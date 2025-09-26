„Szőlő utcai álhírbotrány. Kiskorú sértett nincs. Az igazgató börtönben.

A kormány egyetlen tagja sem érintett, egyetlen miniszter becsületéhez sem férhet kétség.

Aki pedig egy másik embert pedofil bűncselekménnyel vádol meg, minden alap és bizonyíték nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni.”