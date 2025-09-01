Van, ahol már 3 százalék alatti kamattal is elérhető – a bankok sorra dobják piacra az Otthon Start hiteleket
2025. szeptember 01. 08:03
A bankok rendkívül erős versenyt indítottak az Otthon Start hitel ügyfeleiért.
2025. szeptember 01. 08:03
4 p
1
0
1
Mentés
Szeptember 1-jétől elérhető a legfeljebb 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott Otthon Start lakáshitel, amely hatalmas versenyt indított a hazai bankok között. Az ügyfelek akár százezres nagyságrendű kedvezményekhez juthatnak, és több helyen 3 százalék alatti kamattal is találkozhatnak.
A Portfolio öt nagybank ajánlatait hasonlította össze.
Gránit Bank: 2,85%-os kamat, 2,93%-os THM. Ez kb. 3800 forinttal alacsonyabb havi törlesztőt jelent, mint egy 3%-os hitel esetén. Emellett 200 ezer forintos jóváírást adnak, elengedik a folyósítási díjat, részben átvállalják a közjegyzői, értékbecslési és földhivatali költségeket. Az akció 2025. november 30-ig benyújtott kérelmekre érvényes.
Erste Bank: fix 3%-os kamat, folyósítási jutalék nélkül. 200 ezer forintos jóváírást kínálnak, ha az ügyfél fenntartja az „Aktív” számlát és elfogadja a marketingfeltételeket. Lakás- vagy törlesztési biztosítással további 40–40 ezer forint járhat.
CIB Bank: 2,95%-os kamat, 3,04%-os THM. Elengedik az ügyfélminősítés díját, átvállalják az értékbecslési, földhivatali és Takarnet-költségeket, és 200 ezer forintos jóváírást kínálnak az év végéig. A hitel futamideje alatt díjmentes számlavezetést biztosítanak.
Boríthatja a trendeket a kormány legújabb támogatása. Az Otthon Start program épp ezekben az órákban élesedik, már nyitásra is többen megrohamozhatják a bankokat, amelyek a hírek szerint felkészültek a dömpingre. Néhány dolgot viszont nem árt, ha tudunk és felkészülten vágunk bele a lakáskeresésbe.
MBH Bank: fix 3%-os kamat. 100 ezer forintos MOL-ajándékkártyát adnak megfelelő számlacsomag és legalább havi 350 ezer forintos jövedelem jóváírása mellett. Emellett 30–50 ezer forint közjegyzői díjkedvezményt, valamint piaci hitelekhez kamatkedvezményt nyújtanak.
Raiffeisen Bank: fix 3%-os kamat. Elengedik a folyósítási díjat és több adminisztratív költséget, 100 ezer forintos jóváírást adnak, valamint a közjegyzői díjat 50 ezer forintig visszatérítik. Piaci hitelekhez 0,5%-os kamatkedvezményt is biztosítanak.
A kedvezményeknek és bónuszoknak köszönhetően a családok sokszor százezres előnyhöz juthatnak, miközben a törlesztőrészletek a támogatás révén tartósan alacsony szinten maradhatnak.
Egyelőre tűzoltásnak tűnik, amit a Tisza Párt művel az elmúlt napokban, mióta kiderült, hogy milyen adócsomagot terveznek, ha hatalomra kerülnek. A többkulcsos adórendszer miatt akár négymillió ember is kevesebbet keresne, mint most, a megszűnő kedvezmények pedig még többeket érinthetnének. Összefoglalónk.
Boríthatja a trendeket a kormány legújabb támogatása. Az Otthon Start program épp ezekben az órákban élesedik, már nyitásra is többen megrohamozhatják a bankokat, amelyek a hírek szerint felkészültek a dömpingre. Néhány dolgot viszont nem árt, ha tudunk és felkészülten vágunk bele a lakáskeresésbe.
Az elmúlt másfél évtizedben elért fehérítési törekvések gyakorlatilag rögtön lenullázódnának a Tisza kiszivárgott tervével. A magasabb szja csak minimálisan hozna nagyobb bevételt, ilyen mértékű sarcnál durván beindulna a feketézés.
Egészen szokatlan páros ült egy asztalhoz a Mandiner Strandfesztivál színpadán: Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet kommunikációs vezetője és négygyermekes édesanya, valamint Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman, rapper és közéleti gondolkodó.
p
1
0
3
Hírlevél-feliratkozás
Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.