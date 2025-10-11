Ft
Valóra vált Magyar Péter rémálma: elvesztette a kontrollt, nélküle kezdtek el alkudozni a Tisza-szigetek képviselői

2025. október 11. 16:40

Hiszékeny Dezső bizakodó a jövőt illetően.

2025. október 11. 16:40
null

Igaz ugyan, hogy „a kérdés még nem aktuális”, egyelőre nem tervez visszalépni a 2026-os jelöltségtől, és nem örülne neki, ha másképp alakulna – mondta a Népszavának Hiszékeny Dezső, az MSZP angyalföldi parlamenti képviselője.

Hiszékeny a lapnak elárulta: a Tisza XIII. kerületi jelöltjének megnevezése döntő pillanat lesz, és bár ő azt szeretné, hogy választókörzetében egy ellenzéki induljon, ez inkább szerinte országos megoldást igényel. Emiatt – folytatta – az MSZP is kivár a jelöltjeiről szóló döntéssel kapcsolatban.

Folytatni szeretném a munkámat, de semmi nem dőlt el, így elképzelhető, hogy a végén máshogy alakul a pártok álláspontja”

– jelentette ki. „A kerületben öt darab Tisza-sziget működik, a tagokat jól ismerem, mert 70 százalékuk korábban rám szavazott. Jó kapcsolatban vagyunk, több rendezvényükön részt vettem, sőt a helyi ügyekről szóló vitáikhoz is hozzászóltam” – fogalmazott Hiszékeny a Népszavának.

Az esélyekről

Az MSZP-s képviselő elárulta a helyi Tisza-szigetekből többen jelezték neki, hogy támogatni tudnák az indulását.

Ők – Hiszékeny szerint – nem értenek egyet Magyar Péter álláspontjával, miszerint egyetlen inkumbens ellenzéki mögé sem szabad beállni a választáson. „Viszont tudják, hogy a pártvezetésük döntését követni kell” – tette később hozzá.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Dunhill67
2025. október 11. 18:41
"Hiszékeny Dezső bizakodó a jövőt illetően."....azért mert hiszékeny:)
Válasz erre
0
0
Nyégé
2025. október 11. 18:00
Dezső hiszékeny .... és be is vallja
Válasz erre
7
0
ben2
•••
2025. október 11. 17:43 Szerkesztve
@karcos-2 2025. október 11. 16:53 2002-ben a Fidesz azt hitte, hogy elég jól kormányozni, az ellenzéki demagóg hangulatkeltésre elég néhány frappáns válasz, aztán a kampányidőszakban ráérnek kampányolni. Közben meg az ellenzék és a média 99%-a nonstop háborús kampányt folytatott, 0-24-ben tolta a mindenszarizmust és az ellenzéki agitpropot. Ezerrel ment a Heti Hetes és az összes kripto-kommunista megmondó ember (akkor még nem hívták magukat influenszernek) maximális hőfokon pörgött a kormányzás négy éve alatt. A választásokon kellett rájönnie a Fidesznek, hogy hiába van társadalmi támogatottsága, ha nem tudja aktivizálni a szavazóbázisát, akkor elbukhatja a választást. Na ezért nem bíz semmit sem a kormány, sem az azzal szimpatizáló média a véletlenre. Ha az emberek le akarják váltani a kormányt, akkor ám legyen, a demokrácia már csak ilyen, de annak pontos tudatában tegyék, hogy mit kockáztatnak vele. Na ezért foglalkozik a Mandiner is a Tiszával.
Válasz erre
12
0
balbako_
2025. október 11. 17:33
Összenő ami összetartozik.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!