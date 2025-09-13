Súlyos baleset történt a Győr Rallyn – többen megsérültek

Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, emiatt a szervezők a verseny egyik szakaszát törölték – írja a Kisalföld.

A súlyos baleset a bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után történt: a 25-ös rajtszámú autó a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött.

Az ütközés következtében négy személyt elsodortak, és két versenyző is megsérült.

A hat sérült közül hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

Nyitókép: Facebook/Bodogán Motorsport