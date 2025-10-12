Valóra vált Magyar Péter rémálma: elvesztette a kontrollt, nélküle kezdtek el alkudozni a Tisza-szigetek képviselői
Hiszékeny Dezső bizakodó a jövőt illetően.
Legalább nem sodorja el őket a valóság.
„A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz.
Nehéz úgy folyónak maradni, ha valaki minden hidat feléget maga mögött.
Legalább a holtágban nem sodorja el őket a valóság.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***