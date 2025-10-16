A rendszerváltás óta egyszer sem volt ilyen szoros a kapcsolat magyar miniszterelnök és amerikai elnök között

A jó kapcsolat Trump leváltása után is megmaradt

Miután Donald Trump 2020-ban elvesztette a választást és Floridába költözött, egy ideig úgy tűnt, véget ért a politikai pályafutása.

2022 elején a volt elnök kijelentette, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását, „erős vezetőnek” nevezte, aki „erőteljes és csodálatos munkát végzett.” Miután a Fidesz megnyerte az áprilisi választásokat, a magyar miniszterelnök augusztusban Amerikába utazott, ahol találkozott Trumppal. Trump a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzésében a barátjának nevezte a miniszterelnököt, és azt írta, hogy ő és Orbán Viktor „sok érdekes témát megvitattak” és megünnepelték Orbán győzelmét. A magyar miniszterelnök a találkozót követően beszédet mondott a CPAC-en.

A Hill nevű washingtoni székhelyű lap a 2022-es találkozóval kapcsolatban lejegyezte, hogy „Orbán Viktor az amerikai konzervatívok egyik kedvence lett” az elmúlt években, elsősorban a migrációval kapcsolatos nézetei, valamint a konzervatív értékrend támogatása miatt.

A CPAC egy közleményt küldött a Hill újságíróinak, melyben azt írták, hogy Orbán és Trump: „különleges kapcsolatot alakítottak ki.”

„Mindketten megértik, hogy nem szabad, hogy a radikális, woke nagyvállalati vezetők vagy a milliárdosok irányítsanak minket, akik szerint nem lehet rábízni az átlagemberekre, hogy saját döntéseket hozzanak” – állt a CPAC közleményében.

Orbán Viktor és Donald Trump a következő alkalommal 2024. márciusában tárgyalt személyesen Mar-a-Lagóban. Ekkor Trump republikánus elnökjelölt volt.

Orbán Viktornak a Facebookra posztolt bejegyzése alapján a békéről, a béketeremtés lehetőségéről lehetett főként szó a találákozón. A magyar miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Találkozó Donald Trump elnökkel. Make America great again, Mr. President!”

A miniszterelnök egyértelművé tette, mindketten a béke mellett foglaltak állást.