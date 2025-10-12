Ft
10. 12.
vasárnap
Tisza Párt Kocsis Máté Magyar Péter

A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz

2025. október 12. 15:16

Legalább nem sodorja el őket a valóság.

2025. október 12. 15:16
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz.

Nehéz úgy folyónak maradni, ha valaki minden hidat feléget maga mögött.

Legalább a holtágban nem sodorja el őket a valóság.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 7 komment

Tegnap
2025. október 12. 17:04
A « párt » nevét az ország térképéről lopták, a logójukat egy indiai ragasztógyártól. Akármit összelopnak, összehazudoznak, sohasem lesz belőlük más, mint ami kicsorog a poloska telefosott slimfitjéből.
Válasz erre
0
0
ezredes-2
•••
2025. október 12. 16:53 Szerkesztve
Máté, aki a sajátjait elárulja, ráadásul patkány módjára támadja, annak reszeltek. Ma is! 1, igazi, mai hegedűs hadnagy!. Ez, a szarházi-mivel unintelligens-képtelen teljes keresztmetszetében érzékelni a valóságot, pláne minimum 2 lépéssel előre tervezni-látni a politika boszorkánykonyháját. Még, úgy sem, hogy titkosszolgálati instruálást kap. Folyamat! Tehetségtelen nimand...
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 12. 15:59
Kocsis Márti felesége egy soha nem létező kórházból lapátolt haza 34 millát fizetésként. A biznisz az biznisz
Válasz erre
0
3
frankie-bunn
2025. október 12. 15:39
Sőt, Tisza cipőt sincs kedvem venni..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!