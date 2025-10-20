A békecsúcs csak a kezdet: újabb világsztár érkezik Budapestre

A Puskás Arénában ad koncertet jövő nyáron Pitbull. A Grammy-díjas, kubai származású amerikai rapper első magyarországi koncertjét adja 2026. július 21-én, előtte Lil Jon melegíti be a közönséget.

A világsztár előadó nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I'm Back! című turnéja a korábbi, arénákat megtöltő Party After Dark című koncertsorozatát követi – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Az új turné az eddigieknél még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával várja a közönséget. A show-ban zenekara, az Agents, valamint táncosai, a Most Bad Ones fogják kísérni Pitbullt.

A koncertsorozat 2026. június 23-án startol Stockholmban, majd érinti Belfastot, Glasgow-t, Dublint, Londont, Nizzát, Düsseldorfot, Budapestet, Varsót, Prágát és Rigát, végül július 31-én Kaunasban ér véget.

Pitbull, azaz Armando Christian Pérez milliárdnyi audiostreammel és videómegtekintéssel, valamint több száz arany- és platinalemez minősítéssel rendelkezik; a védjegyévé vált „Eeeeeeeyoooooo” kiáltása egyike annak a negyven hangzásbeli védjegynek, amelyet hivatalosan is bejegyzett az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatal (USPTO). A zenén túl Pitbull változatos és bővülő üzleti portfóliót épített ki. Megalapította a Mr. 305 lemezkiadót és a Voli 305 Vodka márkát, valamint elindította a Globalization nevű SiriusXM rádiócsatornát, amely rhythmic/dance zenét sugároz.