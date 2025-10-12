„A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz.

Nehéz úgy folyónak maradni, ha valaki minden hidat feléget maga mögött.

Legalább a holtágban nem sodorja el őket a valóság.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP