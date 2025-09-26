Trumpék példaként tekintenek a magyar Hungary Helps Programra

A Fehér Házban Gorka Sebestyén, Trump elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója fogadta az államtitkárt. Itt is elhangzott, hogy a Trump-adminisztráció ismeri azt a kézzelfogható életmentő segítséget, amit a világon elsőként a magyar kormány nyújtott az üldözött keresztényeknek.
Érdekli őket a módszertanunk – mondta az államtitkár aki bejelentette, hogy együttműködést ajánlott fel nekik az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági főtanácsadója. Elkötelezték magukat amellett, hogy az amerikai külügyi apparátussal, a diplomácia erejével fogják segíteni a Hungary Helps programjait mind a Közel-Keleten, mind például a szubszaharai Afrikában.
Megfogalmazása szerint az amerikai kormányzat vezető tisztviselői pátosszal beszéltek arról,
mennyire fontos az egész keresztény kultúrkör szempontjából az, amit Magyarország úttörő módon végez az üldözött keresztényekért,
sőt megköszönték minden magyarnak ezt a programot.