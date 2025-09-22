Ft
Ellenzéki elemző, kormánykritikus médiumban dobta le az atomot a Tisza Pártra

2025. szeptember 22. 12:46

Ki nem kényszerített hibák Tarr Zoltántól, Ruszin-Szendi Romulusztól. Még a baloldali elemző szerint sem mutatnak jól a Tisza Párt botrányai.

2025. szeptember 22. 12:46
Rosszul áll a szénája Magyar Péteréknek, ki nem kényszerített hibákba fut bele a Tisza Párt – mondta a Telex beszélgetős műsorában Lakner Zoltán politikai elemző, a Jelen című lap főszerkesztője.

Tisza Párt: folyamatosan jönnek a botrányok, a hibák

Tisza Párt: mik a hibák?

  • A napokban robbant Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya, amikor is kiderült, hogy az egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt segítője és támogatója fegyverrel ment el egy lakossági fórumra, és miközben előadást tartott, nála volt a lőfegyver – amire egyébként volt engedélye.

A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált, „a Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak lőfegyvernek látszik, az is. Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

  • Időközben újabb felvételek kerültek elő, amelyeken ugyanúgy látszik egy gyanús tárgy Ruszin-Szendi oldalán a ruha alatt, ahogy az előbb említett szeghalmi eseményen.
  • Tarr Zoltán mondatai úgyszintén felborzolták a kedélyeket: a Tisza Párt alelnöke egy fórumon arról beszélt, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve az esetleges progresszív adórendszer bevezetése nyomán pedig úgy értekezett, „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Megszólalt a baloldali elemző

Lakner Zoltán szerint a Tisza Párt nagy kihívása idén ősszel a jelöltállítás lesz, amely egy bonyolult folyamat és rendkívül sok támadási felületet tud adni. Kérdés, hogyan tudják ezt lebonyolítani, el tudják-e kerülni, hogy az egyes jelölteket olyan támadásoknak tegyék ki, mint ahogy az most Ruszin-Szendi Romuluszt éri.

„Szerintem ne járjon senki se fegyverrel lakossági fórumokra. Őszintén szólva, a fegyver funkcióját sem értem ez esetben” – vélekedett Lakner. Ki nem kényszerített hiba ez is, ahogy Tarr mondatai.

Ha egy politikus úgy kezd egy mondatot, hogy „erről most nem lehet beszélni”, akkor a legjobb megoldás, ha nem beszél róla, hívta fel a figyelmet az elemző. Ráadásul pont Tarr szólt arról korábban, hogy a közpolitikai vitákat milyen nehéz megvívni.

Ilyet ne mondjon egy politikus én szerintem, nem hiszem, hogy a saját pártja programjával ment szembe, de hát úgy kezdte a mondatot. Ezek alapvető hibák, amiket nem szabad elkövetni”

– fűzte hozzá Lakner.

Nyitókép forrása: Facebook

 

