Apáti Bence alaposan helyrerakta a Charlie Kirk halálán moralizáló Pottyondy Edinát (VIDEÓ)

Apáti Bence, a Patrióta Youtube-csatorna munkatársa videóban reagált Pottyondy Edina youtuber azon Facebook-bejegyzésére, melyben a balliberális influenszer előbb sajnálkozott a Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet kapcsán. Majd ez a sajnálkozás átcsapott moralizálásba, és megnevezte a felelőst: a közbeszéd állapotát.

Sőt, tovább ment, és olyan konkrét felelősöket nevezett meg, mint a szélsőjobb, a szélsőbal, Finkelsteinre vagy a woke radikalizmusra. Ennél a pontnál Apáti felidézte, hogy pont egy olyan személy oktat ki másokat moralizálva, aki korábban egy tüntetésen kijelentette, hogy „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”. Illetve, aki korábban a magyar miniszterelnököt „hippi Hitlernek” vagy „kifejezetten veszélyes pszichopatának” nevezte. De a fent elhangzott szörnyeteg címkét Bayer Zsolt publicista is megkapta Pottyondytól. S ez még korántsem a teljes kép.

Pottyondy művésznő nem éppen az, akinek beállítja magát”

– hangzott el.

Apáti hangsúlyozta, hogy arra szeretne videós reakciójában választ találni, hogy ki is az agresszor, és miért fontos a közbeszéd állapota.