Hírek
Vélemények
Hetilap
boldoggá avatás Bódi Mária Magdolna vértanúhalál Veszprém Erdő Péter

Történelmi bejelentés: Veszprémben kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

2025. szeptember 06. 13:52

Több ezren utaztak Veszprémbe, hogy részt vegyenek a szertartáson.

2025. szeptember 06. 13:52
null

Szombaton Veszprémben szentmise keretében hivatalosan is kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását – számolt be a Veol.

A több ezer ember részvételével tartott szertartás keretében bemutatták a vértanú csontereklyéjét, Erdő Péter bíboros pedig egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten, amelyen a következő felirat állt: 

„B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére.

Erdő Péter úgy fogalmazott: 

Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.

Udvardy György püspök a hívek nevében köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért közbenjárt az ügy előrehaladása érdekében, valamint mindazoknak, akik az elmúlt tíz évben a boldoggá vatás előkészítésén dolgoztak.

Délelőtt a Mandiner is megemlékezett az 1945-ben, mindössze 24 évesen vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolnáról. A fiatal lány boldoggá avatási ügyének menetéről Kovács Gergely okleveles posztulátor beszélt lapunknak.

A szertartásról készült felvétel itt tekinthető meg:

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

templar62
2025. szeptember 06. 15:39
A szentek a csodával jeleznek a menyországból , hogy nincsenek a purgatóriumban ? .? ?
survivor
2025. szeptember 06. 15:15
polárüveg Úgy szoktam mondani: ÁLDOZATHOZATAL.
survivor
2025. szeptember 06. 15:14
Ez sajnos nem változtat azon, hogy a magyar lakosság 5-10% a vallásos(él hitéletet). Mert Iszlamisztánban ugyanannyi aki NEM.
neduddki007
2025. szeptember 06. 15:05
A kislányt a megszálló szovjet/ukrán katonák lőtték agyon, mert megpróbált elfutni előlük. A szigligeti templomban van róla írás. És hány ilyen eset volt még....?????
