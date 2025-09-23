Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Magyarország Századvég lakosság

Századvég: szeptemberben tovább javult a lakosság és a vállalatok gazdasági közérzete

2025. szeptember 23. 14:36

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 szeptemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az inflációs várakozásokban.

2025. szeptember 23. 14:36
Magyar család. Magyar családok.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. szeptemberi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+2,1 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+0,5 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest.

Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −13,1-re, a vállalati mutató értéke pedig −14,6 indexpontra javult.

A szeptemberi felmérésben a háztartásoknál az inflációs várakozások javulása, míg a vállalatoknál a beruházási szándék erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A Századvég megjegyezte, hogy a lakossági konjunktúraindexnek három alindexe erősödött, egy alindex pedig minimálisan gyengült szeptemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke ugyan az előző havi −1,9-ről −2,1-re gyengült, a gazdasági környezet érzékelése szeptemberben az előző havi −26,1-ről −22,0-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −63,3-ről −53,8-re javult.

Mindeközben az anyagi helyzet megítélése is tovább erősödött −9,9-ről −8,7-re.

A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 szeptemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az inflációs várakozásokban, az augusztusban mértekhez képest. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint a következő egy évben átlagosan hány százalékos lesz az infláció?” szeptemberben jócskán kedvezőbb – a jegybanki célhoz közel eső – választ adtak a megkérdezettek.

A Századvég elemzését ide kattintva tudja elolvasni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. szeptember 23. 15:29
Ez közpénzből lefizetett propagandista intézet, tehát nem mérvadó a "kutatása".
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. szeptember 23. 15:10
"A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 szeptemberében jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az inflációs várakozásokban." Lefordítom magyarra. Az emberek remélik hogy csökken az infláció. Ha meg nem, hát így jártak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!