Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány bűncselekmény Orbán Viktor

Szőlő utcai álhírbotrány. Kiskorú sértett nincs. Az igazgató börtönben

2025. szeptember 26. 08:27

A kormány egyetlen tagja sem érintett, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség.

2025. szeptember 26. 08:27
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

Szőlő utcai álhírbotrány. Kiskorú sértett nincs. Az igazgató börtönben. 

A kormány egyetlen tagja sem érintett, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség. 

Aki pedig egy másik embert pedofil bűncselekménnyel vádol meg, minden alap és bizonyíték nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. szeptember 26. 09:22
Azért mindenki elgondolkozhatna azon hogy a liberalizmus már 236 éve ugyanezt teszi , hazudozik, rágalmaz, ordibál, és ha mégsem jut hatalomra akkor jön a tömeggyilkosság mint a jakobinusoknál a szintén "szocialista munkás" náciknál, és a kommunistáknál. A liberalizmus nép irtása a gyarmatokon még a nácikat is triplán lepipálta túlteljesítette. A liberalizmusnál nincs kártékonyabb. Nem kell foglalkozni Brüsszellel. Nyíltan meg kell nekik mondani hogy fejezzék be a liberális diktatúrát és esztelen dirigálást. Gazdasági ügyeken kívül semmihez sincs közük, azok közül se mindhez. Az Európai Unió már rengeteg HIBRID "hadüzenetet" intézett Magyarországgal szemben, például legutóbb a mentelmi joggal kapcsolatban. Ideje ezeket a buta HIBRID hadüzeneteket lerázni, semlegesíteni , ezzel is kell foglalkozni. Be kell állni a problémák megoldásába, anélkül nem fognak megoldódni.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 26. 09:22
sohase fogjuk megérteni a büdöskomcsikat Az Apró villa azért szervezte ezt a pancserpuccsot, hogy a nép kiábránduljon a Pötiből aki rá is harpott a horogra.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 26. 08:44
Egy dologra tuti jó lesz ez a kis amatőr puccsocska, amit a komcsi csürhe produkált végső kétségbeesésében, mert már megint bukásra állnak, lásd Józsefvárost, hogy tudniillik úgy összerántja a nemzeti tábort, hogy nagyobb verést kapnak tavasszal, mint 4 éve. Visszasírják még a másik pszichopatát, Makizayt is.
Válasz erre
0
1
FredShine
2025. szeptember 26. 08:36
Újabb megerősítés, hogy a baloldalt minél távolabb kell tartani a hatalomtól és ki kell hagyni minden politikai döntésből.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!