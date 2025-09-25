Ft
09. 25.
csütörtök
hergelés gyűlölet Németh Róbert vélemény

„Tégy a gyűlölet ellen, te rohadék!”*

2025. szeptember 25. 09:29

Nem fog mindenki szeretni mindenkit, és nem fog mindenki egyetérteni mindenkivel, de ezt nem is várom el, sőt, kifejezetten ellenjavallom.

2025. szeptember 25. 09:29
null
Németh Róbert
Németh Róbert
Öt

„Nem fog mindenki szeretni mindenkit, és nem fog mindenki egyetérteni mindenkivel, de ezt nem is várom el, sőt, kifejezetten ellenjavallom. Azonban a »tiszta közbeszéd« semmiféle lehetősége nem adott most (már jó ideje, és a helyzet egyre fokozódik, ráadásul ez nem magyar sajátosság, hanem egyre inkább világállapot). Az egyet nem értés aktusának a lehetősége nem adott, ugyanis. Mert az egyet nem értés alaphelyzete azt feltételezi, hogy létezik valamiféle közös talaj, ahol a vita lezajlik. És közös nyelv, amin lezajlik. Végletesen megromlott kapcsolatok működnek így, amikor már nincs közös értelmezési keret, nincsenek értelmezhető viták, csak – és akkor itt behozok egy újabb rémes közhelyet – az egymás mellett elbeszélés. Aminek nyilvánvaló következménye a mindent átható irritáció és gyűlölet. Hogyan nyomod ki a fogrémet a tubusból már megint?

A gyűlölet ellen elsősorban úgy tehetne az ország (és a világ), ha a másik létezését és alapállását egyáltalán legitimként fogadná el. Ha például nem hangoznának el olyan mondatok posztokban, hogy az illető el sem tudja képzeli, hogy a másik hogyan szavazhat egy másik pártra, hogyan gondolhat mást a világról, hogyan követhet másik értékrendet. De azt hiszem, ez a hajó elment. El, de rohadtul el. A kérdés már csak az, hogyan lehet egy ilyen világban… nem élni, mert élni természetesen lehet, ha az ember ezt az egész baromságot figyelmen kívül hagyja, persze hogyan hagyja figyelmen kívül teljes egészében, zárójel bezárva, hanem hogyan lehet értelmesen beszélni az úgynevezett közös dolgokról. Hát, nem tudom. Sehogy. Vagy valahogy mégis. Nevezhetjük az egészet mondjuk Don Quijote-metódusnak.”

*idézet a Hétköznapi Csalódások együttestől

Majdmegmondom
2025. szeptember 25. 12:05
Mindez köszönhető a liberális világszemléletnek. Sem a szülők, sem a tanárok, sem a politikusok nem nevelik az emberekbe a kölcsönös tisztelet fogalmát. Itt van az eredménye! A liberalizmust végre le kell húzni a wc-n és a normális emberi életet újra kell kezdeni...
nnjohn
2025. szeptember 25. 11:07 Szerkesztve
Ez a mocskosság is Amerikából terjedt szét, és hazánkba a baloldal hozta be RON WERBER által, 2002-ben. Arra datálható a mocskos lejárató kampány, amit csak "negatív kampány"-nak neveztek... És onnan indult az ideológiai árokásás, ahol már családok és barátok kerültek az árok két oldalára... És bizony 2006-ban Gyurcsány a legaljasabb vádaskodó módon nyerte meg ezzel a hozzáállással a választásokat.
Sróf
2025. szeptember 25. 10:13
Mondanám, hogy érdemes elolvasni az egészet, mert teljesen korrekt és normális írás, tényleg nincs vele semmi baj, de valójában még sincs semmi értelme elolvasni, ugyanis teljesen triviális helyzetleírás, amivel mindenki tisztában van már jó ideje. Úgy látszik, a szerző ingerküszöbét csak most érte el a dolog. Ahogy ő maga is írja: "Nem picsogásnak szánom ezt, jaj, jaj, hova jutottunk, hanem egyszerű megállapításnak és helyzetfelmérésnek."
zabszem
2025. szeptember 25. 09:52
Az biztos... Pottyondi is tett a közbeszédért... Jól uazított Semjén ellen.... Kivállóan...
