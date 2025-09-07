Török Gábor elárulta, Orbán Viktor melyik mondatát tartja a legérdekesebbnek a kötcsei beszédben

Török Gábor politikai elemző is kifejtette véleményét Orbán Viktor kötcsei beszédéről.

A szakértő közösségi oldalán úgy fogalmazott, „sok jó mondat hangzott el ma”, de egyet külön kiemelt:

Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud, ismernek engem, nem vagyok ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve”.

Végül megígérte követőinek, hogy a hétfői Törökülés című műsorában részletesen kielemzi az őszi politikai évadot megnyitó napot.

