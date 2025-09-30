Pestszentlőrinci Chicago: Szaniszló Sándor bosszújáról és balatoni ingatlanjáról sugdosnak a kerületben

Most épp ebben a városrészben bukkant fel Gyurcsány és Dobrev rejtélyes múltú politikusa
Mustó Géza egykori árnyék-belügyminiszter Kőbánya mellett most a XVIII. kerületben tűnt fel. Pozíciót is kapott.
A Mandiner úgy értesült, hogy Szaniszló Sándorék a kampányban azt ígérték, hogy hogy rájuk lehet számítani, a helyi lakosok korántsem ezt tapasztalják. Sőt, most egy meglepő felügyelőbizottsági döntés és egy érdekes hátterű balatoni ingatlan is borzolja a kedélyeket a kerületben. Kérdésekkel fordultunk Szaniszló Sándorhoz.
A Mandiner nemrég úgy értesült, hogy Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere vélhetően bosszúból hívta vissza az egyik, a Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagot, annak ellenére, hogy az az önkormányzati cégben maradéktalanul ellátta feladatát. A kerületben pedig azóta azt suttogják, hogy ez korántsem a sor vége.
Helyi informátorainktól megtudtuk, a fideszes képviselők mind az offline, mind az online térben aktívak, és közösségi oldalaikon is igyekeznek felhívni a figyelmet a XVIII. kerületben uralkodó állapotokra.
A Hírek Bp18ker Facebook-oldal, valamint a fideszes önkormányzati képviselők közösségi felületei rendszeresen
„nevén nevezik” a kerület szerte tapasztalható problémákat, és igyekeznek minél határozottabban felhívni az ellenzéki vezetésű önkormányzat, illetve név szerint Szaniszló Sándor polgármester figyelmét.
Szaniszlóék a kampányban azt ígérték, hogy rájuk lehet számítani, a helyi lakosok korántsem ezt tapasztalják. „Semmit sem csinálnak, ezért a fideszes, ellenzékben lévő képviselőknek kell felhívni a figyelmet az esővízelvezetési problémákra, a fák és bokrok által benőtt közúti jelzésekre, táblákra, a tönkrement útburkolatokra és járdákra, a szeméttel és lomokkal teli közterületekre vagy éppen a közvilágítás nélküli utcákra” – sorolták a forrásaink.
Hozzátették, hogy ezek a kritikák, különösen a Hírek Bp18ker oldalon megjelenő szembesítő tartalmak, érzékenyen érinthették elsősorban Szaniszló Sándort, aki
emiatt soron kívül visszahívta az egyik, a Fidesz által delegált felügyelőbizottsági tagot tisztségéből.
„Így a fideszesek csak korlátozottan tudják ellátni az ellenőrző funkciót az adott cégnél. Bár lehet, hogy éppen ez volt a cél és a visszahívás oka, a kommunikációs kifogás pedig csupán ürügy. Vajon mit titkolhat Szaniszló Sándor? Esetleg a saját személyét érintő gazdasági összefonódások felderítésétől tart? Vagy valakinek egyszerűen kellett a hely?” – tették fel a kérdést.
A gyanú szerint olyan személyek kerülhetnek az önkormányzati cégek és alapítványok vezetői, illetve felügyelőbizottsági tagjai közé, akikhez a polgármesternek valamilyen érdeke fűződik. Lapunk információi szerint ugyanakkor folyosói pletykák is keringenek, miszerint Szaniszló Sándor családtagjait, barátait vagy rokonságát ülteti pozíciókba, kihasználva a XVIII. kerületi önkormányzatot és annak cégeit.
Erre példa lehet Mustó Géza, a X. kerületi volt DK-s polgármesterjelölt, jelenlegi kőbányai önkormányzati képviselő, valamint Déri Tibor volt újpesti polgármester felesége, akiknek valójában semmi közük nincs a XVIII. kerülethez.
Ezt is ajánljuk a témában
Mustó Géza egykori árnyék-belügyminiszter Kőbánya mellett most a XVIII. kerületben tűnt fel. Pozíciót is kapott.
A Magyar Nemzet még augusztusban számolt be arról, hogy a XVIII. kerület első emberének vagyonnyilatkozata szerint a Balaton egyik előkelő részén, Balatonfüreden egy hölgyismerősével közösen birtokol egy ingatlant, amelynek hat-tized része van a nevén. A szóban forgó ingatlan a rendelkezésre álló dokumentumok szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található.
A másik négytized Kővári Csilla tulajdonában áll, akinek alapítványa eddig több mint 70 millió forintot kapott az önkormányzattól – írta a lap. A Földhivatal adatai szerint Kővári Csilla a XVIII. kerületben, a Komárom utca 11. szám alatti ingatlanban él.
Érdekesség, hogy éppen erre a címre van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány, amely egy ötéves szerződés keretében összesen 76,4 millió forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amelynek kuratóriumi elnöke szintén Kővári Csilla. A szerződésben az áll, hogy az alapítvány különböző fejlődési problémákkal küzdő gyermekeknek biztosít óvodai ellátást.
Az alapítvány bemutatkozó szövegében hangsúlyozza, hogy működése során elérte: a szervezet által megfogalmazott célkitűzések az önkormányzat oktatásfejlesztési tervei között is kiemelt helyet kaptak. „A köznevelési feladatellátást az alapítvány az önkormányzattal kötött köznevelési megállapodás alapján valósítja meg” – olvasható a hivatalos oldalukon.
A Magyar Nemzet cikke emlékeztetett:
a több mint 70 millió forintról szóló szerződést az ellenzéki vezetésű önkormányzat a közgyűlés 2020 februárjában hozott döntése alapján kötötte meg az alapítvánnyal.
A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester terjesztette elő, aki a kuratóriumi elnökkel, Kővári Csillával már akkoriban is jó kapcsolatban lehetett, hiszen 14 hónappal a közgyűlési döntés után közösen vásárolták meg a szóban forgó balatoni ingatlant – írta a lap összeállításában.
További érdekesség, hogy az alapítvány kuratóriumi titkára Kékesi Szilvia, akiről évekkel korábban a Mandiner is megírta, hogy Szaniszló Sándor élettársának, a Csodavilág Óvoda tulajdonosának a barátnője.
Az említett események és információk ismeretében kérdéseket intéztünk a kerület vezetőjéhez. Többek között arra voltunk kíváncsiak,
Amint kapunk választ, cikkünket frissítjük.
Nyitókép forrása: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere öthavi illetményt kapott, mert szerinte a lakosok bizalmat szavazta neki.