Tovább dagad a Márki-Zay Péter gerjesztette botrány Hódmezővásárhelyen!

2025. szeptember 28. 11:57

Fenyegető felirat jelent meg a városban Márki-Zay legutóbbi, kudarcba fulladt tüntetési kísérlete után.

null

Márki-Zay Péter tüntetést szervezett péntekre Hódmezővásárhelyen, a Rádió 7 és a Promenad24 szerkesztősége elé, ami nem egészen úgy sikerült, ahogy szerette volna, hisz nagyon kevesen, nagyjából százan vettek részt az elvileg a „gyűl-ölet ellen” meghirdetett rendezvényen – idézi fel a Vásárhelyi Patrióta.

A portál arról is beszámol, hogy egy olvasójuk nemrégiben egy fotót juttatott el hozzájuk. A szerkesztőséggel szemben egy „sejtelmes alak” és egy nagy betűkkel felfestett fenyegetés áll, utóbbi így szól: 

A toll is lehet fegyver.”

Ki az, akinek ez az érdekében áll? Kik azok, akiknek politikai érdekében áll a további gerjesztés? Kik azok, akik pontosan tudják, hogy ott NEM készül róluk kamerafelvétel, hisz ott NINCS térfigyelő rendszer kihelyezve?” – sorakoznak még a kérdések a bejegyzésben.

Nyitókép: Facebook

 

Össze kel kötni karógerivel és útnak inditani határon kivúlre.Beépitett ügynökök szarnak a városukra.Nem az a dolguk.
