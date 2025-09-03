Ft
09. 03.
szerda
kormány háború nemzetpolitika kárpátalja Balogh Lívia államtitkár

Ukrajna: Ebből elég! Ne haljon meg több magyar másoknak a háborújában! – Tranzit

2025. szeptember 03. 20:30

Elég volt az értelmetlen vérontásból! Legyen béke! Ezt akarják a kárpátaljai magyarok.

2025. szeptember 03. 20:30
null

​A Tranziton Móna Márk moderálásával zajló kerekasztal-beszélgetésünkön Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a kárpátaljai magyarság képviselői, Balogh Lívia és Brenzovics László osztották meg gondolataikat. 

Szó esett a háború sújtotta mindennapokról, a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és arról is, mennyit segít a magyar kormány a megmaradásért és a mindennapi biztonságért folytatott küzdelemben.

Stábunk nemrégiben forgatott kárpátalján,hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

 Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

 A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt! 

 Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk: 

KEGYES Jótékonysági Alapítvány 

 Számlaszám: 11744003-24452786 

 IBAN: HU98117440032445278600000000 

 SWIFT: OTPVHUHB 

 Közlemény: Rosinec Mária 

 Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. 

 E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected] 

  A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

tapir32
2025. szeptember 03. 21:01
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
tapir32
2025. szeptember 03. 20:59
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
tapir32
2025. szeptember 03. 20:59
Zselenszkij és rezsimje valamint az EU vezetése a probléma és a béke gátja. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Ki hiszi el, hogy Zselenszkij és az EU békét akar? Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2025. szeptember 03. 20:57
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, a Zselenszkij rezsim és a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háborúpártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
