Henley Passport Index Magyarország útlevél Egyesült Államok

Független nemzetközi elemzés bizonyítja: Magyarország a hetedik legerősebb a világon

2025. október 16. 12:44

A Henley Passport Index 2025-ös rangsora szerint Magyarország útlevele továbbra is a legjobb tíz között van, az Egyesült Államoké viszont a 12. helyre esett vissza.

2025. október 16. 12:44
A Henley Passport Index 2025-ös rangsora szerint Magyarország útlevele a világ hetedik legerősebbje, 186 országba biztosít vízummentes beutazást – írja a Dnevno.

A lista élén Szingapúr (193), Dél-Korea (190) és Japán (189) állnak. Az Egyesült Államok először szorult ki a top 10-ből, jelenleg a 12. helyen áll, az utolsó pedig Afganisztán, polgárai mindössze 24 országba léphetnek be vízummentesen.

Christian H. Kaelin, a Henley & Partners elnöke szerint ez a változás globális mobilitási trendek átalakulását tükrözi: az együttműködő országok előnybe kerülnek, míg azok, amelyek múltbeli privilégiumokra támaszkodnak, hátrányba szorulnak.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

neszteklipschik
2025. október 16. 12:56
Ez valami tévedés lesz, hiszen a lippsik szerint itt mindenszar, tehát ez is az. A lippsik ugyanis tévedhetetlenek és mindig igazat mondanak...
Ízisz
2025. október 16. 12:54
Z. Ez is poloska eredménye... Míg Fideszes volt, súgott Orbánnak, mit hogyan csináljon... 😬😁
