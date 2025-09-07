Ft
elemzés Török Gábor mondat győzelem Orbán Viktor Kötcse beszéd

Török Gábor elárulta, Orbán Viktor melyik mondatát tartja a legérdekesebbnek a kötcsei beszédben

2025. szeptember 07. 18:44

„Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud” – emelte ki a politikai elemző az elhangzottak közül.

2025. szeptember 07. 18:44
null

Török Gábor politikai elemző is kifejtette véleményét Orbán Viktor kötcsei beszédéről. 

A szakértő közösségi oldalán úgy fogalmazott, „sok jó mondat hangzott el ma”, de egyet külön kiemelt:

Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud, ismernek engem, nem vagyok ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve”.

Végül megígérte követőinek, hogy a hétfői Törökülés című műsorában részletesen kielemzi az őszi politikai évadot megnyitó napot.

Nyitókép: törökgáborelemez Facebook-oldala

falcatus-2
2025. szeptember 07. 19:15
"semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve”. VÁRJUK! de nem lehetne egy kicsit előbb elkezdeni lerendezni? Csakhogy érezze a törődést.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. szeptember 07. 18:54
Nekünk Magyarország az első, a kiskakasnak meg tyúkrajna.
Válasz erre
2
1
DINO54
•••
2025. szeptember 07. 18:53 Szerkesztve
Öt pontba szedés nélkül lófütyit sem ér! (ja, az a másik vátesz.) Egyrészt - másrészt, bekaphatja!
Válasz erre
1
0
aknaib
2025. szeptember 07. 18:52
Ki nem szarja le Török véleményét?🤔
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!