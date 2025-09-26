Ft
Hungary Helps program Donald Trump Azbej Tristan üldözött keresztények

Trumpék példaként tekintenek a magyar Hungary Helps Programra

2025. szeptember 26. 12:43

A diplomácia erejével támogatják az üldözött keresztények segítését – számolt be amerikai útja kapcsán Azbej Tristan államtitkár.

2025. szeptember 26. 12:43
null

Az Egyesült Államokban ismertette az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot Azbej Tristan, a programért felelős államtitkár, aki videóüzenetében elmondta: mind az amerikai külügyminisztériumban, mind a Fehér Házban beszámolt Magyarország üldözött keresztényeket segítő törekvéseiről.

Büszkeség volt magyarnak lenni a Fehér Házban – fogalmazott, hozzátéve: 

a Trump-adminisztráció példaként tekint a Hungary Helps Programra, és az amerikai diplomácia erejével fogják segíteni azt.

Azzal folytatta, hogy a külügyminisztériumban a nemzetközi vallásszabadságért felelős részegység vezetőjével, delegációjával találkozott, akik felidézték, hogy Donald Trump elnök az ENSZ közgyűlésen kiemelte: az Egyesült Államoknak újra prioritása lesz a vallásszabadság védelme, az üldözött keresztények megsegítése, és ezen a téren példaként tekintenek a magyar kormány Hungary Helps Programjára.

A Fehér Házban Gorka Sebestyén, Trump elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója fogadta az államtitkárt. Itt is elhangzott, hogy a Trump-adminisztráció ismeri azt a kézzelfogható életmentő segítséget, amit a világon elsőként a magyar kormány nyújtott az üldözött keresztényeknek.

Érdekli őket a módszertanunk – mondta az államtitkár aki bejelentette, hogy együttműködést ajánlott fel nekik az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági főtanácsadója. Elkötelezték magukat amellett, hogy az amerikai külügyi apparátussal, a diplomácia erejével fogják segíteni a Hungary Helps programjait mind a Közel-Keleten, mind például a szubszaharai Afrikában.

Megfogalmazása szerint az amerikai kormányzat vezető tisztviselői pátosszal beszéltek arról, 

mennyire fontos az egész keresztény kultúrkör szempontjából az, amit Magyarország úttörő módon végez az üldözött keresztényekért, 

sőt megköszönték minden magyarnak ezt a programot.

Fotó: Azbej Tristan Facebook oldala
 

 

