Tisza Párt Bojár Gábor Magyar Péter Békemenet számháború

A Békemenet új lendületet adott

2025. október 31. 06:12

Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen.

2025. október 31. 06:12
Deák Dániel
Deák Dániel
Magyar Nemzet

„Már több mint egy hete lezajlott a Békemenet, ami komoly erődemonstráció volt a jobboldal számára és újabb lendületet adott a Fidesz kampányának. Nem véletlen, hogy Magyar Péter álhírekkel igyekezett támadni a Békemenetet; már azt is állította, hogy a menet résztvevői csak egy pillanatra tudták megtölteni a Margit hidat. Mindez a valóság oly mértékű eltorzítása, ami rávilágít arra, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy bármilyen politikai vitán részt vegyen, ugyanis még a tényadatokat is képes meghazudtolni. A Békemenetnek nemcsak belpolitikai, de külpolitikai üzenete is fontos: erősödött a patrióták nemzetközi mozgástere.

Az október 23-i eseményeket követően kialakult számháború még a korábban megszokottnál is intenzívebb volt; napokon keresztül próbálta bizonygatni Magyar Péter és az őt támogató balliberális sajtó, hogy a Tisza rendezvényén voltak többen, miközben a telefonos cellainformációk és a valós tapasztalás éppen ennek ellenkezőjét mutatták.

Ez a vita kifejezetten méltatlan a nemzeti ünnepünkhöz, azonban politikai szempontból igenis van jelentősége, hiszen az ilyen rendezvényeket követően az a fontos, hogy azok, akik nem vettek részt egyik rendezvényen sem, milyen benyomással vannak róluk. Éppen ezért Magyar Péter mindent bevetett, még az őt támogató baloldali oligarcha, Bojár Gábor fiától is megrendelt egy kutatást, ami lényegében azt állította, hogy még a fideszeseknek is a Tisza rendezvénye tetszett.”

Nyitókép forrása: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Balbakónak Qrvára igaza van. Egyébként, amikor holdtölte lesz, nos,akkor ez az 1 bites gyökér azt fogja mondani, hogy nincs is hold az égen. nem(is) az számit, hogy miket pofázik, hanem-sztem- az, hogy szinte minden megszólalásával nevetségessé lehet(és kell)masszirozni őt! Ez-bizony-, pedig- a politikai vergődés tökéletes szinonimája. Ugyanazon, az úton van, mint a roppant sok eszű mzp és hadházi lúzer. Segitenünk kell, őt ebben...
Mi ebben a különös? A feleséged is azokat a pillanatokat szereti, azokról beszél szívesen, amiben fölényben érzi magát, nem azokról, mikor meghúzta a kocsit a kapuoszlopon, vagy amikor fekete füstig leégette a borsófőzeléket.
Lapozzunk, mert ez így unalmas. Lebukott a Szaros, mert ismét hamisított ezúttal fotókat -de ez híveit cseppet sem zavarja mer él Hont András igazsága "hogyha odaszarna, azt is megzabálnák" - az igazság az, hogy újfent helyreállt a világ rendje mert a tömegek aránya igazolta, hogy Fidesz 2/3 Szaros 1/3.
Azhát lendület höhöö...orbánánuszfényező goebbelsdani höhöö Trump új szankciói világossá tették: végig hamis volt a magyar kormány külpolitikai alapállítása A magyar kormány külpolitikai alapelve szerint mi ideológiailag függetlenek vagyunk, bárkivel együtt tudunk működni, aki nem szól bele abba, hogyan irányítjuk a dolgainkat. Mostanra azonban a kabinet olyan helyzetbe manőverezte magát, amelyben világossá vált, hogy ez az alapállítás végig hamis volt A csúcson elfogadták ugyan a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen – ezt Magyarország is támogatta –, ugyanakkor nem sikerült átvinni egy ennél is átfogóbb tervet. 24.hu/kulfold/2025/10/29/amerikai-szankciok-trump-magyar-olaj-orban-kulpolitika/ Mostanra szokás lett az, hogy az uniós vezetők Magyarország nélkül adják ki a tanácsülések záró következtetéseit. Ezek a következtetések azok, amelyek irányítják az uniós politikát. Orbán :nemvagyokkirekesztve,nemvagyokkirekesztve ,nemvagyokkirekesztve höhöö
