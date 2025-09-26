Trumpék példaként tekintenek a magyar Hungary Helps Programra

Az Egyesült Államokban ismertette az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot Azbej Tristan, a programért felelős államtitkár, aki videóüzenetében elmondta: mind az amerikai külügyminisztériumban, mind a Fehér Házban beszámolt Magyarország üldözött keresztényeket segítő törekvéseiről.

Büszkeség volt magyarnak lenni a Fehér Házban – fogalmazott, hozzátéve:

a Trump-adminisztráció példaként tekint a Hungary Helps Programra, és az amerikai diplomácia erejével fogják segíteni azt.

Azzal folytatta, hogy a külügyminisztériumban a nemzetközi vallásszabadságért felelős részegység vezetőjével, delegációjával találkozott, akik felidézték, hogy Donald Trump elnök az ENSZ közgyűlésen kiemelte: az Egyesült Államoknak újra prioritása lesz a vallásszabadság védelme, az üldözött keresztények megsegítése, és ezen a téren példaként tekintenek a magyar kormány Hungary Helps Programjára.