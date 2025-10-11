Valóra vált Magyar Péter rémálma: elvesztette a kontrollt, nélküle kezdtek el alkudozni a Tisza-szigetek képviselői

Igaz ugyan, hogy „a kérdés még nem aktuális”, egyelőre nem tervez visszalépni a 2026-os jelöltségtől, és nem örülne neki, ha másképp alakulna – mondta a Népszavának Hiszékeny Dezső, az MSZP angyalföldi parlamenti képviselője.

Hiszékeny a lapnak elárulta: a Tisza XIII. kerületi jelöltjének megnevezése döntő pillanat lesz, és bár ő azt szeretné, hogy választókörzetében egy ellenzéki induljon, ez inkább szerinte országos megoldást igényel. Emiatt – folytatta – az MSZP is kivár a jelöltjeiről szóló döntéssel kapcsolatban.

Folytatni szeretném a munkámat, de semmi nem dőlt el, így elképzelhető, hogy a végén máshogy alakul a pártok álláspontja”

– jelentette ki. „A kerületben öt darab Tisza-sziget működik, a tagokat jól ismerem, mert 70 százalékuk korábban rám szavazott. Jó kapcsolatban vagyunk, több rendezvényükön részt vettem, sőt a helyi ügyekről szóló vitáikhoz is hozzászóltam” – fogalmazott Hiszékeny a Népszavának.

Az esélyekről