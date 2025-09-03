Ukrajna: Ebből elég! Ne haljon meg több magyar másoknak a háborújában! – Tranzit

​A Tranziton Móna Márk moderálásával zajló kerekasztal-beszélgetésünkön Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a kárpátaljai magyarság képviselői, Balogh Lívia és Brenzovics László osztották meg gondolataikat.

Szó esett a háború sújtotta mindennapokról, a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és arról is, mennyit segít a magyar kormány a megmaradásért és a mindennapi biztonságért folytatott küzdelemben.

Stábunk nemrégiben forgatott kárpátalján,hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány Számlaszám: 11744003-24452786 IBAN: HU98117440032445278600000000 SWIFT: OTPVHUHB Közlemény: Rosinec Mária Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.