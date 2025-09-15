Ft
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Nagy Attila Tibor Bartus László Amerikai Népszava

Váratlan pofon érkezett Magyar Péternek Amerikából, kezdhet aggódni

2025. szeptember 15. 05:42

Az Amerikai Népszava főszerkesztője szerint Magyar tábora elérte saját csúcsát.

2025. szeptember 15. 05:42
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A mindig kormánykritikus Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését.

Most pedig a kormánypártisággal szintén nem vádolható Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője posztolta a következőket Magyar Péterről és a Tisza Pártról:

»A választásig hét hónap van hátra. Addig simán megfordul a jelenlegi eredmény, mert a Fidesz mozgósítása még nincs benne ezekben a mérésekben. Magyar tábora elérte saját csúcsát, az már csak csökkenni fog. Nincs extra oka a növekedésnek, mert Orbánt ennél jobban már nem fogja utálni az, aki utálja. Magyarnak e tekintetben vannak ›tartalékai‹. Kiszámíthatatlan, hogy Magyar jelöltállítása hogyan sül el, a ›Tisza-szigetekben‹ mekkora bomlás indul. Az eddigi jelöltek kiábrándítóak.«

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt elnöke felett.”

Nyitókép: Facebook 

 

csulak
2025. szeptember 15. 08:27
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
nogradi
2025. szeptember 15. 07:48
Majd a Semjén-Rogán ügy fellendíti, ha időben adja elő.
Hohokam
2025. szeptember 15. 06:55
.... aki még mindig reménytelenül szerelmes a Klárába.... :-DDD
herden100
2025. szeptember 15. 06:35
Bartus.... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
