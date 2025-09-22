Ellenzéki elemző, kormánykritikus médiumban dobta le az atomot a Tisza Pártra

A Tisza Párt a média megkeresésére először úgy reagált, „a Tisza nem foglalkozik a propaganda aljas (és szánalmas) hazugságaival, vergődésével. Ezt javasoljuk a Telexnek is”, de aztán gyorsan kiderült, hogy a tárgy a tiszás politikus oldalán nem csak lőfegyvernek látszik, az is. Mindezt Magyar Péter, a párt elnöke is elismerte.

Időközben újabb felvételek kerültek elő, amelyeken ugyanúgy látszik egy gyanús tárgy Ruszin-Szendi oldalán a ruha alatt, ahogy az előbb említett szeghalmi eseményen.

Tarr Zoltán mondatai úgyszintén felborzolták a kedélyeket: a Tisza Párt alelnöke egy fórumon arról beszélt, „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve az esetleges progresszív adórendszer bevezetése nyomán pedig úgy értekezett, „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Megszólalt a baloldali elemző

Lakner Zoltán szerint a Tisza Párt nagy kihívása idén ősszel a jelöltállítás lesz, amely egy bonyolult folyamat és rendkívül sok támadási felületet tud adni. Kérdés, hogyan tudják ezt lebonyolítani, el tudják-e kerülni, hogy az egyes jelölteket olyan támadásoknak tegyék ki, mint ahogy az most Ruszin-Szendi Romuluszt éri.

„Szerintem ne járjon senki se fegyverrel lakossági fórumokra. Őszintén szólva, a fegyver funkcióját sem értem ez esetben” – vélekedett Lakner. Ki nem kényszerített hiba ez is, ahogy Tarr mondatai.