetei, valamint a konzervatív értékrend támogatása miatt.

A CPAC egy közleményt küldött a Hill újságíróinak, melyben azt írták, hogy Orbán és Trump: „különleges kapcsolatot alakítottak ki.”

„Mindketten megértik, hogy nem szabad, hogy a radikális, woke nagyvállalati vezetők vagy a milliárdosok irányítsanak minket, akik szerint nem lehet rábízni az átlagemberekre, hogy saját döntéseket hozzanak” – állt a CPAC közleményében.

Orbán Viktor és Donald Trump a következő alkalommal 2024. márciusában tárgyalt személyesen Mar-a-Lagóban. Ekkor Trump republikánus elnökjelölt volt.

Orbán Viktornak a Facebookra posztolt bejegyzése alapján a békéről, a béketeremtés lehetőségéről lehetett főként szó a találákozón. A magyar miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Találkozó Donald Trump elnökkel. Make America great again, Mr. President!”

A miniszterelnök egyértelművé tette, mindketten a béke mellett foglaltak állást.

 

Obama és Biden nem volt túl nyitott a magyarokra

Orbán Viktor 2010 óta tartó kormányzása óta három amerikai elnök volt hivatalban. A Demokrata párti Barack Obama, utána következett a republikánus Donald Trump, majd a demokrata Joe Biden, majd legutoljára a republikánus Trump térhetett vissza a Fehér Házba.

Obama és Orbán Viktor között hivatalos találkozóra nem került sor, de futólag többször találkoztak. 

Először 2012-ben Chicagóban a NATO-csúcson, majd 2025-en egy gálavacsorán, 2016-ban pedig az ENSZ-ben.

Joe Biden alatt talán még hidegebb volt a két ország viszonya, mint Obama idejében. Ezidő alatt a magyar kormányfő és az amerikai elnök egyszer találkoztak, a 2024 júliusában tartott NATO-csúcson.

A rendszerváltástól 2010-ig

  • A rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnök, Antall József kétszer is találkozott az idősebb George Bushsal. Először 1990 októberében, majd egy évvel később, ‘91 októberében látogatta meg az amerikai elnököt a magyar kormányfő. Állítólag már az első találkozó is jól sikerült, Antall és Bush onnantól jó kapcsolatot ápoltak és gyakran egyeztettek telefonon. A második találkozón leginkább biztonságpolitikai kérdésekről esett szó, de Antall pénzügyi támogatást is kért az Egyesült Államoktól a rendszerváltás gazdasági nehézségeinek megoldásához.
  • 1994 december 5-én Bill Clinton amerikai elnök aláírta a budapesti memorandumot hazánk fővárosában, ekkor találkozott az ország vezetőivel és az újdonsült miniszterelnökkel, Horn Gyulával is személyesen egyeztetett.
  • 1995 júniusában Clinton már a Fehér Házban fogadta Horn Gyulát, a téma Magyarország NATO-csatlakozása volt.
  • 1996 december 13-án Clinton meglepetésszerű látogatást tett Somogy megyében. Az elnök az MH Kapos Légibázison mondott beszédet a hazánkban állomásozó amerikai csapatoknak, majd Göncz Árpád köztársasági elnökkel és Horn Gyulával.
  • 1998. október 8-án már Orbán Viktort fogadta a Fehér Házban Clinton. A két ország viszonyát Orbán Viktorakkor már „de facto szövetségesinek nevezte”, de Magyarország csak 1999. március 12-én vált a NATO teljes jogú tagjává,
  • Az 1999. május 25-i NATO csúcstalálkozón már részt is vett Magyarország. Orbán Viktor ott is találkozott Clintonnal, és a koszovói válsággal, továbbá a kelet-európai NATO-bővítéssel kapcsolatban egyeztettek.
  • Legközelebb Orbán Viktor az ifjabb Bushsal találkozott. A magyar miniszterelnök 2001. május 1-jén. látogatta meg az újdonsült amerikai elnököt. Orbán Viktor és George W. Busch a washingtoni találkozón a NATO esetleges kelet-európai bővítéséről egyeztettek.
  • 2002. november 9-én George W. Bush már a szocialista Medgyessy Péterrel egyeztetett Irak és Afganisztán kérdésében.
  • 2004. június 3-án Medgyessy Péter ismét meglátogatta Busht és megerősítette abban, hogy Magyarország támogatja Washington iraki törekvéseit.
  • 2005. október 7. Gyurcsány Ferenc zarándokolt el Amerikba, és a demokrácia fegyveres terjesztésének helyessége mellett foglalt állást Bushsal folytatott tárgyalásán.
  • 2006. június 21-e és 22-e között George W. Bush Budapesten tett látogatást. Gyurcsány Ferenccel folytatott tárgyalásán a vízummentesség kérdése volt az egyik kiemelt téma. Bush elnök látogatása ekkor megemlékezett az 1956‑os magyar forradalomról is.
  • Barack Obamával viszont már csak a Gyurcsány Ferencet követő balliberális miniszterelnöknek sikerült találkoznia. Bajnai Gordon 2009 szeptemberében két ízben is találkozott Obamával New Yorkban, az éves ENSZ-közgyűlésen, azonban hivatalos találkozóra már nem került sor közöttük.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

