Otthon Start kedvezmény konstrukció keret forint

Van, ahol már 3 százalék alatti kamattal is elérhető – a bankok sorra dobják piacra az Otthon Start hiteleket

2025. szeptember 01. 08:03

A bankok rendkívül erős versenyt indítottak az Otthon Start hitel ügyfeleiért.

2025. szeptember 01. 08:03
null

Szeptember 1-jétől elérhető a legfeljebb 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott Otthon Start lakáshitel, amely hatalmas versenyt indított a hazai bankok között. Az ügyfelek akár százezres nagyságrendű kedvezményekhez juthatnak, és több helyen 3 százalék alatti kamattal is találkozhatnak.

A Portfolio öt nagybank ajánlatait hasonlította össze.

Gránit Bank: 2,85%-os kamat, 2,93%-os THM. Ez kb. 3800 forinttal alacsonyabb havi törlesztőt jelent, mint egy 3%-os hitel esetén. Emellett 200 ezer forintos jóváírást adnak, elengedik a folyósítási díjat, részben átvállalják a közjegyzői, értékbecslési és földhivatali költségeket. Az akció 2025. november 30-ig benyújtott kérelmekre érvényes.

Fotó: Portfolio

Erste Bank: fix 3%-os kamat, folyósítási jutalék nélkül. 200 ezer forintos jóváírást kínálnak, ha az ügyfél fenntartja az „Aktív” számlát és elfogadja a marketingfeltételeket. Lakás- vagy törlesztési biztosítással további 40–40 ezer forint járhat.

CIB Bank: 2,95%-os kamat, 3,04%-os THM. Elengedik az ügyfélminősítés díját, átvállalják az értékbecslési, földhivatali és Takarnet-költségeket, és 200 ezer forintos jóváírást kínálnak az év végéig. A hitel futamideje alatt díjmentes számlavezetést biztosítanak.

MBH Bank: fix 3%-os kamat. 100 ezer forintos MOL-ajándékkártyát adnak megfelelő számlacsomag és legalább havi 350 ezer forintos jövedelem jóváírása mellett. Emellett 30–50 ezer forint közjegyzői díjkedvezményt, valamint piaci hitelekhez kamatkedvezményt nyújtanak.

Raiffeisen Bank: fix 3%-os kamat. Elengedik a folyósítási díjat és több adminisztratív költséget, 100 ezer forintos jóváírást adnak, valamint a közjegyzői díjat 50 ezer forintig visszatérítik. Piaci hitelekhez 0,5%-os kamatkedvezményt is biztosítanak.

A kedvezményeknek és bónuszoknak köszönhetően a családok sokszor százezres előnyhöz juthatnak, miközben a törlesztőrészletek a támogatás révén tartósan alacsony szinten maradhatnak.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***

