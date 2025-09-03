Ft
Tisza Párt Kötcsei Találkozó balhé PMA Magyar Péter Kavecsánszki Ádám provokáció

Üzenetet küldtek a Kötcsei Piknik szervezői Magyar Péternek: „Ha a kerítésen kívül akar balhézni, hát tegye!”

2025. szeptember 03. 19:52

„Magyar volt, amikor nagyon szeretett volna bejutni Kötcsére, de akkor sem hívtuk meg” – idézte fel Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke.

2025. szeptember 03. 19:52
null

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke közösségi oldalán üzent Magyar Péternek. 

Mint ismert, a PMA szervezi meg minden évben szeptember elején a politikai évadnyitóként is számon tartott Kötcsei pikniket, melyre az idén provokációt szervez a Tisza Párt elnöke. 

Ennek kapcsán Kavecsánszki arról írt, hogy „mi mindig is meghívásos alapon szerveztük a Kötcsei Találkozót”. Majd felidézte, hogy 

Magyar volt, amikor nagyon szeretett volna bejutni Kötcsére, de akkor sem hívták meg.

A PMA elnöke posztját azzal zárta, hogyha az ellenzéki politikus most a kerítésen kívül akar balházni, megteheti.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

Sün Balázs
2025. szeptember 03. 21:20
Szerintem mindenkinek jobb lenne, ha MP vasárnap nem megy el Kötcsére. Leginkább őneki, mert ha ott elveszti a fejét - ahogy szokta -, akkor végleg ki fogja írni magát a politikából, még a vakon hívő tiszások is belátják, hogy vele úgy járnak, mint a Titanic. Remélem, ha mégis odadugja a képét, akkor a TEK több oldalról folyamatosan készít hangot is felvevő videót arról, ahogy el kezd ott hisztizni, és amiatt ott hogyan viselkedik. A TEK felvételei alkalmasak leszek arra, hogy kellően dokumentálják egy EP képviselő magatartását, és rögzítik azt, hogy a képviselő urat tetten érték. Ebben az esetben egyből ugrik a képviselői mentelmi joga. Így egyből indulhat MP meghirdetett programja, az "Út a börtönbe"!
P.S.
2025. szeptember 03. 21:18
Ha mégis odapofátlankodik, meg kell kínálni ezeket egy kupica pálinkával. Ha ki akarja ütni a kezedből, a pofájába csapni.
Ízisz
•••
2025. szeptember 03. 20:41 Szerkesztve
Z. Azt mondják, hogy jóból is megárt ha sok... ...hát még a szarból!!! A pszichopata, nárcisztikus, végtelen méretű egójával a hazaáruló poloska már súrolja a határát a saját utálatának!!! Mivel beteg az egész "ember", nem képes felfogni!!! 💯❗😎
galancza-2
2025. szeptember 03. 20:27
Az a Fidesz szerencséje,meg tulajdonképpen majdnem minden magyar állampolgár szerencséje (azoké is akik utálják a Fideszt,de betegesen hisznek poloskában), hogy poloska teljesen kicsinálja magát tavaszra,de lehet hogy már decemberre. Azért az nagyon elgondolkodtató hogy ezt a patkányt jucusunk 15 éven át betegesen szerette,elképesztően jó állásokat intézett poloskájának,és az ő oldalán akart miniszterelnök lenni. Erre nincs mentség,mert ez nem magánügy,mert poloska 15 éve brutális nemzetbiztonsági kockázat.
