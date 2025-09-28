Tovább dagad a Márki-Zay Péter gerjesztette botrány Hódmezővásárhelyen!

Márki-Zay Péter tüntetést szervezett péntekre Hódmezővásárhelyen, a Rádió 7 és a Promenad24 szerkesztősége elé, ami nem egészen úgy sikerült, ahogy szerette volna, hisz nagyon kevesen, nagyjából százan vettek részt az elvileg a „gyűl-ölet ellen” meghirdetett rendezvényen – idézi fel a Vásárhelyi Patrióta.

A portál arról is beszámol, hogy egy olvasójuk nemrégiben egy fotót juttatott el hozzájuk. A szerkesztőséggel szemben egy „sejtelmes alak” és egy nagy betűkkel felfestett fenyegetés áll, utóbbi így szól:

A toll is lehet fegyver.”

„Ki az, akinek ez az érdekében áll? Kik azok, akiknek politikai érdekében áll a további gerjesztés? Kik azok, akik pontosan tudják, hogy ott NEM készül róluk kamerafelvétel, hisz ott NINCS térfigyelő rendszer kihelyezve?” – sorakoznak még a kérdések a bejegyzésben.