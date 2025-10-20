Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
grammy Puskás Arénában Pitbull rapper Budapest

A békecsúcs csak a kezdet: újabb világsztár érkezik Budapestre

2025. október 20. 13:34

Az új turné az eddigieknél még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával várja a közönséget.

2025. október 20. 13:34
null

A Puskás Arénában ad koncertet jövő nyáron Pitbull. A Grammy-díjas, kubai származású amerikai rapper első magyarországi koncertjét adja 2026. július 21-én, előtte Lil Jon melegíti be a közönséget.

A világsztár előadó nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I'm Back! című turnéja a korábbi, arénákat megtöltő Party After Dark című koncertsorozatát követi – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Az új turné az eddigieknél még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával várja a közönséget. A show-ban zenekara, az Agents, valamint táncosai, a Most Bad Ones fogják kísérni Pitbullt.

A koncertsorozat 2026. június 23-án startol Stockholmban, majd érinti Belfastot, Glasgow-t, Dublint, Londont, Nizzát, Düsseldorfot, Budapestet, Varsót, Prágát és Rigát, végül július 31-én Kaunasban ér véget.

Pitbull, azaz Armando Christian Pérez milliárdnyi audiostreammel és videómegtekintéssel, valamint több száz arany- és platinalemez minősítéssel rendelkezik; a védjegyévé vált „Eeeeeeeyoooooo” kiáltása egyike annak a negyven hangzásbeli védjegynek, amelyet hivatalosan is bejegyzett az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatal (USPTO). A zenén túl Pitbull változatos és bővülő üzleti portfóliót épített ki. Megalapította a Mr. 305 lemezkiadót és a Voli 305 Vodka márkát, valamint elindította a Globalization nevű SiriusXM rádiócsatornát, amely rhythmic/dance zenét sugároz.

Nemrég partnerségre lépett a Florida International Universityvel (FIU), amely atlétikai stadionját Pitbull Stadiumra keresztelte, ezzel ez lett Amerika első olyan sportlétesítménye, amely egy művészről kapta a nevét. Pitbull szószólója az oktatásnak: társalapítója a Slam!-nek (Sports Leadership Arts Management), egy tandíjmentes állami iskolahálózatnak, amelyet világszerte vezető oktatási szervezetként tartanak számon, és jelenleg több mint 10 ezer diákot szolgál tizennégy amerikai iskolában.

A rapper tavaly Bon Jovival dolgozott együtt a Now or Never című számban. A 2000-es években – az underground hiphopból átnyergelve a latinos ritmusokkal kevert poposabb műfajokba – az egyik pillanatról a másikra találta magát a slágerlisták csúcsán. 2009-es I Know You Want Me című száma az év legnézettebb videója lett a YouTube-on. Ettől kezdve jöttek sorra a slágerek és a közös számok a világ legismertebb előadóival, köztük Jennifer Lopeztel, Marc Anthony-val, Chris Brownnal, Shakirával, Afrojackkel vagy Christina Aguilerával.

(MTI)

Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kapor tyütyü
2025. október 20. 13:49
Nagyon örülök, nekem megnyugtató jó érzés, hogy ezt a kutyafajta nevű világsztárt nem ismerem. Egy életem van, ezek szerint nem pazarolom el hiábavaló hülyeségekre.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!