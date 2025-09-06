Történelmi bejelentés: Veszprémben kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Szombaton Veszprémben szentmise keretében hivatalosan is kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását – számolt be a Veol.

A több ezer ember részvételével tartott szertartás keretében bemutatták a vértanú csontereklyéjét, Erdő Péter bíboros pedig egy aranykarikát helyezett el a szabadtéri oltárnál felállított kereszten, amelyen a következő felirat állt:

„B. M. Magdalenae Bódi Mart.” – vagyis Bódi Mária Magdolna vértanú boldog tiszteletére.

Erdő Péter úgy fogalmazott:

Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett, fiatal élet megkoronázása.

Udvardy György püspök a hívek nevében köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, amiért közbenjárt az ügy előrehaladása érdekében, valamint mindazoknak, akik az elmúlt tíz évben a boldoggá vatás előkészítésén dolgoztak.

Délelőtt a Mandiner is megemlékezett az 1945-ben, mindössze 24 évesen vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolnáról. A fiatal lány boldoggá avatási ügyének menetéről Kovács Gergely okleveles posztulátor beszélt lapunknak.