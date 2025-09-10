Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Puskás Aréna Magyar Péter testőr

Videón Magyar Péter képmutatása: még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett a Tisza-vezér

2025. szeptember 10. 09:35

Gondosan vigyáztak a Tisza Párt politikusára.

2025. szeptember 10. 09:35
null

A Portugália elleni mérkőzés után Magyar Péter a közösségi oldalán arról írt, milyen jó érzés volt „valódi emberek között”, nem pedig elzárt luxuspáholyokból, TEK-esek mögül szurkolni a magyar válogatottnak. Azt is hozzátette, bízik benne, hogy posztja „a török császár udvarába is eljut, a Nemzeti Sport mellé”.

Forrás: Képernyőkép/Magyar Péter Facebook-oldala

Csakhogy a valóság teljesen mást mutat.

A Tisza-vezért testőr kísérte a stadionba, aki gondosan ügyelt arra, hogy senki ne érhessen hozzá a politikushoz. Ráadásul korábban az MTK stadionjának VIP-páholyában fotózták le, ahol minden volt, csak nem „valódi emberek közti” szurkolás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 10. 11:43 Szerkesztve
>>cutcopy 2025. szeptember 10. 11:24 • Szerkesztve "jó érzés volt „valódi emberek között”, nem pedig elzárt luxuspáholyokból, TEK-esek mögül szurkolni a magyar válogatottnak"<< Jó a lófaszt. Ki a fasz akar a huzatos nézőtéren ücsörögni, amikor klimatizált VIP páholyban kortyolgathaná az italát az exkluzív falatkákat majszolva. A stadionban ülők 99%-a soha nem mondana ilyen ostobaságot, hogy de jó volt itt puruttyáskodni. Ha ez ennyire jól esett neki, akkor mi gondja a MÁV-val? 😂😂😂😂
Válasz erre
5
0
llnnhegyi
2025. szeptember 10. 11:25
Erősen apad a TISZA párt! A Spinoza-ház= Siralom-ház! Az ország népe megnyugodhatnak. Néhány tucatnyi ujjgyakorlat és már itt is 2026. április 12!! Az urnazárás után Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter egyedül áll majd a színpadon. Családja szétesett. Szabó Ilike elhagyta. Foresthoffer Ágiká bujdokol.
Válasz erre
4
0
cutcopy
•••
2025. szeptember 10. 11:24 Szerkesztve
"jó érzés volt „valódi emberek között”, nem pedig elzárt luxuspáholyokból, TEK-esek mögül szurkolni a magyar válogatottnak" De holnap már a valódi nemzeti érzelmű emberek közül vissza kell menned a tiszás agyahalott zombisereged gyűrűjébe...amúgy akkor ne akarj miniszterelnök lenni mert protokoll szerint tekesek fognak védeni téged is..
Válasz erre
5
0
formaegy-2
2025. szeptember 10. 11:24
"...még a Puskás Arénába is testőrrel érkezett a Tisza-vezér" Ez a valami nem? Ők fenyegetnek, nevelik ki a gyilkosaikat, de ő parádézik testőrökkel. Mocskos elmebajos szarházi.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!