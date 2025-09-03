Ukrajna: Ebből elég! Ne haljon meg több magyar másoknak a háborújában! – Tranzit

A Tranziton Móna Márk moderálásával zajló kerekasztal-beszélgetésünkön Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a kárpátaljai magyarság képviselői, Balogh Lívia és Brenzovics László osztották meg gondolataikat.
Szó esett a háború sújtotta mindennapokról, a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről és arról is, mennyit segít a magyar kormány a megmaradásért és a mindennapi biztonságért folytatott küzdelemben.
Stábunk nemrégiben forgatott kárpátalján,hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.
Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.
A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
KEGYES Jótékonysági Alapítvány
Számlaszám: 11744003-24452786
IBAN: HU98117440032445278600000000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Rosinec Mária
Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16.
E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]
A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.
