Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
szélsőbalos Charlie Kirk hergelés Apáti Bence halál influenszer Pottyondy Edina gyilkos Patrióta

Apáti Bence alaposan helyrerakta a Charlie Kirk halálán moralizáló Pottyondy Edinát (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 11:30

Ha a baloldal valakit „Hitler reinkarnációjának” kiált ki, képesek örülni az illető halálának – mutatott rá.

2025. szeptember 16. 11:30
null

Apáti Bence, a Patrióta Youtube-csatorna munkatársa videóban reagált Pottyondy Edina youtuber azon Facebook-bejegyzésére, melyben a balliberális influenszer előbb sajnálkozott a Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet kapcsán. Majd ez a sajnálkozás átcsapott moralizálásba, és megnevezte a felelőst: a közbeszéd állapotát.

Sőt, tovább ment, és olyan konkrét felelősöket nevezett meg, mint a szélsőjobb, a szélsőbal, Finkelsteinre vagy a woke radikalizmusra. Ennél a pontnál Apáti felidézte, hogy pont egy olyan személy oktat ki másokat moralizálva, aki korábban egy tüntetésen kijelentette, hogy „a magyar állam szörnyetegek búvóhelye”. Illetve, aki korábban a magyar miniszterelnököt „hippi Hitlernek” vagy „kifejezetten veszélyes pszichopatának” nevezte. De a fent elhangzott szörnyeteg címkét Bayer Zsolt publicista is megkapta Pottyondytól. S ez még korántsem a teljes kép.

Pottyondy művésznő nem éppen az, akinek beállítja magát”

– hangzott el. 

Apáti hangsúlyozta, hogy arra szeretne videós reakciójában választ találni, hogy ki is az agresszor, és miért fontos a közbeszéd állapota. 

Pottyondy Edina

Facebook

Idézőjel

Végtelenül megrázott Charlie Kirk halála. Talán azért, mert politikai tartalmakat gyártó influenszer volt

Ne legyen kétségünk: ez az indulat, ez a gyűlölet itt van Magyarországon is, és egész Európában.

A jobboldal ellen minden megengedett?

A jobboldali megmondóember ezt követően felhívta arra a figyelmet, hogy alig egy éven belül három olyan merénylet is megrázta a közvéleményt, melyeket antiglobalista közéleti szereplők ellen követtek el: 

legutóbbi halállal végződött.

Apáti Bence emlékeztetett, hogy Charlie Kirk gyilkosáról rövid időn belül kiderült, hogy egy szélsőbalos, felheccelt figura volt, akinek a puskájának a golyóira a szélsőbalosok indulója a „Bella Ciao” volt gravírozva, illetve az a felirat, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”

A Patrióta munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy úgy tűnik, 

ha a hülyéje azt gondolja valakiről, hogy az Hitler reinkarnációja, akkor mindent megengedettnek vele szemben.

A média, a balos politikusok és véleményvezérek hada tesz is minderről” – hangzott el.

Apáti ezután kijelentette, hogy a fasisztázás a baloldal sajátja. „Ezért, ha egy szereplőt az új Hitlernek állítanak be, és lelőnek, akkor nem a részvétnyilvánítás jön el náluk, hanem az örömködés” – mutatott rá az konzervatív influencer.

Apáti Bence reakcióját teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

 

