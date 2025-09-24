Szintet lépett az uszítás: az elemző szerint az online gyűlölködés kilépett a való életbe

„Bizonyos médiamunkásokat, hallgatóságába sulykolja, hogy ki a propagandista szerinte, s akár hangjukat elfojtva vitába is száll ezekkel az újságírókkal, a tömeg pedig gyorsan rákapcsolódik a stílusra, ami veszélyes tud lenni szerinte” – mondta a Tisza Párt rendezvényeivel kapcsolatban a közmédia Kötcsén halálosan megfenyegetett riportere, Császár Attila az M1 48 perc című műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Császár Attila a közbeszéd változásával kapcsolatban egyetértettek abban, hogy egyre durvább a helyzet, ráadásul megszaporodtak a politikai rendezvényeken az újságírókat érő inzultusok is. Mráz Ágoston Sámuel szerint

fontos állomása volt az eszkalációnak Majka elhíresült júliusi koncertjének jelenete, amikor is a rapper a színpadon egy fiktív miniszterelnök fejbelövését imitálta a színpadon, következmények nélkül.

Az 1980-as évek közepétől újságíróként dolgozó Császár Attila válaszul felidézte, hogy