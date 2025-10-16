A német szakértő kimondta: Orbán Viktor az európai jövő kulcsa

– írta a német.

A szakértő szerint Orbán Európa-víziója – egy nemzetekre épülő, de kifelé egységes, decentralizált unió – lehet az EU jövőképes modellje.

Az elemzés kiemeli: Orbán Viktor a migrációs válság idején elsőként ismerte fel a tömeges illegális bevándorlás veszélyeit, és megvédte Európa határait. Az Oroszország folytatott politikájában is a diplomáciai megoldásokat helyezi előtérbe, miközben a gazdasági együttműködés és a béke mellett érvel – ahogy azt Donald Trump is tette az Egyesült Államokban.

Theisen szerint az Európai Uniónak az olyan vezetőktől kellene tanulnia, mint amilyen a magyar miniszterelnök is. Az elemző bejegyzését azzal zárta, hogy ezt figyelembe véve pedig jobb lenne, ha Von der Leyen minél előbb lemondana a pozíciójáról.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP