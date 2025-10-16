Ft
A német szakértő kimondta: Orbán Viktor az európai jövő kulcsa

Orbán Viktor valóságból kiinduló politikáját dicsérte a német politika szakértő.

Egyre több nyugat-európai politikai gondolkodó – köztük Heinz Theisen, német politikai szakértő – ismeri fel: 

ha az Európai Uniónak jövője van, akkor nem Orbán Viktor kell harcolnia, hanem követnie kellene a magyar modellt.

A szekértő úgy fogalmaz, hogy míg Európa nyugati felén ma is erős a globalista, „woke” ideológiai nyomás, addig Magyarország már maga mögött hagyta ezt a politikai utópizmust.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor politikája (...) a valóságból indul ki, és a józan ész diktálja”

– írta a német.

A szakértő szerint Orbán Európa-víziója – egy nemzetekre épülő, de kifelé egységes, decentralizált unió – lehet az EU jövőképes modellje.

Az elemzés kiemeli: Orbán Viktor a migrációs válság idején elsőként ismerte fel a tömeges illegális bevándorlás veszélyeit, és megvédte Európa határait. Az Oroszország folytatott politikájában is a diplomáciai megoldásokat helyezi előtérbe, miközben a gazdasági együttműködés és a béke mellett érvel – ahogy azt Donald Trump is tette az Egyesült Államokban.

Theisen szerint az Európai Uniónak az olyan vezetőktől kellene tanulnia, mint amilyen a magyar miniszterelnök is. Az elemző bejegyzését azzal zárta, hogy ezt figyelembe véve pedig jobb lenne, ha Von der Leyen minél előbb lemondana a pozíciójáról.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

