BRÉKING: Magyar Péter szerint küszöbön a ruandai népirtás, mert Orbán Viktor teraszt söpört
A Tisza Párt elnöke berezelt a saját propagandájától.
Az Amerikai Népszava főszerkesztője szerint Magyar tábora elérte saját csúcsát.
„A mindig kormánykritikus Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.
Most pedig a kormánypártisággal szintén nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről és a Tisza Pártról:
»A választásig hét hónap van hátra. Addig simán megfordul a jelenlegi eredmény, mert a Fidesz mozgósítása még nincs benne ezekben a mérésekben. Magyar tábora elérte saját csúcsát, az már csak csökkenni fog. Nincs extra oka a növekedésnek, mert Orbánt ennél jobban már nem fogja utálni az, aki utálja. Magyarnak e tekintetben vannak ›tartalékai‹. Kiszámíthatatlan, hogy Magyar jelöltállítása hogyan sül el, a ›Tisza-szigetekben‹ mekkora bomlás indul. Az eddigi jelöltek kiábrándítóak.«
Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt elnöke felett.”
