09. 13.
szombat
győr rally baleset

Súlyos baleset történt a Győr Rallyn – többen megsérültek

2025. szeptember 13. 21:02

Az ütközés következtében négy személyt elsodortak, és két versenyző is megsérült.

2025. szeptember 13. 21:02
null

Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, emiatt a szervezők a verseny egyik szakaszát törölték – írja a Kisalföld.

A súlyos baleset a bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után történt: a 25-ös rajtszámú autó a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött. 

Az ütközés következtében négy személyt elsodortak, és két versenyző is megsérült.

A hat sérült közül hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították. 

Nyitókép: Facebook/Bodogán Motorsport

herden100
2025. szeptember 13. 22:03
A verseny izgalma kockázatokat rejt.
