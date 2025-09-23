Századvég: szeptemberben tovább javult a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. szeptemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+2,1 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+0,5 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.

Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −13,1-re, a vállalati mutató értéke pedig −14,6 indexpontra javult.

A szeptemberi felmérésben a háztartásoknál az inflációs várakozások javulása, míg a vállalatoknál a beruházási szándék erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A Századvég megjegyezte, hogy a lakossági konjunktúraindexnek három alindexe erősödött, egy alindex pedig minimálisan gyengült szeptemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke ugyan az előző havi −1,9-ről −2,1-re gyengült, a gazdasági környezet érzékelése szeptemberben az előző havi −26,1-ről −22,0-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −63,3-ről −53,8-re javult.