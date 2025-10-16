Független nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország a hetedik legerősebb a világon

A Henley Passport Index 2025-ös rangsora szerint Magyarország útlevele a világ hetedik legerősebbje, 186 országba biztosít vízummentes beutazást – írja a Dnevno.

A lista élén Szingapúr (193), Dél-Korea (190) és Japán (189) állnak. Az Egyesült Államok először szorult ki a top 10-ből, jelenleg a 12. helyen áll, az utolsó pedig Afganisztán, polgárai mindössze 24 országba léphetnek be vízummentesen.

Christian H. Kaelin, a Henley & Partners elnöke szerint ez a változás globális mobilitási trendek átalakulását tükrözi: az együttműködő országok előnybe kerülnek, míg azok, amelyek múltbeli privilégiumokra támaszkodnak, hátrányba szorulnak.