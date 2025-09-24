Ft
közbeszéd Magyarország Magyar Péter Császár Attila Mráz Ágoston Sámuel gyűlöletkeltés

Szintet lépett az uszítás: az elemző szerint az online gyűlölködés kilépett a való életbe

2025. szeptember 24. 22:31

Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenése előtt nem volt ennyire durva a hazai közbeszéd.

2025. szeptember 24. 22:31
„Bizonyos médiamunkásokat, hallgatóságába sulykolja, hogy ki a propagandista szerinte, s akár hangjukat elfojtva vitába is száll ezekkel az újságírókkal, a tömeg pedig gyorsan rákapcsolódik a stílusra, ami veszélyes tud lenni szerinte” – mondta  a Tisza Párt rendezvényeivel kapcsolatban a közmédia Kötcsén halálosan megfenyegetett riportere, Császár Attila az M1 48 perc című műsorában.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Császár Attila a közbeszéd változásával kapcsolatban egyetértettek abban, hogy egyre durvább a helyzet, ráadásul megszaporodtak a politikai rendezvényeken az újságírókat érő inzultusok is. Mráz Ágoston Sámuel szerint 

fontos állomása volt az eszkalációnak Majka elhíresült júliusi koncertjének jelenete, amikor is a rapper a színpadon egy fiktív miniszterelnök fejbelövését imitálta a színpadon, következmények nélkül.

Az 1980-as évek közepétől újságíróként dolgozó Császár Attila válaszul felidézte, hogy 

Magyar Péter 2024-es színre lépésével elindult egy olyan folyamat, ami korábban nem volt, s jelenleg olyan durva a közélet, amilyen még nem is volt Magyarországon a rendszerváltozás óta 

– idézte a megfenyegetett riportert a Híradó.hu.

A Nézőpont Intézet elemzője pedig rámutatott, hogy korábban a közszereplők visszafogottabbak voltak, mint az átlagemberek, ez a helyzet viszont Magyar Péter felbukkanásával megfordult, ő már durvább szavakat használ, mint az átlagemberek, s láthatóan 

az ellenzéki politikus élvezi, ha beleköthet újságírókba, még akkor is, ha esetleg vele és pártjával szimpatizálnak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint „az online gyűlölet elkezdett kilépni a való térbe”, amiben komoly szerepe van a politikusoknak is. Ez Amerikában vagy Európa más országaiban gyilkossági kísérletekig fajult, mutatott rá, hozzáfűzve, hogy Magyarországon is vannak példák fizikai erőszakra.

Császár Attila megjegyezte, hogy a fenyegetettség kézzel fogható az újságírók esetében, hiszen a Tisza Párt elnöke a fórumain gyakran fel is konferál bizonyos médiamunkásokat. Annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tiszát segítő korábbi vezérkari főnök a Mandiner újságíróját lökdöste, és éles fegyverrel ment tömegrendezvényre, Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte:

ezek olyan dolgok, amelyek egyetlenegy demokráciában sem maradhat következmények nélkül.

Mint mondta, a 2026-os választás egyik nagy kérdése, hogy az emberek mit választanak. Szerinte egy politikus akkor jár el jól, ha nyugodt. Egy miniszterelnöktől például mindenképpen azt várják el, hogy megfontoltan tudjon stratégiai döntéseket hozni. Nyilván egy kihívónak izgalmasnak kell lennie, de a nem megengedhető kijelentések, beszólások, lökdösődések már túlmennek ezen a határon – tette hozzá.

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

Posttenebraslux24
2025. szeptember 24. 23:12
Árad a szenny, a mocsok, a penetráns bűz a féceszes gatyából. A messiás kóros verejtékezésétől izzadtan ontja a paranoid gondolatait, meseszövésével kábítja a csattogó száján csüngő alattvalóit. Sose vitatkozz pszichopatával, mert feladod, kóros egóját csak pszichiáternek van esélye modulálni. Vérlázító Dobred félék által gerjesztett gusztustalan, hazug , koholt vádak. A gyűlölet eltorzítja emberi lényüket. Vigyázz , holnap Te is lehetsz alany. Ezek a semmirekellők a legaljasabb dolgokra is képesek. Szégyen a társadalomra, hogy ezek közszereplők. Ilyen emberek az aurámba sose kerüljenek!!
massivement5
2025. szeptember 24. 22:59
Az igazi uszító horogkeresztény pöce az a toporzékoló, sztálinista-putyinista mélymagyarság, az orgobányi bayer elmebetegek és fehérterroristák, kubatovista huligánok, butaházyk. MIndenkit gyűlölnek, főleg Európában. romántól a svédig, csak a magyarka a legnagyobb! Szerencsére jobbára nyuggerek. Végük is lesz majd meg a rezsimkének is. A fiatalok leszarják őket, majd mennek külföldre, mint Óbánrécsöl meg a vejkó.
