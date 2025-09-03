Üzenetet küldtek a Kötcsei Piknik szervezői Magyar Péternek: „Ha a kerítésen kívül akar balhézni, hát tegye!”

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke közösségi oldalán üzent Magyar Péternek.

Mint ismert, a PMA szervezi meg minden évben szeptember elején a politikai évadnyitóként is számon tartott Kötcsei pikniket, melyre az idén provokációt szervez a Tisza Párt elnöke.

Ennek kapcsán Kavecsánszki arról írt, hogy „mi mindig is meghívásos alapon szerveztük a Kötcsei Találkozót”. Majd felidézte, hogy

Magyar volt, amikor nagyon szeretett volna bejutni Kötcsére, de akkor sem hívták meg.

A PMA elnöke posztját azzal zárta, hogyha az ellenzéki politikus most a kerítésen kívül akar balházni, megteheti.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook