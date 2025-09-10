Videón Magyar Péter képmutatása: még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett a Tisza-vezér

A Portugália elleni mérkőzés után Magyar Péter a közösségi oldalán arról írt, milyen jó érzés volt „valódi emberek között”, nem pedig elzárt luxuspáholyokból, TEK-esek mögül szurkolni a magyar válogatottnak. Azt is hozzátette, bízik benne, hogy posztja „a török császár udvarába is eljut, a Nemzeti Sport mellé”.

Csakhogy a valóság teljesen mást mutat.

A Tisza-vezért testőr kísérte a stadionba, aki gondosan ügyelt arra, hogy senki ne érhessen hozzá a politikushoz. Ráadásul korábban az MTK stadionjának VIP-páholyában fotózták le, ahol minden volt, csak nem „valódi emberek közti” szurkolás.