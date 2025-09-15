„A mindig kormánykritikus Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.

Most pedig a kormánypártisággal szintén nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről és a Tisza Pártról:

»A választásig hét hónap van hátra. Addig simán megfordul a jelenlegi eredmény, mert a Fidesz mozgósítása még nincs benne ezekben a mérésekben. Magyar tábora elérte saját csúcsát, az már csak csökkenni fog. Nincs extra oka a növekedésnek, mert Orbánt ennél jobban már nem fogja utálni az, aki utálja. Magyarnak e tekintetben vannak ›tartalékai‹. Kiszámíthatatlan, hogy Magyar jelöltállítása hogyan sül el, a ›Tisza-szigetekben‹ mekkora bomlás indul. Az eddigi jelöltek kiábrándítóak.«

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt elnöke felett.”